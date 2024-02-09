ABD Başkanı Joe Biden\'ın hafızası sorunlu olarak nitelendirildi

ABD Başkanı Joe Biden hakkında başkan yardımcısı olduğu dönemde gizli belgeleri evine götürmesiyle ilgili dava açılmayacağı açıklandı. Ancak olayı araştıran özel komisyon, Biden’ın hafızasının sorunlu olduğuna dikkati çekerek Biden’ı “iyi niyetli, zayıf bir hafızası olan yaşlı biri” olarak nitelendirdi.
Bu da ABD başkanlık yarışında bu yıl da Demokratlar’dan aday olmayı planlayan 81 yaşındaki Biden’ın imajı için olumsuz olabilir.
Biden'a ait ev ve ofislerde bulunan belgeleri incelemekle görevlendirilen özel savcı Robert Hur, siyasetçinin zayıflayan hafızasına örnek olarak Barack Obama’nın başkanlığı sırasında yardımcılık yaptığı ve oğlu Beau’nun 2015’te kanserden öldüğü tarihleri hatırlayamamasını gösterdi.
Açıklanan bu raporla Biden’ın yargılanmayacağı ortaya çıktı, ancak hafızasıyla ilgili ibareler Cumhuriyetçilerin saldırısı için zemin hazırladı.
ABD’nin eski başkanı Donald Trump da evinde bulunan gizli belgelerden ötürü yargılanıyor.
ABD Başkanı Biden ise yaptığı açıklamada Trump ile arasındaki farka işaret ederek hakkında hukuki bir sürecin yönetilmesine izin verdiğini vurguladı.
Trump ise uzun bir süre boyunca işbirliği yapmayı reddetmiş ve kendisine karşı bir kampanya düzenlediği suçlamasını dile getirmişti.
Ancak bu durum Cumhuriyetçiler’in Biden’ı hedef almasına engel olamadı.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson, Biden’ın ülkeyi yönetmeye uygun olmadığını dile getirdi.
Trump’ın sözcüsü Karoline Leavitt ise, “Eğer hafızasında ‘ciddi derecede kısıtlamalar’ varsa ülkemizi yönetmesi için nasıl güvenebiliriz?” dedi.
Beyaz Saray ise Biden’a suçlama yöneltilmeyecek olmasından ötürü memnun olduklarını, ancak raporda yer alan “kimi yanlış ve uygunsuz ifadelere katılmadıklarını” açıkladı.
388 sayfalık raporda Biden’ın başkan yardımcılığı sona erdikten ve 2020’de başkan seçilmesinden hemen önceki dönemde “kimi gizli belgeleri kasten” evine götürdüğü belirtildi.
Biden’ın evine götürdüğü, askeri meseleler ve Afganistan’a yönelik dış politikanın yer aldığı belgelerin FBI tarafından kurtarıldığı aktarıldı.
Ancak Biden’ı suçlamak için yeteri kadar kanıt olmadığı ifade edildi.
Özel savcı Hur ayrıca “hiçbir jürinin sempatik ve hafızasında sorunları olan iyi niyetli ve yaşlı bir adamı suçlamak istemeyeceğini” belirtti.
Trump vakası ile en büyük farkın ise işbirliği yapmak ve belgeleri geri getirmek için çok sayıda imkanı olmasına rağmen Trump’ın bunu yapmayı reddetmesi olarak gösterdi.
Biden’ın ise belgeleri geri verdiği ve evlerinin aranmasına izin verdiğini ekledi.
Hur, Biden tarafından Maryland başsavcısı olması için aday gösterilmişti.
Trump, Mayıs ayında Florida’da yargılanacak.
Pakistan'da yapılan seçimlerde Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için sonuçlar büyük oranda açıklandı. 266 sandalyenin yer aldığı mecliste 220 sandalyenin dağılımı belli oldu. Gelen ilk sonuçlara göre tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekli bağımsız milletvekilleri 90, eski Başbakan Navaz Şerif'in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ise 62 sandalye kazandı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın 48 saat süren dönüş yolculuğu sonrası Dünya'ya indi. Mersin'in Silifke ilçesinde Gezeravcı'nın yaşayan akrabaları, ilk Türk astronotun Dünya'ya inişini babaevinde duygu dolu bir şekilde izledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Antalya aday tanıtım töreninde CHP'ye yüklendi. Özgür Özel'e bir de uyarıda bulunan Erdoğan, "Biz Bay Kemal'le en azından açıktan ve aleni milletin gözü önünde cereyan eden siyasi bir mücadele yürütüyorduk. İşte Bay Kemal'i sırtından hançerleyerek koltuğundan indirdiler, Ankara'da bir ofisin dört duvarı arasına vebalı gibi hapsettiler. Özgür Efendi'nin de dikkat etmesi lazım. Aynı hançer, her an kendi sırtına da inebilir" dedi.
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentine giden Gazzeliler, orada da İsrail zulmüyle karşılaştı. 1,4 milyon Gazzelinin sığındığı kent İsrail ordusu tarafından kuşatıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya verdiği emirde Gazzelilerin sığındığı son bölge olan Refah kentindeki sivillerin tahliye edilmesini istedi.
İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bir evin altının kazılıp kaçak define arandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evin altında kuyu açılarak define arandığı ortaya çıktı. Yapılan aramada, kuyu yanı sıra asansör sistemi, el dedektörü, kazma, balta, gaz maskesi gibi malzemeler ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.
Yüksek kar getirili ''Fatih Terim Fonu'' vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Son Dakika › Dünya › ABD Başkanı Joe Biden'ın hafızası sorunlu olarak nitelendirildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?