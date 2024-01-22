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ABD ordusu Kızıldeniz'de ilk kaybını verdi - Son Dakika
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ABD ordusu Kızıldeniz'de ilk kaybını verdi

ABD Merkez Komutanlığı, 11 Ocak'ta Aden Körfezi'nde bir Husi teknesine baskın düzenledikten sonra kaybolan 2 deniz komandosunun ölü olarak kayda geçtiğini duyurdu

ABD ordusu Kızıldeniz\'de ilk kaybını verdi
22.01.2024 - 15:03,  Güncelleme: 15:09
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Yemen'deki İran destekli Husiler'e karşı bölgede operasyonlar düzenleyen ABD ordusu, resmi anlamda ilk kaybını verdi. 11 Ocak'ta Aden Körfezi yakınlarında bir Husi teknesine düzenlenen baskında kaybolan 2 ABD deniz komandosunun ölü olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına başlaması sonrası Kızıldeniz'den geçen İsrail bağlantılı gemileri vuracağını açıklayan Yemen'deki İran destekli Husiler'e karşı ABD donanması harekete geçmişti. Kızıldeniz'deki ticaret rotasının güvenliğini gerekçe göstererek bölgede uluslararası donanma misyonu kuran ABD, ilk kaybını verdi.

ABD, Aden Körfezi'nde İran silahları taşıyan bir tekneye düzenlenen baskında kaybolan iki deniz komandosunu resmen ölü kabul etti

2 ABD ASKERİ ÖLDÜ

11 Ocak'ta İran silahları taşıyan bir Husi teknesine düzenlenen baskında kaybolan iki ABD deniz komandosunun yoğun aramalara rağmen bulunamadığı bildirildi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), operasyonda kaybolan 2 askerin resmen ölü kabul edildiklerini duyurdu.

Arama kurtarma çalışmasına ABD'nin yanı sıra Japon ve İspanyol hava ve deniz araçlarının katıldığı aktarılan açıklamada, "Ailelere olan saygımızdan ötürü şimdilik daha fazla bilgi paylaşmayacağız." ifadesine yer verildi.

ABD, Aden Körfezi'nde İran silahları taşıyan bir tekneye düzenlenen baskında kaybolan iki deniz komandosunu resmen ölü kabul etti

KIZILDENİZ'DEKİ SON DURUM

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu. Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı. ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husilere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD, Aden Körfezi'nde İran silahları taşıyan bir tekneye düzenlenen baskında kaybolan iki deniz komandosunu resmen ölü kabul etti

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı. Husiler, 10 Ocak'ta İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti. Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

ABD, Aden Körfezi'nde İran silahları taşıyan bir tekneye düzenlenen baskında kaybolan iki deniz komandosunu resmen ölü kabul etti
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
YORUMLAR (9)
  • Ali Arslan: Sayılarının artması dileğiyle Yanıtla 17 344
  • Uğur RİZE: Helal olsun müslümanlara zülüm yapanın sonu budur Yanıtla 17 253
  • Ali Kublay: Hani holowwod filmlerinde hiç bir denizciyi geride birakmiyolardi ne oldu cony gerçekler film seneryosu gibi olmuyor degilmi Yanıtla 9 219
  • Ahmet Çakır: Abd dışkında boğulursun inşallah Yanıtla 4 138
  • murat özdemir: Başkasının bahçesinde gezersen kaybın daha çok olur, oyun kurucu iken dünyanın maskarası haline geldi abd Yanıtla 3 96
  • haydar topçu: Amerika çok şımardı Yanıtla 5 93
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Amerika Birleşik Devletleri, Aden Körfezi, İran, Politika, Dünya, Son Dakika

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