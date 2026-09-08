AfD tarihi zaferiyle Almanya\'yı sarstı, Avrupa\'da endişe yarattı

"Sarsıcı", "sosyo-politik bir deprem", "Almanya için bir dönüm noktası".Siyasi uzmanlar ve birçok medya kuruluşu, Almanya'da Pazar günü yapılan yerel seçimlerde göçmen karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin elde ettiği çarpıcı zaferi bu sözlerle tanımladı.Peki bu tepkiler abartılı mı?Saksonya-Anhalt, Almanya'nın 16 eyaleti arasında en küçüklerinden biri. Ülke genelindeki 59 milyon seçmenin yalnızca 1,7 milyonuna sahip.Özellikle de AfD'nin tek başına çoğunluğu kıl payı kaçırdığı düşünüldüğünde, buradaki siyasi eğilimler ne kadar önemli olabilir?Cevap: Çok önemli.Her şeyden önce Almanya için önemli.Oy verme işlemi bölgesel düzeyde gerçekleşmiş olabilir ancak ulusal düzeyde etkileri var.AfD'nin ezici zaferi, Berlin'deki zaten zor durumda bulunan merkez koalisyon hükümeti üzerindeki baskıyı daha da artırıyor.Bu sonuç, Almanya'nın desteği gittikçe azalan muhafazakar Başbakanı Friedrich Merz'in siyasi tabutuna çakılan son çivi olabilir.Merz, AfD'nin popülaritesini azaltma sözü vermişti.Bu siyasi sıkıntılar, Avrupa'nın en güçlü oyuncusu olan Almanya'yı daha da zayıflatacak ve dikkatini dağıtacak.Bütün bunlar Avrupa'nın Rus saldırganlığını, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi çıkışlarını ve Çin'den gelen ekonomik tehdidi kontrol altına almaya çalıştığı kıtasal bir kriz dönemine denk geliyor.Saksonya-Anhalt sonucu aynı zamanda, Nazi geçmişinin hala ağır bir gölge gibi hissedildiği Almanya genelinde bir iç muhasebeyi de tetikliyor.2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk Bu, 1945'te Üçüncü Reich'ın çöküşünden bu yana sert sağ milliyetçi bir partinin elde ettiği ilk dikkat çekici seçim zaferi. Bu sonuç AfD'ye, bu örnekte bölgesel düzeyde olmak üzere, gerçekten iktidara gelme şansı veriyor.Alman makamları AfD'yi kısmen demokrasi karşıtı olarak nitelendiriyor ve Saksonya-Anhalt da dahil olmak üzere partinin bazı bölgesel teşkilatlarını aşırılıkçı olarak tanımlıyor.AfD'nin özellikle Doğu Almanya'da popüler olduğu iyi biliniyor ancak parti artık ülke genelindeki anketlerde de birinci sırada yer alıyor.Görünüşe göre Almanya'nın siyasi ana akımı, seçmenleri hayal kırıklığına uğrattı.Rusya ve Türkiye'nin ardından Avrupa'nın en kalabalık üçüncü ülkesi ve kıtanın en büyük ekonomisi şimdi ne yapacak?Trump'ın AfD'ye ilgisiKüçük Saksonya-Anhalt, Almanya dışında da yankı uyandırıyor.ABD Başkanı, Pazar günü Saksonya-Anhalt çıkış anketini Truth Social platformunda hızla paylaştı.AfD'nin göçmen karşıtı, "woke" (cinsellik, cinsel kimlik ve ırk konularında "uyanmış-bilgilenmiş" kişiler) karşıtı ve "Almanya Almanlar içindir" mesajı, Donald Trump'ın Maga (Make America Great Again - Amerika'yı Yeniden Yücelt) söylemiyle örtüşüyor.AfD, Avrupa'daki diğer bazı milliyetçi partilerle birlikte, Trump'ın siyasi yöntemlerinden yoğun biçimde yararlanıyor; ana akım medyayı hedef alıyor, yargıçların tarafsızlığını sorguluyor ve "Almanya'yı yeniden yüceltme" sözü veriyor.Ancak dikkat çekici olan şu ki, Avrupa'daki seçim kampanyalarında ABD Başkanı'nın adı nadiren anılıyor.Siyasetçiler, Trump'ın seçmenler tarafından ne kadar sevilmediğinin son derece farkında.Pazar gecesi Donald Trump'ın sosyal medya paylaşımını kısa süre sonra Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'nun CEO'su olan etkili Rus iş insanı Kirill Dmitriev izledi.Dmitriev AfD sonucunu "tarihi", Almanya'nın ulusal hükümetini "itibarını kaybetmiş", Almanya başbakanını ise "aşağılanmış" olarak nitelendirdi ve Friedrich Merz'i, bu yaz istifa etmek zorunda kalan Birleşik Krallık'ın yakın zamana kadarki başbakanı Keir Starmer ile karşılaştırdı.Rusya neden ilgileniyor?Rusya'nın bir Alman eyalet seçimleriyle neden ilgilenebileceğini ve Dmitriev'in Birleşik Krallık'a yönelik göndermesinin ne anlama geldiğini sorabilirsiniz.Alman hükümeti Ukrayna'ya en fazla yardım sağlayan ülke ve Birleşik Krallık'ın da Rus toprakları içindeki hedeflere karşı kullanılan füzeleri Kyiv'e verdiği biliniyor.Bu durum Moskova'yı derinden öfkelendiriyor. Buna karşılık AfD, Rusya'ya oldukça yakın bir çizgide duruyor.Parti Ukrayna'ya askeri yardım gönderilmesini durdurmak, Moskova'ya yönelik yaptırımlara son vermek ve yeniden çok daha ucuz Rus enerjisi satın almak istiyor.Almanya'nın enerji yoğun sanayisi, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı tam kapsamlı işgalinin ardından ülkenin Rus enerji ithalatını durdurmasıyla büyük bir ekonomik darbe aldı.

AfD'nin Rusya'ya yönelik yumuşak yaklaşımı, ülkenin batısına kıyasla daha yoksul olan Doğu Almanya'da başka bir çekiciliğe de sahip.Bu durum, Almanya'nın 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılmasının ardından ülkenin eski komünist bölümünü entegre etmek için, raporlara ve enflasyonun hesaba katılıp katılmamasına bağlı olarak, 2,3 ila 3 trilyon euro harcamış olmasına rağmen sürüyor.Saksonya-Anhalt Almanya'nın en yoksul eyaleti ve burada, Doğu Almanya'nın büyük bölümünde olduğu gibi, seçmenler arasında sıklıkla "Ostalgie" olarak bilinen olguyla karşılaşılıyor; bu, özünde komünizm dönemindeki görece daha istikrarlı zamanlara duyulan "doğu nostaljisi".Avrupa genelinde partiler nasıl tepki veriyor?Avrupa Birliği (AB) de Saksonya-Anhalt seçimlerini yakından izledi. Önümüzdeki 12 ay, AB genelinde yoğun bir seçim dönemi olacak.Fransa, İtalya, İspanya ve Polonya gibi kilit ülkelerde seçim yapılması bekleniyor.Brüksel, siyasi yelpazenin hem solunda hem de özellikle sağında yer alan daha fazla "aşırı" partinin genel olarak güç kazanmasından endişe ediyor.İspanya'nın milliyetçi Vox partisinin lideri Santiago Abascal, Pazar günü X'te yaptığı paylaşımda AfD'nin Saksonya-Anhalt'taki zaferinin "Almanya ve Avrupa için büyük bir umut" olduğunu söyledi.Buna karşılık, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un merkezci müttefiklerinden Avrupa Bakanı Benjamin Haddad, "Almanya'da aşırı sağın bölgesel bir seçimi kazandığını görmek Avrupa için ciddi bir an" uyarısında bulundu.Ne AfD ne de "aşırı sağ" veya "sert sağ" olarak tanımlanan diğer Avrupa partileri bu nitelemeyi kabul ediyor.Ayrıca tonları ve parti programları açısından da birbirlerinden farklılar.Marine Le Pen liderliğindeki Fransa Ulusal Birlik Partisi, Avrupa Parlamentosu'ndaki grubundan AfD'yi iki yıl önce, fazla "radikal" olduğu gerekçesiyle çıkarmıştı.Bununla birlikte bu partilerin genellikle paylaştığı ortak noktalar, göçmen karşıtı bir siyaset ve güçlü milliyetçi mesajlar.Ve bu durum AB'yi ciddi biçimde endişelendiriyor.İster "Önce Almanya", ister "Önce İtalya", ister "Fransa Fransızlarındır" çağrısı olsun, Brüksel'deki kaygı milliyetçi partilerin yükselişinin, dış gelişmelerin her zamankinden daha fazla birlik gerektirdiği bir dönemde Avrupa'nın bütünlüğünü zorlaması.AfD veya İtalya'nın Lig (Lega) Partisi gibi milliyetçi partiler genellikle Avrupa Birliği'ne şüpheyle yaklaşıyor.Ancak Brüksel, örneğin Trump'ın baskılarına karşı koyabilmek veya Avrupa işletmelerini Çin'in düşük fiyatlı ürün akışına karşı etkili biçimde koruyabilmek için Avrupa'nın birlik içinde hareket etmesi gerektiğini söylüyor.Avrupa'nın savunma çevreleri de Rusya'ya yönelik yaptırımlardaki çatlakların ya da bazı ülkelerin NATO üyeliğine mesafeli yaklaşmasının, örneğin Marine Le Pen'in Ulusal Birlik Partisi veya Almanya'nın AfD'sinde görüldüğü gibi, Moskova'yı cesaretlendirdiği uyarısında bulunuyor.Güvenlik yetkilileri, ülkelerin Ukrayna konusunda birlikte hareket etmeleri gerektiğini, aksi takdirde Kremlin'in Baltık ülkeleri gibi NATO içindeki hedeflere saldırma konusunda teşvik edilmiş hissedebileceğini söylüyor.Ancak Avrupa'nın seçmenleri bu dış tehditlerin ve bunların kendi yaşamları üzerindeki etkilerinin son derece farkında.Ukrayna ve Orta Doğu'daki savaşların etkilerinden, ülkelerindeki sağlık hizmetlerinin kötüleşmesinden ve kendileri ile aileleri için ekonomik güvenliğin azalmasından endişe duyuyorlar.Kontrolsüz göç ve sokak güvenliği de en büyük kaygılar arasında yer alıyor.İşte Saksonya-Anhalt oyunun öneminin güçlü biçimde ortaya çıktığı nokta burası: Bu sonuç, geleneksel siyasi partilere olduğu kadar yargı ve güvenlik kurumları gibi Avrupa çapındaki kurumlara da kırmızı alarm veren bir uyarı niteliğinde.Yani AfD'nin "kendi çıkarlarından başkasını düşünmeyen müesses nizam" olarak nitelendirdiği kurumlara.Bu kıtadaki seçmenler kendilerini kaybolmuş hissediyor ve onlarca yıl boyunca tekrar tekrar destekledikleri partiler tarafından hayal kırıklığına uğratıldıklarını düşünüyor.Seçim zamanı geldiğinde sağa veya sola yönelmek, herkesin birdenbire aşırıcı hale geldiği anlamına gelmiyor.AfD'nin Saksonya-Anhalt'taki kampanya sloganı iyimser bir "Her Şey Mümkün!" mesajıydı ve buna Almanların ülkeleriyle yeniden gurur duymalarını sağlama vaadi eşlik ediyordu.Şimdiye kadar yönetimde denenmemiş ve sınanmamış olmasına rağmen, seçmen onlara giderek daha fazla şans vermeye istekli görünüyor.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .