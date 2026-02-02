AK Partili Tayyar\'dan Epstein belgeleriyle ilgili kritik çağrı

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'ın, Epstein hakkındaki soruşturmayla ilgili 3 milyondan fazla yeni dosyayı daha kamuoyuyla paylaştıklarını bildirmesinin ardından, belgelerde çeşitli detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

AK PARTİLİ TAYYAR'DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Açılan her yeni belge yeni bir skandalı kamuoyunun önüne çıkarırken, sosyal medyada sıkça dile getirilen Türkiye'den çocukların kaçırıldığı iddiası eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'ın da gündeminde.

"VİCDANIN KURUDUĞU NOKTADAYIZ"

X hesabından Epstein belgeleriyle ilgili bir paylaşım yapan Tayyar şu ifadeleri kullandı; "Epstein belgelerine ilişkin milyonlarca yorum yapıldı. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı, aklın durduğu, vicdanın kuruduğu noktadayız.

"SAPIKLIK, YAMYAMLIK, ŞANTAJ..."

Belgelerde yamyamlık, pedofili, işkence, sapıklık, tehdit, şantaj gibi tarifsiz çürümüşlüğün küresel ölçekte her boyutu var. Milyarderlerin, seçkinlerin, ünlülerin, siyasetçilerin, yargıçların, üst düzey bürokratların nasıl bir sapkınlığın içinde küresel rol paylaşımı yaptığını görüyoruz. Belgeleri ABD Adalet Bakanlığının ortalığa dökmesi ise üzerinde durulması gereken bir başka nokta. Kuşkusuz, bu belgelerin küresel ölçekte siyasi, adli ve toplumsal sonuçları olacaktır.

"ÇOCUK KAÇIRMA İDDİASI ÇOK VAHİM"

Türkiye açısından üzerine ivedilikle gidilmesi gereken bölümlere gelince… Tüm iddialar tereddütsüz incelenecektir. Özellikle 'çocuk kaçırma' iddiası çok vahim. Bu vahşete, azgınlığa, sapkınlığa kim/kimler ortak olmuşsa hepsi hesap vermelidir. İnşallah, günyüzü görmezler."