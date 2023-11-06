ABD'li Blinken, Ayyıldız içerisinde Mescid-i Aksa'nın yer aldığı biblonun yanına oturtuldu

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren katil İsrail, Gazze'de 9 binden fazla Filistinliyi öldürürken, "kan" kardeşi ABD'ye yönelik tepkiler de İsrail'den pek farklı değil.

GÖRÜŞME 2.5 SAAT SÜRDÜ

Gece yarısı Ankara'ya inişinde hiçbir üst düzey yetkilinin karşılamadığı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile 2.5 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

"TÜRKİYE İLE ABD 2 KONUDA MUTABIK KALDI"

Görüşme sırasında bakanlık önünde de çeşitli protestolar gerçekleşirken, zirve sonrası açıklama yapan Blinken "Gazze ile ilgili derin endişeleri biliyoruz, kalıcı barışı görüştük" ifadelerini kullandı. Toplantıyla ilgili değerlendirmede bulunan diplomatik kaynaklar ise Türkiye ile ABD'nin Gazze'de yardım koridoru ve 2 devletli çözümde mutabık kaldığını aktardı.

BLINKEN'I MESCİD-İ AKSA BİBLOSUNUN YANINA OTURTTULAR

Hakan Fidan ile Antony Blinken arasındaki görüşmede yer alan bir detay ise dikkatlerden kaçmadı. Toplantı öncesinde ABD'li bakanın sarılma girişimlerine olumsuz yanıt veren ve mesafeli bir tavır sergileyen Fidan'ın bir başka hamlesi ise büyük ses getirdi. Blinken'ın toplantı sırasında Ayyıldız içerisinde Mescid-i Aksa'nın yer aldığı biblonun yanına oturtulduğu görüldü.

ÖNCE TEL AVİV'İ ZİYARET ETMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye gelmeden önce Orta Doğu turu çerçevesinde önce İsrail'in başkenti Tel Aviv'i ziyaret etmişti. Blinken ardından Ürdün'ün başkenti Amman'da, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) dışişleri bakanlarıyla İsrail'in Gazze'ye saldırıları konusunda görüşmüştü.

ANKARA'NIN ARDINDAN TOKYO'YA UÇACAK

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, daha sonra "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştirdiği Batı Şeria'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmişti. Batı Şeria'nın ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) geçerek GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile görüşen Blinken, buradan Irak'ın başkenti Bağdat'a gitmiş, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Gazze'deki gelişmeleri ele almıştı. Blinken'ın, Ankara'nın ardından Tokyo, Seul ve Yeni Delhi'yi ziyaret etmesi bekleniyor.