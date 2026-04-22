Afrika’nın en büyük bilim festivali Science Fest Africa bilim meraklılarını buluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Afrika’nın en büyük bilim festivali Science Fest Africa bilim meraklılarını buluşturdu

Afrika’nın en büyük bilim festivali Science Fest Africa bilim meraklılarını buluşturdu
22.04.2026 18:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenen Science Fest Africa 2026, Fildişi Sahili’nin Abidjan kentinde gerçekleştirilen açılış programıyla başladı. Afrika kıtasının farklı bölgelerinden 27 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen festival, bilim, teknoloji ve eğitim alanlarında çok taraflı iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen önemli bir uluslararası platform olarak öne çıkıyor.

Madagaskar’dan Güney Afrika’ya, Senegal’den Etiyopya’ya, Cezayir’den Kamerun’a uzanan geniş bir coğrafyadan gelen öğrenciler, akademisyenler ve kurum temsilcileri festivalde bir araya geldi. Katılımcılar, bilim yarışmaları, start-up sunumları, paneller ve deneyim alanlarında buluştu.

Festivalin açılış programı, protokol karşılama ve millî marşların okunmasıyla başladı. Açılış oturumuna; Türkiye Cumhuriyeti Abidjan Büyükelçisi Deniz Erdoğan Barım, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut M. Özdil, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Türkben ve Halime Kökce, Fildişi Sahili Millî Eğitim ve Okuryazarlı Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Zeynep Arkan, k Bakanı Teknik Danışmanı Marie Christ Allou, Afrika kıtasındaki Maarif Vakfı ülke temsilcileri, ev sahibi ülkenin ilgili bakanlık temsilcileri, Türkiye’den üst düzey diplomatik ve kurumsal temsilciler, uluslararası kuruluşların yöneticileri, akademisyenler, bilim insanları ve farklı ülkelerden gelen eğitim paydaşları katıldı.

Afrika’nın en büyük bilim festivali Science Fest Africa bilim meraklılarını buluşturdu

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut M. Özdil, konuşmasına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak başladı. Başkan Özdil, festivalin yalnızca bir etkinlik değil, Türkiye’nin eğitim ve bilim alanlarında Afrika ile geliştirdiği uzun vadeli iş birliği vizyonunun önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak “Bugün burada Afrika kıtasının tamamından gelen gençlerin bilim, teknoloji ve inovasyon etrafında bir araya gelmiş olması, 23 Nisan haftasına çok daha derin bir anlam katmaktadır. Çünkü gençliğe yatırım yapmak, barışa yatırımdır, ilerlemeye yatırımdır. Daha adil, daha sürdürülebilir ortak bir geleceğe yatırımdır.” dedi

Özdil, festivalin yalnızca bir bilim festivali olmadığını, gençlerin çağın sorunlarına çözüm ürettiği ve geleceğe yön verdiği bir platform olduğunu ifade etti. Özdil, “Science Fest Africa bir etkinlikten çok daha fazlasıdır. Bu festival; buluşmanın, diyaloğun ve üretimin canlı bir platformudur. Bilim yarışmaları, paneller, start-up alanları ve deneyim alanları aracılığıyla gençler fikirlerini somut çözümlere dönüştürmektedir. Yapay zekâ, robotik, tarım teknolojileri ve çevre gibi hayati alanlarda projeler geliştirilmektedir. Bu projelerin her biri, çağımızın temel sorunlarına doğrudan cevap vermektedir. Biz, en iyi çözümlerin çoğu zaman yerel gerçekliklere en yakın yerlerde doğduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, yerel ihtiyaçlara dayanan ancak dünyaya açık projeleri teşvik ediyoruz.” dedi.

Afrika’nın en büyük bilim festivali Science Fest Africa bilim meraklılarını buluşturdu

Türkiye Cumhuriyeti Abidjan Büyükelçisi Deniz Erdoğan Barım ise Türkiye’nin Afrika ile ilişkilerinde eğitimin, bilimin ve insan kaynağına yapılan yatırımın stratejik önemine işaret ederek, gençlere hitaben şöyle konuştu:

“Sizler bu kıtanın en değerli hazinesisiniz. Yaratıcılığınız, enerjiniz ve kararlılığınız geleceğin anahtarlarıdır. Yenilik yapmaktan, denemekten ve büyük hayaller kurmaktan korkmayın. Yarının dünyası sizin yeteneklerinize ihtiyaç duyuyor! “Science Fest Africa”nın ikinci edisyonuna başarılar diliyorum. Bu girişimin büyümeye devam etmesini, kıtadaki binlerce gence ilham vermesini ve olumlu etki yaratmasını diliyorum. Türkiye ve Fildişi Sahili’nin bilgi, inovasyon, teknoloji ve dayanışma adına işbirliğini güçlendirdiğini görmekten gurur duyduğumu belirtmek isterim. Birlikte, bilim ve eğitimin sürdürülebilir, kapsayıcı ve müreffeh bir kalkınmanın temelleri olacağı bir gelecek inşa edelim.” dedi.

Festivalin ev sahipliğini yürüten Türkiye Maarif Vakfı Fildişi Sahili Ülke Temsilcisi Coşkun Yılmaz, Science Fest Africa’nın bilgi paylaşımını ve uluslararası iş birliğini güçlendiren bir platform olduğunu vurgulayarak,

“Bu etkinlik, yalnızca bir festival olmanın ötesinde; bilgi paylaşımının, uluslararası iş birliğinin ve ortak geleceğe yönelik güçlü inancımızın somut bir ifadesidir. Afrika’nın dört bir yanından, 27 farklı ülkeden gelen katılımcılarla birlikte yüzlerce gencimiz, geliştirdikleri projeleri sergileyerek geleceğin bilim insanları olma yolunda önemli deneyimler kazanıyor.”dedi.

Fildişi Sahili Millî Eğitim ve Okuryazarlık Bakanı’nı temsilen katılan Millî Eğitim ve Okuryazarlık Bakanlığı Teknik Danışmanı Marie Christ Allou, Science Fest Africa’nın gençlerin bilimsel potansiyelini ortaya çıkarması açısından önemli bir platform olduğunu belirterek,

“Bilim ve teknoloji eğitimi, yalnızca akademik başarıyı değil; aynı zamanda kapsayıcı kalkınmayı ve sürdürülebilir bir gelecek inşasını da desteklemektedir. Science Fest Africa, gençlerin yenilikçi düşünceyle buluşmasını sağlayan ve Afrika’nın bilimsel kapasitesini görünür kılan çok değerli bir buluşmadır” ifadelerini kullandı.

Afrika’nın en büyük bilim festivali Science Fest Africa bilim meraklılarını buluşturdu

Festival alanında; elektronik ve robotik, bilgisayar teknolojileri ve yapay zekâ, tarım teknolojileri ve seracılık, çevre ve sürdürülebilirlik ile fen bilimleri teknolojileri başlıklarında geliştirilen projeler sergileniyor. Gençler, kendi yerel ihtiyaçlarından yola çıkarak geliştirdikleri yenilikçi çözümleri uluslararası katılımcılarla paylaşma imkânı buluyor.

Etkinliğin öğleden sonraki kısmında düzenlenen Panelin moderatörlüğünü Türkiye Maarif Vakfı Cibuti Ülke Temsilcisi Abdulkadir Dikbaş üstlenirken; UNDP Fildişi Sahili Daimi Temsilcisi Blerta Cela, Senegal Uzay Araştırmaları Ajansı (ASES) Genel Direktörü Maram Kairé ve Yellow Works Kurucusu Muammer Dolmacı panelist olarak yer aldı.

Panelde; bilim ve teknoloji eğitiminin gençlerin problem çözme, yenilikçilik ve girişimcilik becerilerini geliştirmedeki rolü ele alındı. Panelistler, Afrika kıtasında sürdürülebilir kalkınmanın ancak bilim temelli eğitim politikalarıyla mümkün olabileceğini vurguladı.

Konuşmalarda ayrıca, uluslararası iş birliklerinin önemi, kamu–özel sektör–akademi etkileşimi ve gençlerin bilimsel üretim süreçlerine daha erken yaşta dâhil edilmesi gerektiği konuları öne çıktı. Panel, katılımcıların soruları ve değerlendirmeleriyle interaktif bir şekilde tamamlandı.

Science Fest Africa 2026 çerçevesinde düzenlenen bu panel, festivalin yalnızca bir sergi ve yarışma alanı değil; aynı zamanda düşünce üretimi ve politika tartışmalarına zemin hazırlayan bir platform olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Festivalin sonunda gerçekleştirilen ödül töreninde; Gine, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Somali, Gabon, Kamerun, Tanzanya, Gana, Mali, Çad, Tunus, Burundi ve ev sahibi Fildişi Sahilleri’nden katılan takımlar ödüllendirildi.

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Afrika’nın en büyük bilim festivali Science Fest Africa bilim meraklılarını buluşturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartal’da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi Kartal'da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi
Bursaspor taraftarı çıldırdı 39 bin kombineyi sezon başlamadan bitirdiler Bursaspor taraftarı çıldırdı! 39 bin kombineyi sezon başlamadan bitirdiler
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten Gülistan Doku açıklaması: Gizli tanık mezar yerini söyledi Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Gizli tanık mezar yerini söyledi
Konyaspor-Fenerbahçe maçında televizyona yansıyan anlam verilemeyen ses Konyaspor-Fenerbahçe maçında televizyona yansıyan anlam verilemeyen ses
Bakan Gürlek açıkladı Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor Bakan Gürlek açıkladı! Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının annesi de tutuklandı Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de tutuklandı
Rıza Kayaalp 13. kez Avrupa şampiyonu Rıza Kayaalp 13. kez Avrupa şampiyonu
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in para aktardığı iddia edilen Mehmet Aca’nın ismi caddeye verilmiş Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in para aktardığı iddia edilen Mehmet Aca'nın ismi caddeye verilmiş
Renkleri kırmızı-beyaz Icardi’nin yeni sezondaki takımı duyuruldu Renkleri kırmızı-beyaz! Icardi'nin yeni sezondaki takımı duyuruldu
İki aile arasında silahlı kavga: 6 yaralı İki aile arasında silahlı kavga: 6 yaralı
Okul tehdidiyle iki öğrenci gözaltında Okul tehdidiyle iki öğrenci gözaltında
Tarihi yapıda tepki çeken halay Tarihi yapıda tepki çeken halay
Bursa-Ankara hızlı tren hattında geri sayım başladı Bursa-Ankara hızlı tren hattında geri sayım başladı
Real Madrid’in yeni kahramanı Arda Güler’i öve öve bitiremediler Real Madrid'in yeni kahramanı! Arda Güler'i öve öve bitiremediler

17:25
Ağrı’da 4.3 büyüklüğünde deprem
Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem
17:19
Aziz İhsan Aktaş davasında Kadir Aydar’ın da aralarında olduğu 5 sanığa tahliye
Aziz İhsan Aktaş davasında Kadir Aydar'ın da aralarında olduğu 5 sanığa tahliye
16:44
Trump: İran ile cuma günü görüşebiliriz
Trump: İran ile cuma günü görüşebiliriz
16:40
Davutoğlu’nun unutamadığı Erdoğan anısı: O fotoğrafları gösterip dedi ki...
Davutoğlu'nun unutamadığı Erdoğan anısı: O fotoğrafları gösterip dedi ki...
16:37
Okul saldırısında öldürülen minik Adnan’ın odasına astığı not: Çalışan sefil olmaz, bunu unutma
Okul saldırısında öldürülen minik Adnan'ın odasına astığı not: Çalışan sefil olmaz, bunu unutma
16:15
Gülistan’ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi
Gülistan'ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi
16:12
Numan Kurtulmuş ile görüşen Özgür Özel’den sine-i millet sorusuna yanıt: Yıllardır hep şunu söylerim...
Numan Kurtulmuş ile görüşen Özgür Özel'den sine-i millet sorusuna yanıt: Yıllardır hep şunu söylerim...
16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor
15:32
Gülistan Doku buraya mı gömüldü Mezara benzer boşluk raporda
Gülistan Doku buraya mı gömüldü? Mezara benzer boşluk raporda
15:08
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
14:55
Böyle baba olmaz olsun Marketteki görüntüler emniyeti harekete geçirdi
Böyle baba olmaz olsun! Marketteki görüntüler emniyeti harekete geçirdi
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşüyor
14:25
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi
14:08
İbrahim Tatlıses’ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 18:34:53. #7.13#
SON DAKİKA: Afrika’nın en büyük bilim festivali Science Fest Africa bilim meraklılarını buluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.