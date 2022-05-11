Al Jazeera muhabirinin İsrail askerleri tarafından öldürüldüğü anlar saniye saniye kameraya yansıdı - Son Dakika
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Al Jazeera muhabirinin İsrail askerleri tarafından öldürüldüğü anlar saniye saniye kameraya yansıdı

11.05.2022 11:23

Al-Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile, Batı Şeria'daki mülteci kampında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili Al Jazeera'den sert bir açıklama gelirken, saldırı anında yaşananlara ilişkin görüntüler de yayınlandı.

Katar merkezli Al Jazeera haber kanalı tarafından yapılan açıklamada, muhabir Shireen Abu Akleh'in işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçleri tarafından ateş açılması sonucu yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

BAŞINDAN VURULDU

Filistin Sağlık Bakanlığı açıklamasında, Abu Akleh'in Cenin'deki İsrail baskınına ilişkin haber yaptığı sırada kafasına kurşun isabet etiği ifade edildi. Al Jazeera, muhabirin vurulduğu sırada üzerinde basın yeleği olduğunu açıkladı. Çıkan çatışmada Filistinli gazeteci Ali Samoudi'nin de sırtından vurularak yaralandığı ancak durumunun stabil olduğu bildirildi.

İsrail askerleri Al Jazeera muhabirini öldürdü! O ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı

İSRAİL SORUŞTURMA BAŞLATTI

İsrail ordusu ise, askerlerle Filistinli silahlı kişiler arasında çıkan çatışmada gazetecilerin vurulmuş olabileceğini ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İsrail askerleri Al Jazeera muhabirini öldürdü! O ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı

KANALDAN ÇOK SERT AÇIKLAMA

Kanaldan yapılan açıklamada ise "İsrail işgal güçleri, muhabirimiz Şirin Ebu Akile'ye soğukkanlılıkla, uluslararası yasaları ve normları ihlal ederek ve önceden tasarlanmış bir cinayetle suikast düzenledi. Uluslararası toplumu, İsrail işgal güçlerini, Şirin Ebu Akile'yi kasıtlı olarak hedef aldığı ve öldürdüğü için kınamaya ve hesap sormaya çağırıyoruz. Ne kadar suçlarını örtbas etmeye ve adaletten kaçmaya çalışsalar da hukuki yollardan hesap sorulması için faillerin peşini bırakmayacağımızı taahhüt ediyoruz." denildi.

İsrail askerleri Al Jazeera muhabirini öldürdü! O ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Akile'nin vurulduğu sırada yaşananlara ait görüntüler ortaya çıktı. Al Jazeera'den Nida ibrahim, basına yansıyan videolarda Akile'nin kafasından vurulduğunu gördüğünü söyleyerek, "Bu durum tahmin edersiniz ki Akile ile birlikte çalışan gazeteciler için bir şok" dedi. İbrahim, 2000 yılından beri aynı kanalda çalışan Akile için "Çok saygın bir gazeteciydi" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (2)
  • ADEM OĞLU: YARABİM HANGİ ÖLKE İSRAİL İLE DOSLUK YAPIYORSA VE BUNLARA SESİZ KALIYORSA ONLARIN YANINA BIRAKMA KAHROLSUN MÜSLÜMANIM DİYE GEÇİNENLERE....... Cevap Yaz 35 6 Yayından Kaldır
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İsrail askerinin mermi yağdırarak öldürdüğü muhabir hakkında Aljazeera'dan sert açıklama: İsrail'e hesap soracağız, faillerin peşini bırakmayacağız İsrail askerinin mermi yağdırarak öldürdüğü muhabir hakkında Aljazeera'dan sert açıklama: İsrail'e hesap soracağız, faillerin peşini bırakmayacağız İsrail askerleri kadın gazeteciyi öldürdü: Şirin Ebu Akile, Al-Jazeera'ye çalışıyordu İsrail askerleri kadın gazeteciyi öldürdü: Şirin Ebu Akile, Al-Jazeera'ye çalışıyordu

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Son Dakika Dünya Al Jazeera muhabirinin İsrail askerleri tarafından öldürüldüğü anlar saniye saniye kameraya yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Al Jazeera muhabirinin İsrail askerleri tarafından öldürüldüğü anlar saniye saniye kameraya yansıdı - Son Dakika
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