ABD ve İran Barış Anlaşmasına Vardı

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın açılarak ABD'nin deniz ablukasının kaldırılacağını açıkladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile anlaşmaya varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını bildirdi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin anlaşmayla sonuçlandığını belirtti. Şerif açıklamasında, "Yoğun görüşmelerin ardından, ABD ile İran arasında barış anlaşmasına varıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Her iki taraf da Lübnan da dahil olmak üzere tüm cephelerdeki askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sonlandırıldığını ilan etmiştir. Resmi imza töreni 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

Anlaşmaya katkıları için Türkiye'ye de teşekkür eden Şerif, "Çatışmaya diplomatik bir çözüm bulma konusundaki kararlılıkları nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ne ve İran İslam Cumhuriyeti'ne teşekkür ederiz. Ara buluculuk çabasındaki ortaklarımız olan Katar Devleti'nin değerli liderliğine de bu anlaşmaya varılmasındaki desteklerinden ötürü en içten şükranlarımızı sunarız. Ayrıca, bu konudaki devasa katkıları için Suudi Arabistan Krallığı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin vizyoner liderliklerine özellikle teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.

TRUMP: İRAN İLE ANLAŞMA TAMAMLANDI

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın açılarak ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını kaydetti. Trump sanal medya hesabından, "İran İslam Cumhuriyeti ile yapılan anlaşma artık tamamlanmıştır. Herkesi tebrik ederim! Bu vesileyle, Hürmüz Boğazı'nın hiçbir kısıtlama olmaksızın açılmasını ve aynı zamanda ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılmasını onaylıyorum. Dünyanın gemileri, motorlarınızı çalıştırın. Petrol akışına izin verin" paylaşımında bulundu.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI GARİBABADİ, ABD İLE ANLAŞMAYA VARILDIĞINI DOĞRULADI

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile anlaşmaya varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını aktardı. İran basını, Garibabadi'nin anlaşmayla ilgili açıklamasını yayımladı. Mutabakat zaptının metni tamamlandığını vurgulayan Garibabadi, "Mutabakat zaptının metni tamamlandı ve İslamabad mutabakat zaptının resmi imza töreni cuma günü İsviçre'de gerçekleşecek. İki heyetin başkanları, görüşmelerin gelecekteki düzenlemelerini belirlemek için müzakereler yürütecek. O zamana kadar, ABD tarafının savaşı sona erdirmek, ablukayı kaldırmak ve varlıkları serbest bırakmak konusundaki taahhütleri doğrulanacak. 60 günlük görüşmeler, ABD'nin bu taahhütleri yerine getirmesine bağlıdır" dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, anlaşmanın imzalanmasından sonraki 60 günlük süre içerisinde yaptırımlar, nükleer program ve ekonomik kalkınma mekanizması gibi konuların müzakere edileceğini bildirdi. Anlaşmanın Lübnan'ı da kapsadığına dikkati çeken Garibabadi, "Lübnan da dahil olmak üzere çeşitli cephelerdeki savaş ve askeri operasyonlara derhal ve kalıcı olarak son verileceği bu gece açıklanacak" değerlendirmesinde bulundu.

Garibabadi, anlaşma metninde 'İran'ın tüm önemli görüşlerinin' yer aldığının altını çizerek, 19 Haziran'daki imza töreninden önce anlaşma metninin kamuoyuna açıklanacağını ifade etti.