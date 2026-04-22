Afrika’nın en büyük bilim festivali Science Fest Africa bilim meraklılarını buluşturdu

Madagaskar’dan Güney Afrika’ya, Senegal’den Etiyopya’ya, Cezayir’den Kamerun’a uzanan geniş bir coğrafyadan gelen öğrenciler, akademisyenler ve kurum temsilcileri festivalde bir araya geldi. Katılımcılar, bilim yarışmaları, start-up sunumları, paneller ve deneyim alanlarında buluştu.

Festivalin açılış programı, protokol karşılama ve millî marşların okunmasıyla başladı. Açılış oturumuna; Türkiye Cumhuriyeti Abidjan Büyükelçisi Deniz Erdoğan Barım, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut M. Özdil, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Türkben ve Halime Kökce, Fildişi Sahili Millî Eğitim ve Okuryazarlı Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Zeynep Arkan, k Bakanı Teknik Danışmanı Marie Christ Allou, Afrika kıtasındaki Maarif Vakfı ülke temsilcileri, ev sahibi ülkenin ilgili bakanlık temsilcileri, Türkiye’den üst düzey diplomatik ve kurumsal temsilciler, uluslararası kuruluşların yöneticileri, akademisyenler, bilim insanları ve farklı ülkelerden gelen eğitim paydaşları katıldı.

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut M. Özdil, konuşmasına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak başladı. Başkan Özdil, festivalin yalnızca bir etkinlik değil, Türkiye’nin eğitim ve bilim alanlarında Afrika ile geliştirdiği uzun vadeli iş birliği vizyonunun önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak “Bugün burada Afrika kıtasının tamamından gelen gençlerin bilim, teknoloji ve inovasyon etrafında bir araya gelmiş olması, 23 Nisan haftasına çok daha derin bir anlam katmaktadır. Çünkü gençliğe yatırım yapmak, barışa yatırımdır, ilerlemeye yatırımdır. Daha adil, daha sürdürülebilir ortak bir geleceğe yatırımdır.” dedi

Özdil, festivalin yalnızca bir bilim festivali olmadığını, gençlerin çağın sorunlarına çözüm ürettiği ve geleceğe yön verdiği bir platform olduğunu ifade etti. Özdil, “Science Fest Africa bir etkinlikten çok daha fazlasıdır. Bu festival; buluşmanın, diyaloğun ve üretimin canlı bir platformudur. Bilim yarışmaları, paneller, start-up alanları ve deneyim alanları aracılığıyla gençler fikirlerini somut çözümlere dönüştürmektedir. Yapay zekâ, robotik, tarım teknolojileri ve çevre gibi hayati alanlarda projeler geliştirilmektedir. Bu projelerin her biri, çağımızın temel sorunlarına doğrudan cevap vermektedir. Biz, en iyi çözümlerin çoğu zaman yerel gerçekliklere en yakın yerlerde doğduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, yerel ihtiyaçlara dayanan ancak dünyaya açık projeleri teşvik ediyoruz.” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Abidjan Büyükelçisi Deniz Erdoğan Barım ise Türkiye’nin Afrika ile ilişkilerinde eğitimin, bilimin ve insan kaynağına yapılan yatırımın stratejik önemine işaret ederek, gençlere hitaben şöyle konuştu:

“Sizler bu kıtanın en değerli hazinesisiniz. Yaratıcılığınız, enerjiniz ve kararlılığınız geleceğin anahtarlarıdır. Yenilik yapmaktan, denemekten ve büyük hayaller kurmaktan korkmayın. Yarının dünyası sizin yeteneklerinize ihtiyaç duyuyor! “Science Fest Africa”nın ikinci edisyonuna başarılar diliyorum. Bu girişimin büyümeye devam etmesini, kıtadaki binlerce gence ilham vermesini ve olumlu etki yaratmasını diliyorum. Türkiye ve Fildişi Sahili’nin bilgi, inovasyon, teknoloji ve dayanışma adına işbirliğini güçlendirdiğini görmekten gurur duyduğumu belirtmek isterim. Birlikte, bilim ve eğitimin sürdürülebilir, kapsayıcı ve müreffeh bir kalkınmanın temelleri olacağı bir gelecek inşa edelim.” dedi.

Festivalin ev sahipliğini yürüten Türkiye Maarif Vakfı Fildişi Sahili Ülke Temsilcisi Coşkun Yılmaz, Science Fest Africa’nın bilgi paylaşımını ve uluslararası iş birliğini güçlendiren bir platform olduğunu vurgulayarak,

“Bu etkinlik, yalnızca bir festival olmanın ötesinde; bilgi paylaşımının, uluslararası iş birliğinin ve ortak geleceğe yönelik güçlü inancımızın somut bir ifadesidir. Afrika’nın dört bir yanından, 27 farklı ülkeden gelen katılımcılarla birlikte yüzlerce gencimiz, geliştirdikleri projeleri sergileyerek geleceğin bilim insanları olma yolunda önemli deneyimler kazanıyor.”dedi.

Fildişi Sahili Millî Eğitim ve Okuryazarlık Bakanı’nı temsilen katılan Millî Eğitim ve Okuryazarlık Bakanlığı Teknik Danışmanı Marie Christ Allou, Science Fest Africa’nın gençlerin bilimsel potansiyelini ortaya çıkarması açısından önemli bir platform olduğunu belirterek,

“Bilim ve teknoloji eğitimi, yalnızca akademik başarıyı değil; aynı zamanda kapsayıcı kalkınmayı ve sürdürülebilir bir gelecek inşasını da desteklemektedir. Science Fest Africa, gençlerin yenilikçi düşünceyle buluşmasını sağlayan ve Afrika’nın bilimsel kapasitesini görünür kılan çok değerli bir buluşmadır” ifadelerini kullandı.

Festival alanında; elektronik ve robotik, bilgisayar teknolojileri ve yapay zekâ, tarım teknolojileri ve seracılık, çevre ve sürdürülebilirlik ile fen bilimleri teknolojileri başlıklarında geliştirilen projeler sergileniyor. Gençler, kendi yerel ihtiyaçlarından yola çıkarak geliştirdikleri yenilikçi çözümleri uluslararası katılımcılarla paylaşma imkânı buluyor.

Etkinliğin öğleden sonraki kısmında düzenlenen Panelin moderatörlüğünü Türkiye Maarif Vakfı Cibuti Ülke Temsilcisi Abdulkadir Dikbaş üstlenirken; UNDP Fildişi Sahili Daimi Temsilcisi Blerta Cela, Senegal Uzay Araştırmaları Ajansı (ASES) Genel Direktörü Maram Kairé ve Yellow Works Kurucusu Muammer Dolmacı panelist olarak yer aldı.

Panelde; bilim ve teknoloji eğitiminin gençlerin problem çözme, yenilikçilik ve girişimcilik becerilerini geliştirmedeki rolü ele alındı. Panelistler, Afrika kıtasında sürdürülebilir kalkınmanın ancak bilim temelli eğitim politikalarıyla mümkün olabileceğini vurguladı.

Konuşmalarda ayrıca, uluslararası iş birliklerinin önemi, kamu–özel sektör–akademi etkileşimi ve gençlerin bilimsel üretim süreçlerine daha erken yaşta dâhil edilmesi gerektiği konuları öne çıktı. Panel, katılımcıların soruları ve değerlendirmeleriyle interaktif bir şekilde tamamlandı.

Science Fest Africa 2026 çerçevesinde düzenlenen bu panel, festivalin yalnızca bir sergi ve yarışma alanı değil; aynı zamanda düşünce üretimi ve politika tartışmalarına zemin hazırlayan bir platform olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Festivalin sonunda gerçekleştirilen ödül töreninde; Gine, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Somali, Gabon, Kamerun, Tanzanya, Gana, Mali, Çad, Tunus, Burundi ve ev sahibi Fildişi Sahilleri’nden katılan takımlar ödüllendirildi.