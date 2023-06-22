ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı'ndan İngiliz gemiye veto! Yardım istemiyorlar - Son Dakika
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ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı'ndan İngiliz gemiye veto! Yardım istemiyorlar

22.06.2023 15:03

İngiliz RMS Titanic, Inc şirketinin eski başkanı Bretton Hunchak, İngiltere merkezli derin deniz araştırma şirketi Magellan'ın, 5.000 metreye kadar derin sulara inebilen uzaktan kumandalı bir gemiye sahip olduğunu söyledi. Hunchak, ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı'nın, Pazartesi gününden beri Channel Adaları'nda mahsur kalan Britanya gemisinin operasyona katılmasına izin vermediğini iddia etti.

İngiliz RMS Titanic, Inc şirketinin eski başkanı Bretton Hunchak, Salı günü The Telegraph ile yaptığı bir röportajda, İngiltere merkezli derin deniz araştırma şirketi Magellan'ın, 5.000 metreye kadar derin sulara inebilen uzaktan kumandalı bir gemiye sahip olduğunu söyledi. Hunchak, bu cihazın, mahsur kalan denizaltıyı çıkarma yeteneğine sahip olan tek hazır araç olabileceğini ifade etti. Hunchak, ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı'nın, Pazartesi gününden beri Channel Adaları'nda mahsur kalan Britanya gemisinin operasyona katılmasına izin vermediğini iddia etti.

"BİZİ NEDEN REDDEDİYORLAR"

ABD yetkilileri, sadece 3.000 metreye kadar derinliğe inebilen bir New York merkezli gemiyi kullanmayı tercih ettiklerini belirtti. Titanik'in enkazı, denizin 3.810 metre altında yer alıyor. Hunchak, "Neden her iki gemiyi de kullanmıyoruz? Ne kadar çok yardım alırsak, o kadar iyi. Bizi reddetmek, hayatları kurtarmak için sahip olduğumuz her seçeneği dışlamak anlamına geliyor. Bu insanlar yerine konulamazlar."

ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı İngiliz gemisinin batan denizaltıyı kurtarma operasyonuna katılmasını engelledi

"HERHANGİ BİR BİLGİYE SAHİP DEĞİL"

Ancak, ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı'ndan Kaptan Jamie Frederick, Britanya'nın operasyonda yardım teklifinin reddedildiğine dair herhangi bir bilgiye sahip olmadığını söyledi. Frederick, "Sahneye getirilebilecek ekipman olduğunu biliyoruz," dedi ve ekledi: "Birleşik komutanlık, hangi ekipmana ihtiyacımız olduğunu belirlemek ve sonra oraya nasıl getireceğimizi planlamak üzerinde çalışıyor."

ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı İngiliz gemisinin batan denizaltıyı kurtarma operasyonuna katılmasını engelledi

OKSİJENLERİ TÜKENDİ

OceanGate'a ait bir derin deniz denizaltısı, Pazartesi günü Titanik'in enkazı yakınlarında kayboldu. Denizaltının beş yolcu taşıdığı ve bugün saat 14:08 itibariyle oksijenlerinin tükendiği bildiriliyor.

ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı, İngiliz gemisinin batan denizaltıyı kurtarma operasyonuna katılmasını engelledi

SESLERİN KAYNAĞI BELİRLENDİ

ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı, yaklaşık 20.000 kilometrekarelik bir alanı araştırdığını belirtti. Öte yandan, bir Kanada P-3 uçağı, sonar şamandıraları kullanarak, denizaltının kaybolduğu bölgeye yakın bir yerden gelen seslerin kaynağını belirledi. Bu durum, mahsur kalan dalgıçların hala hayatta olduğunu ve kurtarılabileceğini gösteriyor.

ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı, İngiliz gemisinin batan denizaltıyı kurtarma operasyonuna katılmasını engelledi
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Son Dakika Dünya ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı'ndan İngiliz gemiye veto! Yardım istemiyorlar - Son Dakika


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