Alman basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan analizi: Atatürk\'ün yerini istiyor

Alman Gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle verdiği resepsiyonu ve konuşmayı manşetine taşıdı. Yapılan analizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Zafer" temalı konuşması ile Mustafa Kemal Atatürk'ün yerine geçmek istediği şeklinde yorumlar yer aldı.

PANKARTLARA DA DİKKAT ÇEKTİLER

Haberde Zafer Bayramı kutlamaları sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde aynı büyüklükte iki pankartın olduğu belirtilerek şöyle denildi: "Biri cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, diğeri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı gösteriyordu."

ATATÜRK VURGUSU YAPTILAR

Ağustos ayının "zaferler ayı" olduğunu belirten Erdoğan, bu özel ayda Malazgirt'ten Belgrad'a, Mohaç'tan Kıbrıs'a kadar uzanan nice başarılara imza atıldığını söyledi. Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) da haberde, "Erdoğan, Atatürk'ün yerini istiyor" ifadelerine yer verdi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, söz konusu programdaki konuşmasında şunları söylemişti: "26 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği hücum emriyle ordumuz Büyük Taarruzu başlatmıştı. Düşman hatlarını birer birer dağıtan kahraman ordumuz, 30 Ağustos günü gerçekleşen Başkomutan Meydan Muharebesi'yle, Yunan işgal kuvvetlerinin önemli bir bölümünü imha ederek, İzmir yolunu açmıştı. Büyük Taarruz'un başlamasından 15 gün sonra, kaçan düşmanın yakıp yıktığı İzmir semalarında Türk bayrakları dalgalanıyordu."