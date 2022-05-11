ABD istihbaratı iddia etti: Rusya ve Ukrayna savaşı çok daha uzun sürecek - Son Dakika
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BBC

ABD istihbaratı iddia etti: Rusya ve Ukrayna savaşı çok daha uzun sürecek

11.05.2022 22:12

Rusya ve Ukrayna arasında süren savaş, dünya ekonomisini de olumsuz etkiledi. Gerek tedarik zinciri gerekse enerji krizinin bir an önce son bulmasını isteyenler, savaşın sona ereceği günü merak ediyordu. Fakat ABD istihbaratına göre Putin, beklenenden çok daha uzun bir savaş istiyor.

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ele geçirme girişimlerinden sonuç elde edemeyince birliklerini doğudaki Donbas bölgesindeki çatışmalara odakladı. ABD istihbaratına göre, Rus kuvvetleri bu bölgede de henüz net bir ilerleme kaydedemedi.

"PUTİN'İN HEDEFLERİ DEĞİŞMEDİ"

Salı günü ABD Senatosu'ndaki bir oturumda konuşan Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, Rusya'nın Donbas'a yöneliminin muhtemelen "geçici bir kayma" olduğunu ve "Putin'in stratejik hedeflerinin muhtemelen değişmediğini" söyledi. Haines ayrıca Putin'in beklenenden daha uzun bir savaş planladığının altını çizdi.

ABD istihbaratına göre Rusya ve Ukrayna savaşı çok daha uzun sürecek

"EKONOMİDEKİ SORUNLARIN, UKRAYNA'YA DESTEĞİ AZALTACAĞINI DÜŞÜNÜYOR"

Haines, Putin'in hâlâ "Donbas'ın ötesindeki hedeflere ulaşma" niyeti taşıdığını ancak "kendi hedefleriyle Rusya'nın mevcut konvansiyonel askeri kapasitesi arasında bir uyumsuzlukla karşı karşıya olduğunu" söyledi. İstihbarat Direktörü Haines, Putin'in "muhtemelen" enflasyon, gıda kıtlığı ve enerji fiyatları ile ilgili sorunların ağırlaşmasıyla ABD ve AB'nin Ukrayna'ya desteğinin zayıflayacağı beklentisinde olduğunu sözlerine ekledi.

ABD istihbaratına göre Rusya ve Ukrayna savaşı çok daha uzun sürecek

NÜKLEER SİLAH TEHDİDİ SÜRÜYOR

Bununla birlikte, Putin'in savaş devam ederken "daha sert yöntemlere" başvurabileceği, fakat Moskova'nın ancak Putin'in Rusya'ya "varoluşsal bir tehdit" algılaması halinde nükleer silahları kullanabileceği belirtiliyor. Savunma İstihbarat Ajansı Direktörü Scott Berrier ise Senato'daki aynı oturumda, Ruslar ve Ukraynalıların "yenişememe halinde" olduklarını söyledi.

DÖRT YERLEŞİM YERİNİ DAHA ALDILAR

Son çatışmalarda Ukrayna, kuzeydoğudaki Harkov bölgesinde dört yerleşim yerini geri aldığını iddia ediyor. Ukrayna'nın savaşın başından bu yana bombalanan Harkov'dan Rus güçlerini yavaş yavaş dışarı ittiğini belirten Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Ukraynalıların "haftalık veya günlük zafer beklentileriyle aşırı bir moral baskı atmosferi yaratmaması gerektiğini" söyledi.


ABD istihbaratına göre Rusya ve Ukrayna savaşı çok daha uzun sürecek
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