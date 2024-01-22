ABD ordusu Kızıldeniz\'de ilk kaybını verdi

Yemen'deki İran destekli Husiler'e karşı bölgede operasyonlar düzenleyen ABD ordusu, resmi anlamda ilk kaybını verdi. 11 Ocak'ta Aden Körfezi yakınlarında bir Husi teknesine düzenlenen baskında kaybolan 2 ABD deniz komandosunun ölü olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına başlaması sonrası Kızıldeniz'den geçen İsrail bağlantılı gemileri vuracağını açıklayan Yemen'deki İran destekli Husiler'e karşı ABD donanması harekete geçmişti. Kızıldeniz'deki ticaret rotasının güvenliğini gerekçe göstererek bölgede uluslararası donanma misyonu kuran ABD, ilk kaybını verdi.

2 ABD ASKERİ ÖLDÜ

11 Ocak'ta İran silahları taşıyan bir Husi teknesine düzenlenen baskında kaybolan iki ABD deniz komandosunun yoğun aramalara rağmen bulunamadığı bildirildi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), operasyonda kaybolan 2 askerin resmen ölü kabul edildiklerini duyurdu.

Arama kurtarma çalışmasına ABD'nin yanı sıra Japon ve İspanyol hava ve deniz araçlarının katıldığı aktarılan açıklamada, "Ailelere olan saygımızdan ötürü şimdilik daha fazla bilgi paylaşmayacağız." ifadesine yer verildi.

KIZILDENİZ'DEKİ SON DURUM

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu. Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı. ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husilere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı. Husiler, 10 Ocak'ta İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti. Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.