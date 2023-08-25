Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı Yunanistan'da Kaza Geçirdi - Son Dakika

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı Yunanistan'da Kaza Geçirdi

Son Güncelleme: 25.08.2023 13:39

Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, Yunanistan'da tatildeyken denizde zodyak botla kaza yaptı. Kazada ağır yaralanan Ali Sabancı Türkiye'ye getirilirken, çifti tesadüfen kurtaranlar oldu. Ali Sabancı'nın dalağı alınırken, Vuslat Doğan Sabancı'nın hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Tedavileri devam eden çiftin sağlık durumları takip edilmektedir.

Yunanistan'da tatilde olan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, denizde zodyak botla kaza yaptı. Leros adası açıklarında demirli teknelerinden akşam yemeği için zodyak botla hareket eden çift kayalıklara çarptı. Kazada ağır yaralanan Ali Sabancı tedavi için Türkiye'ye getirilirken, Yunan medyası kaza sonrasında zodyak deniz motorundan ilk görüntüleri paylaştı.

SABANCI ÇİFTİNİ TESADÜFEN KURTARDILAR

Pegasus Havayolları'nın da yer aldığı Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, Yunanistan'da denizde kaza geçirdi. Leros Adası'nda zodyakla kayalıklara çarpan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı ağır yaralanırken, çifti tesadüfen yanlarından geçen teknedekiler kurtardı.

İş İnsanı Ali Sabancı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNAN ALİ SABANCI İSTANBUL'A SEVK EDİLDİ

İlk müdahalenin ardından adadaki hastaneye kaldırılan çift, daha sonra tedavi için Bodrum'a getirildi. Hayati tehlikesi bulunan Ali Sabancı, İstanbul'a sevk edilirken, Vuslat Doğan Sabancı'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AMELİYATLA DALAĞI ALINDI

İstanbul'a sevk edilen Ali Sabancı'nın dalağının alındığı ve durumunun stabil olduğu belirtildi. Vuslat Doğan Sabancı'nın da ayrı bir uçakla Bodrum'dan saat 11.30'da havalanan bir uçakla İstanbul'a getirileceği öğrenildi.

TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR

Esas Holding'den yapılan yazılı açıklamada "Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, 24 Ağustos 2023 tarihinde tatilleri sırasında bir deniz kazası geçirmiştir. Tedavileri devam etmekte olup, sağlık durumları takip edilmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir" ifadeleri kullanıldı.

KAZA SONRASINDA ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR SERVİS EDİLDİ

Yunan medyasında yer alan haberlerde Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin yanı sıra çok sayıda gönüllünün de Sabancı ailesine yardım için harekete geçtiği belirtildi. Haberde, "Kazanın ilk anından itibaren SahilGüvenlik ekipleri hızlıca harekete geçti" denildi. Öte yandan kaza sonrasında Sabancı çiftinin kullandığı zodyak deniz motorunun görüntüleri de servis edildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Son Dakika Dünya Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı Yunanistan'da Kaza Geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı Yunanistan'da Kaza Geçirdi - Son Dakika
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