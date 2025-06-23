ABD\'nin İran\'ı vurmasına Putin\'den ilk tepki

İsrail'in İran'ı 13 Haziran'da vurmasının ardından karşılıklı saldırılar sürerken, son olarak ABD de savaşa dahil olarak İran'daki 3 nükleer tesisi vurdu. ABD'nin bu saldırısına tepkiler sürerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile bir araya geldi.

PUTİN: SEBEPSİZ SALDIRGANLIK

Vladimir Putin ABD ve İsrail'e mesaj vererek, "İran'a yönelik saldırılar, hiçbir gerekçesi olmayan, sebepsiz bir saldırganlık. Rusya Dışişleri Bakanlığı, yaklaşımımızı açıkça ifade ederken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde aldığımız pozisyonu biliyorsunuz." dedi.

Putin, Rusya ile İran'ın güvenilir ilişkilere sahip olduğuna işaret ederek, "İran halkına yardım etmek için çaba gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

"RUSYA TARİHİN DOĞRU TARAFINDA"

Erakçi de Rusya'nın "tarihin doğru tarafında" bulunduğunu belirterek, "İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik eylemleri, gayrimeşrudur ve İran'ın kendisini koruma hakkı vardır. Rus meslektaşlarımıza bu eylemleri kınadıkları için minnettarız." dedi.

İran'ın Rusya ile Buşehr Nükleer Santrali'ni inşa ettiğini hatırlatan Erakçi, "Rusya, iyi anlaşmalara varmamız konusunda olumlu rol oynadı. İsrail'in, sonra da ABD'nin tesislerimize saldırı düzenlemesinden dolayı gerginlik seviyesi her gün artıyor." diye konuştu.

HAMANEY DESTEK TALEBİNDE BULUNMUŞTU

İran ile İsrail 11 gündür karşılıklı saldırılara devam ederken, 22 Haziran gecesi ABD'nin savaşa dahil olması gerilimi daha da artırdı. ABD B-2 bombardıman uçaklarının İran'ın Fordow, Natanz ve İsfahan Nükleer Tesislerine düzenlediği saldırılar, Tahran yönetimini ayağa kaldırdı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, dün yaşanan gelişmelerin ardından İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu İstanbul'dan Rusya'ya geldi. İngiliz haber ajansı Reuters'un İranlı üst düzey bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek olan Arakçi aracılığıyla bir mektup gönderdi. İran Dini Lideri Hamaney, Putin'e gönderdiği mektupta Rusya'nın desteğini talep etti.

İranlı kaynaklar, Rusya'nın şu ana kadarki desteğinden memnun olmadıklarını ve Moskova'nın, İsrail ve ABD'ye karşı Tahran'a daha fazla destek vermesini istediğini söyledi. Kaynaklar, İran Dini Lideri'nin tam olarak ne tür bir yardım talep ettiğine dair ayrıntı vermedi.

ABD, İRAN'IN 3 NÜKLEER TESİSİNİ VURDU

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini belirtti.

ABD Başkanı Trump, Truth sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran'daki üç nükleer tesise yönelik son derece başarılı saldırımızı tamamladık." ifadelerini kullandı.

Trump, "Fordo nükleer tesisine tam kapasiteli bir bomba attık" ifadelerine yer verdi.

Tüm uçakların güvenli bir şekilde üslerine döndüğünü belirten Trump, "Büyük Amerikan savaşçıları" olarak nitelendirdiği pilotları tebrik etti.