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ABD, Ukrayna'ya 250 Milyon Dolarlık Yeni Askeri Yardım Gönderecek - Son Dakika
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BBC

ABD, Ukrayna'ya 250 Milyon Dolarlık Yeni Askeri Yardım Gönderecek

ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya karadan havaya füze sistemleri, Stinger füzeleri, top mühimmatları, antitank silahları ve diğer silahları içeren 250 milyon dolarlık askeri yardım paketi göndereceğini açıkladı. Ancak, Amerikan Kongresi'nden geçirilemeyen 61 milyar dolarlık savunma yardım paketi nedeniyle bu yardımlar durabilir. Ukrayna ise daha fazla yardım almazsa savaşta zor durumda kalacağını belirtiyor.

ABD, Ukrayna\'ya 250 Milyon Dolarlık Yeni Askeri Yardım Gönderecek
28.12.2023 - 12:06,
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ABD, Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık yeni askeri yardım gönderileceğini açıkladı.

Amerikan Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, askeri yardım paketinde karadan havaya füze sistemlerinin, Stinger füzelerinin, top mühimmatlarının, antitank silahlarının ve Ukrayna ordusunun ihtiyaç duyduğu diğer silahların yer aldığı belirtildi.

ABD yönetimi, Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık savunma yardımını da içeren paketi ise henüz Amerikan Kongresi'nden geçiremedi.

Bu nedenle Kongre'nin paketi onaylamaması halinde, ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımları, 250 milyon dolarlık son paketin ardından duracak.

Senato'da Cumhuriyetçiler, askeri yardım paketine, içinde ABD-Meksika sınırında güvenlik önlemlerinin artırılmasına ilişkin ek tedbirlerin yer almadığı gerekçesiyle destek vermemişlerdi.

Son askeri yardım Pentagon'un mevcut stoklarından yapıldığı için, Kongre onayı olmaksızın Ukrayna'ya gönderilebilecek.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kongre'ye, askeri yardım paketini mümkün olan en kısa sürede onaylama çağrısı yaptı.

Blinken, "Kongre'nin, Ukrayna'nın kendisini savunmasına ve geleceğini güvence altına almasına yardımcı olması ve ulusal güvenlik alanında çıkarlarımızı korumak için mümkün olan en kısa sürede hızla hareket etmesi zorunludur. Yardımımız, Rusya'nın saldırganlığına karşı ülkelerini ve özgürlüklerini savunan Ukraynalı ortaklarımızın desteklenmesi için kritik önem taşıyor" dedi.

Ukrayna: Acilen yardıma ihtiyacımız var

Ukrayna ise Batı'dan daha fazla yardım almaması halinde, işgal sonrası Rusya'yla sürdürdüğü savaşta çok zor durumda kalacağı uyarısında bulundu.

Ülkenin bu yılki bütçe açığı 43 milyar euro ve yetkililer Batı'dan kısa sürede yardım gelmemesi halinde, memur ve emekli maaşlarının ödenemeyebileceğini söylüyor.

Financial Times gazetesine konuşan Ukrayna Başbakan Yardımcısı Yulia Svyrydenko, "Ortaklarımızın desteği kritik ve çok önem taşıyor. Acilen yardıma ihtiyacımız var" dedi.

Macaristan da bu ay Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya yönelik 50 milyar euro'luk yardım paketini veto etmişti.

Financial Times, Macaristan'ın onayını gerektirmeyen daha küçük çapta bir yardım paketinin, Şubat ayı başında Ukrayna'ya gönderilebileceğini yazdı.

Öte yandan, Rus ordusu Ukrayna'nın doğusunda ilerleyişini sürdürüyor.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna ordusunun geri çekilmesi sonrası, Mariinka kasabasını ele geçirdiklerini açıkladı.

Kasabada çatışmalar bir yıldan uzun süredir devam ediyordu.

Kaynak: BBC
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SON DAKİKA: ABD, Ukrayna'ya 250 Milyon Dolarlık Yeni Askeri Yardım Gönderecek - Son Dakika
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