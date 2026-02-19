ABD'nin İran'a Yönelik Olağandışı Hareketliliği Dünyayı Tedirgin Etti

ABD Avrupa ve Orta Doğu'daki üslerine çok sayıda savaş uçağı ve tanker sevk ederken, bu olağandışı hareketlilik dünyayı tedirgin etti. ABD basını İran'a yönelik saldırının cumartesi başlayacağını iddia ederken Polonya'dan dikkat çeken bir çağrı geldi. Başbakan Donald Tusk, birkaç saat içinde tahliye imkânlarının tamamen ortadan kalkabileceğini belirterek, Polonyalıların kendi imkânlarıyla ülkeyi derhal terk etmesi gerektiğini vurguladı.