ABD Adalet Bakanı Pam Bondi Epstein dosyaları için Kongre'de ifade verdi
Dünya

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi Epstein dosyaları için Kongre'de ifade verdi

11.02.2026 19:21  Güncelleme: 19:54
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Epstein dosyalarına ilişkin Kongre'de verdiği ifadede mağdurlardan özür dileyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu. ''Tüm kariyerimi ve profesyonel hayatımı cinsel istismar mağdurlarını korumaya adadım'' diyen Bondi, dosyalarda bazı mağdur isimlerinin yanlışlıkla ifşa edilmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Muhalefetin ''güçlü isimleri koruma ve sansür'' suçlamalarını reddeden Bondi, eksik olduğu iddia edilen 3 milyon sayfalık belge için ''teknik inceleme sürüyor'' dedi.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Jeffrey Epstein dosyalarının kamuoyuna açıklanma sürecine ilişkin bugün Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'nde ifade verdi. Oturuma, milyonlarca sayfalık belgenin eksik ve hatalı yayımlandığı yönündeki iddialar damga vurdu. Bondi'nin mağdurlara yönelik sözleri ise dikkat çekti.

MAĞDURLARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Hakkındaki "örtbas" suçlamalarına yanıt veren Bondi, konuşmasına Epstein mağdurlarına hitap ederek başladı. Belgelerde yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle bazı mağdur isimlerinin ifşa edilmiş olmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Bondi, şu ifadeleri kullandı:

"Kariyerini cinsel istismar mağdurlarını korumaya adamış bir savcı olarak, yaşanan hatalardan dolayı mağdurlardan özür diliyorum. Amacımız onların acılarını tazelemek değil, adaletin tecellisini sağlamaktır."

Bondi, "Herhangi bir mağdurun, özellikle de o canavarın yüzünden yaşadığı her şey için derin üzüntü duyuyorum." diye konuştu.

DEMOKRATLARI ELEŞTİRDİ

Pam Bondi, Epstein konusunda Demokratları ikiyüzlü olmakla da suçladı ve "Hepiniz özür dilemelisiniz. Burada oturup Başkan'a saldırıyorsunuz... Son dört yılda hiçbiri Merrick Garland'a Jeffrey Epstein hakkında tek bir kelime bile sormadı. Çünkü Epstein kurbanlarını gerçekten umursamıyorlar. Her şey siyaset."dedi.

RASKİN'DEN SERT ELEŞTİRİ

Bondi'nin açıklamaları komitedeki tansiyonu düşürmedi. Demokrat Partili Jamie Raskin, belgelerde faillerin isimlerinin "gizemli biçimde" sansürlendiğini öne sürerek Adalet Bakanlığı'nı eleştirdi ve "Bugün burada özür diliyorsunuz, ancak belgelerde mağdurları açıkta bırakırken failleri koruyorsunuz. Bu yaklaşım utanç verici bir miras olacaktır." dedi.

"3 MİLYON SAYFA NEREDE?"

Komite üyeleri, yasaya göre yayımlanması gereken yaklaşık 6 milyon sayfalık belgenin yalnızca yarısının açıklandığını belirterek Bondi'den netlik istedi. Bondi ise geri kalan belgelerin incelenmeye devam ettiğini ve önemli bir bölümünün "tekrarlardan" oluştuğunu savundu.

Ancak bazı milletvekilleri, Adalet Bakanlığı'nın nüfuzlu isimleri korumak amacıyla belgeleri bilinçli şekilde kararttığını iddia etti.

"ŞEFFAFLIK ODASI" TARTIŞMASI

Milletvekili Ro Khanna, sansürsüz belgelerde kritik isimlerin tespit edildiğini açıkladı. Öte yandan, milletvekillerinin belgeleri incelemek üzere yönlendirildiği özel odada yalnızca el yazısıyla not almalarına izin verilmesi, şeffaflık tartışmalarını alevlendirdi.

Muhalefet üyeleri, bu uygulamanın kamu denetimini zorlaştırdığını ve sürece dair soru işaretlerini artırdığını savundu.

Amerika Birleşik Devletleri, İnceleme, Politika, Hukuk, Dünya, Son Dakika

