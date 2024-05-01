ABD Üniversitelerinde Gazze Protestoları Devam Ediyor - Son Dakika
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ABD Üniversitelerinde Gazze Protestoları Devam Ediyor

ABD Üniversitelerinde Gazze Protestoları Devam Ediyor

ABD üniversitelerinde Gazze'ye destek amacıyla düzenlenen protestolar devam ediyor. Los Angeles'taki California Üniversitesi'nde İsrail destekçilerinin Filistin yanlısı protesto kampına saldırdığı ve New York'taki Columbia Üniversitesi'nde göstericilerin gözaltına alındığı bildirildi. Öğrenciler, üniversitelerin İsrail ile ilişkisi olan şirketlerle finansal bağlarını koparmasını talep ediyor. Protestolar, ABD'nin birçok eyaletinde ve diğer ülkelerdeki üniversitelerde de benzer şekilde gerçekleştiriliyor.

01.05.2024 19:24
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ABD üniversitelerinde haftalardır süren Gazze yanlısı protestolar devam ediyor.

Dün gece Los Angeles'taki California Üniversitesi'nden (UCLA) paylaşılan videolarda bir grup İsrail destekçisinin Filistin yanlısı protesto kampına sopalarla saldırdığı ve barikatları yıkmaya çalıştığı görüldü.

Üniversite kampüsünde Filistin bayrağı taşıyan bir kişinin yerde sürüklendiği ve dövüldüğü anlaşılıyor.

UCLA Rektör Yardımcısı Mary Osako, dün gece "korkunç şiddet olaylarının meydana geldiğini" ve kolluk kuvvetlerinin üniversiteye çağrıldığını söyledi.

BBC'ye konuşan bir gösterici, Filistin yanlısı grubun maruz kaldığı saldırıları "acımasız" olarak nitelendirdi ve "Bu gece olayları tamamen yeni bir seviyeye tırmandırdılar ve şiddeti kışkırtmaya başladılar" dedi.

İsminin açıklanmasını istemeyen öğrenci, Filistin yanlısı grubun "her gece Siyonist saldırganlıkla" karşı karşıya kaldığını söyledi ve akranlarının "fiziksel olarak güvende olmadığını" belirtti.

UCLA'de şu anda ortalığın sakinleştiği ancak polisin halen bölgede yoğun bir şekilde bulunduğu aktarılıyor.

Öte yandan dün gece New York polisi Columbia Üniversitesi'nde bir binaya sığınan Filistin yanlısı göstericileri gözaltına aldı ve kampüse kurulan bir protesto kampını dağıttı.

New York Belediye Başkanı Eric Adams yaklaşık 300 kişinin gözaltına alındığını söyledi ve olaylardan dışarıdan gelen kişileri sorumlu tuttu, ancak bu yönde somut bir kanıt sunmadı.

Polis, Columbia'daki müdahalenin kampüsteki Hamilton Hall binasını ele geçiren Filistin yanlısı protestocuları dağıtmak için yapıldığını söyledi.

Columbia Üniversitesi'nde gazetecilik yüksek lisans öğrencisi olan 31 yaşındaki Meghnad Bose BBC'ye yaptığı açıklamada New York polisinin protestoculara karşı "kaba ve agresif" davrandığını paylaştı.

Öğrenci protestolarının büyük ölçüde barışçıl olduğunu söyleyen Bose, polisin davranışının gerekli olduğuna inanmadığını da sözlerine ekledi.

Columbia Üniversitesi'nde tüm dersler çevrimiçi yapılıyor ve kampüste kalmayan öğrencilerin girişine izin verilmiyor.

Öğrenciler neden Gazze'deki savaşı protesto ediyor?

Öğrenciler 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki savaşa karşı gösteriler, oturma eylemleri ve açlık grevleri düzenledi. Son dönemde ise üniversite kampüslerinde kamp kurmaya başladılar.

Bu öğrenciler üniversitelerin İsrail'le ilişkisi olan şirketlerle finansal bağlarını koparmasını talep ediyor.

İsrail'de ya da İsrailli kuruluşlarla iş yapan şirketlerin Gazze'de devam eden savaşta suç ortağı olduğunu söyleyen öğrenciler, bu şirketlere yatırım yapan üniversitelerin de suça dahil olduğunu savunuyor.

Üniversitelere yapılan bağışlar, araştırma laboratuvarlarından burs fonlarına kadar birçok şeyi finanse ediyor.

Ancak bu bağışlar çoğunlukla milyonlarca ve milyarlarca dolarlık yatırımlardan elde edilen getirilerden oluşuyor.

Başka nerelerde protesto ediliyor?

Columbia Üniversitesi'nde giderek büyüyen protestolar en az 22 eyalette ve başkent Washington DC'de özel ve devlet üniversitelerinde benzer gösterilere ilham kaynağı oldu.

Kuzeydoğu bölgesi: George Washington; Brown; Yale; Harvard; Emerson; NYU (New York Üniversitesi); Georgetown; American; Maryland Üniversitesi; John Hopkins; Tufts; Cornell; Pennsylvania Üniversitesi; Princeton; Temple; Northeastern; MIT; The New School; Rochester Üniversitesi; Pittsburgh Üniversitesi

Batı kıyısı: California Politeknik Eyalet Üniversitesi; Humboldt; Güney California Üniversitesi; California Üniversitesi, Los Angeles; California Üniversitesi, Berkeley; Washington Üniversitesi

Ortabatı bölgesi: Northwestern; St Louis'deki Washington Üniversitesi; Indiana Üniversitesi; Michigan Üniversitesi; Ohio Eyalet Üniversitesi; Minnesota Üniversitesi; Miami Üniversitesi; Ohio Üniversitesi; Columbia College Chicago; Chicago Üniversitesi

Güney: Emory; Vanderbilt; North Carolina Üniversitesi, Charlotte; North Carolina Üniversitesi, Chapel Hill; Kennesaw State; Florida Eyalet Üniversitesi; Virginia Tech; Georgia Üniversitesi, Athens

Güneybatı: Austin'deki Texas Üniversitesi; Rice; Arizona Eyalet Üniversitesi

ABD dışı: Filistin yanlısı protestocular geçtiğimiz hafta Avustralya, Kanada, Fransa, İtalya ve İngiltere'deki üniversite kampüslerinde de bir araya geldi.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya ABD Üniversitelerinde Gazze Protestoları Devam Ediyor - Son Dakika

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