ABD Savunma Bakanı: İran\'a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz

ABD'DEN İRAN AÇIKLAMASI

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, İran savaşına ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi. ABD'nin İran'da savaşı kazandığını söyleyen Hegseth, daha fazla birliğin gönderildiğini belirtti.

"İRAN'A DAHA FAZLA BİRLİK GİDİYOR, KARADAN İLERLEYEBİLİYORUZ"

Hegseth şu ifadeleri kullandı: "ABD, İran'da savaşı kazanıyor. Bölgeye daha fazla birlik gidiyor. Karadan ilerleyebiliyoruz. İran semalarında tam kontrolü kısa zamanda sağlayacağız. Saldırı dalgası gelecek, daha yeni başlıyoruz.

"DAHA ÇOK SALDIRI DALGASI BAŞLAYACAK"

Daha çok saldırı dalgası olacak. Uzmanlar Konseyi'nin tek bir odada toplanma cesareti yok. Generallerle bile iletişim kuramıyorlar. İran hava kuvvetleri ortadan kaldırılmış durumda. Deniz kuvvetleri körfezin dibini boyladı. İran'ın savaş gemisini Hint Okyanusu'nda torpido ile ABD batırdı.

"İRAN'IN NÜKLEER SİLAHA GİDEN YOLUNU KESİYORUZ"

İran'ın nükleer silaha giden yolunu kesiyoruz. Trump'ın ahlakının netliği çok önemli. Biz buradayken İran nükleer silaha sahip olamayacak. Saldırılarımızın durdurulması imkansız.

Bundan sonra bütün kurallar bizim tarafımızdan konulacak. Lazer güdümlü füzelerle vurmaya devam edeceğiz. İran bir daha, biz olduğumuz sürece nükleer silah sahibi olamayacak. Sayın Trump, başladığımız işi bitireceğimize söz verdi."

"TÜRKİYE'DE DÜŞEN FÜZE, NATO'NUN 5. MADDESİNİ TETİKLEMEZ"

Hegseth, Türkiye'de düşen füze ile ilgili ise şunları söyledi: "Türkiye'deki olay NATO'nun 5. maddesini tetiklemez."

"İRAN'IN MÜTTEFİKLERİMİZİ HEDEF ALMASINI ENGELLEDİK"

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ise açıklamasında şunları söyledi: "Amacımız İran'ın balistik programlarını vurmaktı. Müttefiklerimizi hedef almalarını engelledik. İran'ın savaş gücünü ortaya koymasını engelliyoruz. İran'ın balistik füze atış oranı ilk günden yüzde 85 azaldı. Kamikaze dronları yüzde 73 azaldı. İran'a ait 20'den fazla savaş gemisini imha ettik."

"OPERASYONUMUZ İÇİN YETERLİ CEPHANEMİZ VAR"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'un İran'ın güneyinde hava üstünlüğünü elinde tuttuğunu ve İran'ın altyapı ve donanma kapasitesine saldırmaya devam edileceğini söyleyen Caine açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: "Şimdi İran'ın iç kısımlarına doğru genişlemeye başlayacağız. Operasyonumuz için yeterli cephanemiz var. Operasyon çok karmaşık ve tehlike henüz bitmedi, risk halen çok yüksek. İran emir komuta yapısı çok kötü halde."