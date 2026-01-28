ABD'li senatörden komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek çağrı - Son Dakika
ABD'li senatörden komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek çağrı

ABD'li senatörden komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek çağrı
28.01.2026 09:05
İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolar 31. gününde devam ederken, hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 126'ya yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a doğru ilerleyen büyük bir 'donanmanın' daha olduğunu söylemesinin ardından Senatör Ted Cruz'dan skandal bir çağrı geldi. Cruz "İran'daki protestocuları silahlandırmalıyız, hemen şimdi" mesajını paylaştı.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 126'ya yükseldiğini duyurdu.

GÖZALTI SAYISI 41 BİNİ AŞTI

HRANA'nın haberine göre, ülkenin birçok noktasındaki olaylar sonucunda 41 bin 880 kişi gözaltına alındı. Gösterilerde çıkan olaylarda 214 güvenlik görevlisi dahil 6 bin 126 kişi yaşamını yitirdi. HRANA, dünkü haberinde ölü sayısının 5 bin 848'e çıktığını belirtmişti.

ABD'li senatörden komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek çağrı

TEHDİTLERİN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

İran'daki protestolar 31. gününde devam ederken, ABD'den gelen tehditlerin ardı arkası da kesilmiyor. Son açıklama ise ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi.

ABD'li senatörden komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek çağrı

"İRAN'A DOĞRU İLERLEYEN MUHTEŞEM BİR DONANMA DAHA VAR"

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinin Orta Doğu'ya konuşlandığını duyurmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, ABD deniz kuvvetlerinin bir başka bölümünün İran'a doğru ilerlediğini belirterek, Tahran'ın 'bir anlaşma yapmasını' umduğunu söyledi.

ABD'li senatörden komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek çağrı

ABD'Lİ SENATÖRDEN SKANDAL ÇAĞRI

Trump'ın açıklamalarının ardından ise ABD'li Senatör Ted Cruz skandal bir çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cruz "İran'daki protestocuları silahlandırmalıyız, hemen şimdi" ifadelerini kullandı.

Teksaslı Cumhuriyetçi senatör, "İran halkının, sürekli 'Amerika'ya ölüm' diye bağıran bir tiran olan Ayetullah'ı devirmesi, Amerika'yı çok daha güvenli hale getirecektir" diye ekledi.

ABD'li senatörden komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek çağrı

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı. Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonucu ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

ABD'li senatörden komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek çağrı

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumuna dayandırdığı 21 Ocak'taki açıklamasında gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti. İran'da gösteriler son bulmuş olsa da ABD'nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, daha fazla vakayı doğruladığını öne sürerek ölü ve gözaltı sayılarını güncellemeye devam ediyor.

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Ted Cruz, Güvenlik, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 1234 1234:
    buda yamuk birisi 3 1 Yanıtla
