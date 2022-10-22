Genç erkek arayan yaşlı kadınların akın ettiği ülke! Gazetede çarşaf çarşaf fotoğrafları yayınlandı

Batı Afrika ülkesi Gambiya ile İngiltere arasında yaşanan "Yaşlı kadın turist" gerilimi devam ederken İngiliz medyası tarafından yayınlanan fotoğraf kareleri tartışmaları başka bir boyuta taşıyacak.

Ülkenin saygınlığının "Cinsel ilişki turizmi" ile zarar gördüğünü ifade eden yetkililer, İngiliz poundu ile harcama yapan yaşlı kadın turistlerin erkeklerle gönül eğlendirdiğini açıklamıştı. Gambiyalı yetkililerin bu rahatsızlığı İngiltere tarafından görmezden gelindi ve konuyla ilgili herhangi bir adım atılmadı.

FOTOĞRAF KARELERİ ORTAYA ÇIKTI

Uluslararası kamuoyunda da geniş yankı uyandıran konuyla ilgili İngiliz The Sun gazetesi dikkat çeken fotoğraf kareleri yayınladı. Yayınlanan fotoğraflarda Gambiya'da İngiliz turistlerin kendilerinden 30 yaş küçük gençlerle gönül eğlendirdikleri tüm çıplaklığıyla ortaya serildi.

"AZGIN İNGİLİZ NİNELER" BAŞLIĞI ATILDI

"Azgın İngiliz nineler, Gambiya'da yerli gençlerle birlikte oluyor, işte bunun detayları" başlığıyla yayınlanan makalede, İngiliz turistlerin plajda yanlarında genç erkeklerle görüldüğü belirtildi. Makalede, "Gambiya'nın sahillerinde bir emekli yanında en az kendisinden 30 yaş küçük bir erkekle el ele oturuyor. Kadın şehvetle erkeğe bakıyor. Plajın ilerisinde ise kilolu ve 60'larındaki bir kadın uzanmış bir erkeğin yanında oturuyor ve elini tutuyor. Dakikalar sonra ise gri saçlı bir kadın atletik bir genci otel odasına götürüyor" denildi.

"BURADA YASA DIŞI BİR ŞEY YOK"

Turistik bölgelerden Kololi yakınlarında çok sayıda polis olduğuna dikkat çeken gazete buna rağmen herkesin para karşılığı flörtleşmeye ve cinsel ilişkiye girmeye devam ettiğini aktardı. The Sun'a konuşan 65 yaşındaki İngiliz turist Barbara, "Neden bu kadar büyütüyorlar anlamıyorum. Burada yasa dışı bir şey yok. Tayland'a giderseniz yaşlı erkeklerin genç kadınlarla birlikte olduğunu görürsünüz ama kimse bunu konuşmuyor. Ne zaman bir kadın genç bir erkekle birlikte olsa hemen damgalanıyor. Ben buraya eğlenmeye geldim ve kimseye zarar vermiyorum" dedi.

HAFTADA 500 POUND KAZANIYORLAR

Ülkede aylık maaşın ortalama olarak 200 İngiliz poundu olduğunu yazan The Sun, para karşılığı cinsel ilişkiye girenlerin ise haftada 500 İngiliz poundu kazandığını aktardı. Öte yandan erkeklerin eskort gibi de çalıştığı ve yaşlı kadınlarla yemek yemeye de gittiğini yazan The Sun, "Kadınlar genelde cinsel ilişki karşılığında para vermiyor ama tatilleri boyunca sevgililerinin bütün faturalarını ve hesaplarını ödüyorlar" ifadesine yer verdi.

"HERHANGİ BİR KADININ ÜZERİNE ATLAYABİLİRSİNİZ"

İngiliz medyasına konuşan Olu isimli 20 yaşındaki bir Gambiyalı ise, "Yaş bizim için sayı sadece. Eğer zengin ve beyaz bir kadınla bir mekana girerseniz herkes size saygı gösteriyor. Nasıl göründükleri ya da kaç yaşında oldukları önemli değil. Eğer güçlüyseniz herhangi bir kadının üzerine atlayabilirsiniz. Anneme ve üç kardeşime bakmak için bu işi seçtim. Ben o kadınlarla aşk yaşıyorum ve hayatta kalmak için işimi yapıyorum" ifadesini kullandI.