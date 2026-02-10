ABD Başkan Yardımcısı Vance'den Azerbaycan lideri Aliyev'e: Hem Türklerle hem de İsraillilerle iyi anlaşabilen tek lider - Son Dakika
Dünya

ABD Başkan Yardımcısı Vance'den Azerbaycan lideri Aliyev'e: Hem Türklerle hem de İsraillilerle iyi anlaşabilen tek lider

ABD Başkan Yardımcısı Vance'den Azerbaycan lideri Aliyev'e: Hem Türklerle hem de İsraillilerle iyi anlaşabilen tek lider
10.02.2026 21:24
Resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a giden ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Resmi karşılama töreninin ardından Aliyev ve Vance, ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından Aliyev ve Vance, "Azerbaycan Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Stratejik Ortaklık Şartı"na imza attı.

"HEM TÜRKLERLE HEM İSRAİLLİLERLE ANLAŞABİLEN TEK LİDER"

Tören sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Vance, Azerbaycan ile ilişkilerin süreceğini vurgularken Aliyev hakkında dikkat çeken ve esprili ifadeler kullandı. Vance, Aliyev'in ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte hem Türkiye hem de İsrail'le güçlü ilişkiler kurabilen tek lider olduğunu belirtti. Bu durumu mizahi bir dille yorumlayan Vance, "Ya burada yemekler gerçekten çok iyi ya da kendisi son derece etkileyici biri" sözleriyle salonda gülüşmelere neden oldu.

Vance, şu ifadeleri kullandı: "Uçuş öncesinde ekibime şunu söyledim. Başkan Trump dışında, dünyada hem Türklerle hem de İsraillilerle gerçekten iyi ilişkilere sahip olan tek lider Cumhurbaşkanı Aliyev. Bunun iki nedeni olabilir dedim: Ya burada yemekler gerçekten çok iyi ya da kendisi son derece etkileyici biri. Şunu teyit edebilirim ki gerçekten çok karizmatik. Yemekleri ise birazdan öğreneceğiz ve eminim iyi ağırlanacağız."

Uluslararası İlişkiler, Azerbaycan, Diplomasi, Politika, Dünya

