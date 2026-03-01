ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da büyük patlama - Son Dakika
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da büyük patlama

ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran\'da büyük patlama
01.03.2026 11:39
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran\'da büyük patlama
ABD ve İsrail, Hamaney'in öldürülmesi sonrasında "Tarihinin en ağır taarruz operasyonu başlayacak" tehdidinde bulunan İran'a yeni bir saldırı başlattı. Başkent Tahran'da art arda patlamalar meydana gelirken, bölgeden dumanlar yükseldiği görüldü.

İran ordusu, dini lider Ali Hamaney'in öldürülmesi sonrasında "Tarihinin en ağır taarruz operasyonu başlayacak" tehdidinde bulunup ABD ile İsrail hedeflerine yönelik yeni saldırılar başlattı.

TAHRAN'DA ART ARDA PATLAMALAR

İran'ın saldırılarına ABD ve İsrail cephesinden de yanıt gecikmezken Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi. Kentte birçok noktaya saldırı gerçekleştirildi.

ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da büyük patlama

BÖLGEDEN DUMANLAR YÜKSELİYOR

Saldırılar Tahran'ın kuzey ve doğu kesimlerine gerçekleştirilirken, vurulan noktalardan dumanlar yükseldi. Tahran'ın birçok bölgesinden duyulan bombardıman seslerine ilişkin İran makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da büyük patlama

İLK KEZ TAHRAN'IN MERKEZİ HEDEF ALINDI

İsrail ordusu, dün İran'a yönelik saldırıların başlamasından bu yana ilk kez Tahran'ın merkezindeki hedeflere saldırılar düzenlediğini duyurdu.

ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da büyük patlama

İRAN SAVAŞ UÇAKLARI ABD ÜSLERİNİ BOMBALADI

Öte yandan, İran ordusuna ait savaş uçaklarının, "Basra Körfezi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bölgelerindeki ABD üslerini bombaladığı" bildirildi.

İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Birkaç dakika önce, İran Hava Kuvvetleri'nin çevik pilotları, Basra Körfezi ve IKBY bölgelerindeki ABD üslerini birkaç aşamalı operasyonla başarıyla bombaladılar." ifadelerine yer verildi. Irak makamları ile ABD ordusu, İran'ın "hava saldırıları" açıklamasını doğrulamadı.

12:55
Hamaney’in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı.
Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı.
12:49
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
12:41
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
12:15
Tahran’ın kalbindeki karargaha saldırı anı kamerada
Tahran'ın kalbindeki karargaha saldırı anı kamerada
11:59
İran devlet televizyonu vuruldu
İran devlet televizyonu vuruldu
11:36
Hamaney’in ölümü sonrası Tahran’da mahşeri kalabalık Binlerin ağzında tek slogan var
Hamaney'in ölümü sonrası Tahran'da mahşeri kalabalık! Binlerin ağzında tek slogan var
11:10
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı belli oldu
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı belli oldu
11:03
Pakistan da karıştı ABD Başkonsolosluğu’na saldırdılar, ölü ve yaralılar var
Pakistan da karıştı! ABD Başkonsolosluğu'na saldırdılar, ölü ve yaralılar var
10:53
İran dini lideri Hamaney öldürüldü İşte ortak saldırının detayları
İran dini lideri Hamaney öldürüldü! İşte ortak saldırının detayları
10:46
İran’ın ’son çare’si: Henüz kullanmadılar
İran'ın 'son çare'si: Henüz kullanmadılar
10:16
İran’ın komuta kademesindeki tüm isimler öldürüldü
İran'ın komuta kademesindeki tüm isimler öldürüldü
09:39
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
