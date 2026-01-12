ABD\'deki İran protestosuna kamyonla daldı! Çok sayıda yaralı var

Los Angeles'ın Westwood bölgesinde pazar öğleden sonra İran rejimini protesto eden kalabalığın içinde bir kamyonunun hızla ilerlemesiyle gerginlik patlak verdi. Olay, Wilshire Federal Binası yakınlarındaki Veteran Avenue üzerinde, gösterinin planlandığı saatlerde meydana geldi.

KALABALIKTAN SERT TEPKİ

Kamyon, etrafını saran protestocular tarafından çevrelendi. Bazı göstericiler aracın camlarını kırdı ve sürücüyü dışarı çıkardı. Polis, bu sırada kalabalığı kontrol altına almak için müdahale etti ve sürücüyü gözaltına aldı.

KAMYONDA POLİTİK MESAJ VAR

Kamyonun yan tarafında "NO SHAH. NO REGIME. USA: DON'T REPEAT 1953. NO MULLAH" (İng. "Şah yok, rejim yok, ABD: 1953'ü Tekrarlama, Mollalar yok") şeklinde mesajlar yer alıyordu. Göstericilerin bu sloganları söküp attığı görüldü.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Los Angeles Polis Departmanı (LAPD), olayda bir yetişkinin yaralandığını ve olay yerinde tedavi edildiğini; ciddi bir yaralanma bildirilmediğini açıkladı. Sürücü, "ölümcül silahlarla saldırı girişimi" şüphesiyle sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

PROTESTOLARA DESTEK VERDİLER

Bu protesto, İran içindeki geniş çaplı muhalif gösterilere destek amacıyla düzenlenmişti. İran'da ekonomik sıkıntılar ve siyasi taleplerle başlayan protestolarda yüzlerce kişinin öldüğü rapor ediliyor ve dünyanın birçok yerinde benzer destek eylemleri sürüyor.