ABD'den Ukrayna'ya tanksavar ve uçaksavarlar içeren savunma yardımı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'den Ukrayna'ya tanksavar ve uçaksavarlar içeren savunma yardımı

03.03.2022 00:30

ABD Dışişleri Antony Blinken, Ukrayna'ya aralarında tanksavar ve uçaksavar silahların da bulunduğu savunma ekipmanlarının teslimatını koordine ettiklerini bildirdi.

ABD Dışişleri Antony Blinken, Dışişleri Bakanlığı'nda, Ukrayna- Rusya savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

UKRAYNA'YA YARDIM PAKETİ

ABD'nin Ukrayna'ya her türlü savunma, güvenlik, insani ve ekonomik yardımı sağladığını belirten Blinken, "Ülkelerini beceri ve kararlılıkla savunan Ukraynalı savaşçılara yardım için tanksavar, uçaksavar, küçük silahlar ve cephanelerin de aralarında bulunduğu savunma yardımını ulaştıracağız." ifadesini kullandı.

RUS OLİGARKLARA YAPTIRIM

Blinken, ABD'nin bugüne kadar aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus oligarkların bulunduğu birçok kişiye yaptırım kararı aldığını anımsatarak "ABD Adalet Bakanlığı, bünyesinde kurulan yeni görev gücü ile Rus oligarkların yatları, özel jetleri ve diğer tüm mal varlıklarını donduracak ve bunlara el koyacak." dedi.

"SİVİL ÖLÜMLER ARTACAK"

Rusya'nın sivilleri hedef aldığını ve on binlerce Ukraynalının sığınaklara girdiğini, yüz binlerce insanın ise komşu ülkelere sığınmak durumunda kaldığını belirten Blinken "Bu utanç verici. Sivil ölümler ve insani sonuçlar artmaya devam edecek." diye konuştu.

Blinken, bu savaşın Rus halkından ziyade Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Rus halkına mesajım şudur; biliyoruz sizler bu savaşın parçası değilsiniz. Siz de Ukraynalılar, Amerikalılar veya dünyadaki diğer insanlar gibi temel şeyler istiyorsunuz. İyi işler, temiz hava ve su, çocuklarınızı güvenli mahallelerde yetiştirmek gibi, onların iyi okullara gitmesini sağlamak ve sizden daha iyi bir hayata sahip olmasını istiyorsunuz. Başkan Putin'in bu kışkırtma olmaksızın başlattığı savaşı size bunlardan herhangi birini nasıl getirecek? Hayatlarınızı nasıl iyileştirecek?"

BLİNKEN BELÇİKA, POLONYA, MOLDOVA VE BALTIK ÜLKELERİNE GİDİYOR

Yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'e gideceğini açıklayan Blinken, orada NATO ve Avrupa Birliği (AB) liderleri ile bir araya geleceğini, daha sonra da yüz binlerce Ukraynalı mülteciye ev sahipliği yapan Polonya'ya, Moldova'ya gideceğini kaydetti.

Blinken, Baltık ülkelerinden Letonya, Estonya ve Litvanya'ya gideceğini aktararak ABD'nin tüm NATO ortaklarına bağlı olduğunu ve NATO topraklarının her karışını koruyacaklarını yineledi.

ABD'den Kiev'e destek vermek üzere bölgeye gitmek isteyenlerle ilgili bir soruya yanıt veren Blinken, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna'ya ve halkına yardım etmek isteyenlerin sivil toplum kuruluşları üzerinden insani yardımda bulunabileceğini dile getirdi.

BLİNKEN'DAN NÜKLEER UYARISI

Putin'in ülkesinin nükleer caydırıcılık güçlerini alarm seviyesine çıkarmasına da tepki gösteren Blinken, "Nükleer silahlara ilişkin kışkırtıcı söylemler sorumsuzluğun zirvesidir, tehlikelidir." diye konuştu.

Blinken, ABD'nin kendi nükleer alarm seviyesini değiştirmediğini kaydetti.

DİPLOMASİ VURGUSU

Rusya'ya diplomasi kapısının her zaman açık olduğunu belirten Blinken, Rusya'nın farklı bir yol seçmesi durumunda ABD'nin buna da hazırlıklı olduğunu söyledi.

ABD'den Ukrayna'ya tanksavar ve uçaksavarlar içeren savunma yardımı
YORUMLAR
500
Gürcistan, AB'ye üyelik için yarın başvuruda bulunacak Gürcistan, AB'ye üyelik için yarın başvuruda bulunacak Son dakika haberi... BM Genel Sekreteri Gutteres: 'Ukrayna'daki düşmanlıklara son verin, silahları şimdi susturun' Son dakika haberi... BM Genel Sekreteri Gutteres: 'Ukrayna'daki düşmanlıklara son verin, silahları şimdi susturun'

Avrupa Birliği, Antony Blinken, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya ABD'den Ukrayna'ya tanksavar ve uçaksavarlar içeren savunma yardımı - Son Dakika


Son Dakika
00:30 ABD'den Ukrayna'ya tanksavar ve uçaksavarlar içeren savunma yardımı
00:25 Savaşın 15 günde biteceği öngörülmüş! Rus askerlerinin bıraktığı belgeler iddiaları güçlendirdi
00:20 Rusya'nın nükleer adımı sonrası ABD 'yanlış anlaşılmaması için' balistik füze tatbikatını erteledi
00:13 Kayserispor galibiyeti sonrası teknik adam Hikmet Karaman'dan açıklama: Almanlar, 'Ende gut, alles gut' der
23:53 Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni uyguladı, Rusya'dan bu adıma yanıt geldi: Tutumunu takdir ediyoruz
23:47 Kocası başka kadını hamile bırakmasın diye kısırlaştırmaya ikna etti, sözleri de bomba
23:44 Maça damga vurdu! 11 kurtarış yaptı, galibiyeti Kiev'de bulunan abisine ve ablasına armağan etti
23:14 Rusya ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'de tren istasyonunun yakınını vurdu
23:11 Meteoroloji kar yağışına karşı uyardı! 63 ilimizde sarı kodlu alarm verildi
22:39 Beşiktaş Türkiye Kupası'ndan elendi, Kayserispor yarı finale yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 00:37:24. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'den Ukrayna'ya tanksavar ve uçaksavarlar içeren savunma yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement