ABD bombardıman uçağı İngiltere'ye indi

07.03.2026 14:48
ABD'ye ait B-1 Lancer stratejik bombardıman uçağı, İngiltere'nin Gloucestershire bölgesindeki RAF Fairford üssüne konuşlandırıldı. Gelişme, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ABD'nin İran'daki füze sahalarına yönelik operasyonlarda İngiliz üslerinin kullanılmasına izin vermesinin ardından gerçekleşti.

ABD'ye ait B-1 Lancer tipi stratejik bombardıman uçağı, İngiltere'nin Gloucestershire bölgesinde bulunan Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) ait Fairford hava üssüne indi. Yaklaşık 44 metre uzunluğundaki uzun menzilli bombardıman uçağının Cuma akşamı üsse ulaştığı bildirildi.

GÜNDEM YARATAN ADIM

ABD'nin en önemli uzun menzilli stratejik bombardıman uçaklarından biri olan B-1 Lancer'ın bölgeye konuşlandırılması, İran ile yaşanan gerilimin arttığı bir dönemde dikkat çekti.

STARMER'IN KARARI TARTIŞMA YARATTI

Uçağın gelişi, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın, ABD'nin İran'a ait füze sahalarına yönelik savunma amaçlı operasyonlarda İngiltere'deki askeri üsleri kullanmasına izin vermesinin ardından gerçekleşti.

Gelişme İngiltere'de siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi. ABD Başkanı Donald Trump ve bazı İngiliz siyasetçiler, Starmer hükümetini ABD'ye üs kullanım izni verme konusunda gecikmekle eleştirdi. Muhafazakâr Parti lideri Kemi Badenoch da hükümete yönelttiği eleştirilerde bu gecikmeye dikkat çekti.

TEPKİLERİN ARDINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Başbakan Keir Starmer ise eleştirilere yanıt vererek karar sürecini savundu. Starmer, olası bir askeri müdahalenin hukuki açıdan tartışmalı olabileceğini ve yeterince hazırlanmış, uygulanabilir bir plan bulunmadığını ifade etti. Bu nedenle üs kullanımına ilişkin izin sürecinin dikkatle değerlendirildiğini belirtti.

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.