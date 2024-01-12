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ABD ve İngiltere'den Yemen'deki Husilere ortak hava harekatı hazırlığı - Son Dakika
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ABD ve İngiltere'den Yemen'deki Husilere ortak hava harekatı hazırlığı

Kızıldeniz'de İsrail bağlantılı gemileri hedef alan Yemen'deki İran destekli Husiler'e, İngiltere ve ABD'nin ortak hava operasyonu yapması bekleniyor. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Husiler'e yönelik olası hava operasyonuna ilişkin acil kabine toplantısı kararı aldı.

12.01.2024 - 00:19,  Güncelleme: 00:26
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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki olarak Kızıldeniz'de İsrail bağlantılı gemilere saldırılar düzenleyen Yemen'deki İran destekli Husiler'e İngiltere ve ABD ortak hava operasyonu yapacak. Kızıldeniz'de suları ısıtacak hamleyle ilgili İngiltere kabinesi acil toplanma kararı aldı.

Yemen'deki İran destekli Husiler'in, Kızıldeniz'de İsrail bağlantılı ticaret gemilerine yönelik saldırılarına karşı bölgede uluslararası deniz gücü kuran yapan ABD, İngiltere ile birlikte Yemen'e hava harekatı yapmaya hazırlanıyor.

ABD ve İngiltere'den Husiler'e ortak hava harekatı hazırlığı

İNGİLTERE KABİNESİ ACİL TOPLANMA KARARI ALDI

Husiler'e yönelik olası hava harekatıyla ilgili İngiltere'de sabah saatlerinde düzenlenen hükümetin acil durum komitesi (COBRA) ve Ulusal Güvenlik Konseyi toplantılarının ardından İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, acil kabine toplantısı kararı aldı. Toplantının, İngiltere ve ABD'nin Yemen'deki Husilere yönelik planladığı askeri saldırılarla ilgili olduğu düşünülüyor.

ABD ve İngiltere'den Husiler'e ortak hava harekatı hazırlığı
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak

ABD VE İNGİLTERE 9 OCAK'TA HUSİLER'İ VURDU

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından dün yapılan açıklamada, ABD ve İngiltere'nin 9 Ocak'ta Kızıldeniz'in güneyinde uluslararası nakliye yollarını hedef alan Husiler'e ait 21 İHA ve füzeyi düşürerek etkisiz hale getirdiği belirtilmişti. İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, 9 Ocak'taki saldırıyı Husilerce bölgede bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük saldırı olarak nitelendirmişti.

ABD ve İngiltere'den Husiler'e ortak hava harekatı hazırlığı

KIZILDENİZ'DE YAŞANAN KRİZ

Son dönemlerde Yemen'deki Husiler'in, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı. Husiler, Babülmendep Boğazı'nda aralarında "Unity Explorer" ve "Number Nine" isimli İsrail gemilerinin de olduğu birçok gemiye İHA ve füze saldırısı düzenlemişti.

ABD ve İngiltere'den Husiler'e ortak hava harekatı hazırlığı
Unity Explorer gemisine Husi saldırısı

ABD BÖLGEDE DENİZ GÖREV GÜCÜ KURDU

Pentagon, 6 Aralık'ta Yemen'deki Husi güçlerin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu duyurmuştu.

ABD ve İngiltere'den Husiler'e ortak hava harekatı hazırlığı
ABD ve İngiliz Kraliyet Donanması gemileri

HUSİ SALDIRILARI KÜRESEL TİCARETİ ETKİLİYOR

Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atıyor. Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin peş peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizinin" başlayacağına ilişkin endişeleri artırıyor.

ABD ve İngiltere'den Husiler'e ortak hava harekatı hazırlığı
Süveyş Kanalı'ndaki gemi trafiği

HUSİLER KİMDİR?

Husiler ya da resmi adıyla Ensarullah, Yemen'de faaliyet gösteren Zeydi gruptur. Grup, ismini kurucusu Hüseyin Bedreddin el-Husi'den almıştır. İlk kez 2004 yılında silahlı ayaklanma başlatmışlardır. 2004 yılından beri İran tarafından mali ve askeri destek almaktadır. 2015 yılında gerçekleştirdikleri mücadele ile başkent San'a ve parlamentoyu ele geçirmişlerdir. Grubun sloganı "Allah büyüktür, İsrail'e ölüm, Amerika'ya ölüm, Siyonizm'e lanet, İslam'a zafer"dir. Bu slogan Husi bayraklarında yer alır. Örgütün 7 bin ila 30 bin arası silahlı militanı, 450 bin kadar sivil destekçisi vardır.

ABD ve İngiltere\'den Yemen\'deki Husilere ortak hava harekatı hazırlığı
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya
YORUMLAR (1)
  • mert çelik: abd ve ıngıltere 3 cu dunya savasını kaybetsede görsek o gunlerı Yanıtla 0 0

İsrail, Yemen, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD ve İngiltere'den Yemen'deki Husilere ortak hava harekatı hazırlığı - Son Dakika


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