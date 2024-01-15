Almanya\'da Çiftçilerin Protestoları ve Aşırı Sağ Siyaset

Almanya'da hükümetin tarım politikalarını protesto eden çiftçiler, başkent Berlin'de on binden fazla traktörle hayatı durma noktasına getirdi. Bu protestolar ülkedeki aşırı sağ siyasetin varlığı açısından da ilgiyle izleniyor.

Maliye Bakanı Christian Lindner, Pazartesi günü vergi artışlarını protesto eden binlerce çiftçiye seslenerek daha fazla sübvansiyon için kaynak olmadığını söyledi.

Yüksek enerji maliyetlerinden, Ukrayna tahılının yarattığı rekabete kadar uzanan şikâyetler son aylarda Avrupa çapında çiftçilerin sesinin yükselmesine neden olmaya başladı.

Protestolar, 2024 bütçesini dengelemeye çalışan hükümetin, tarımda kullanılan dizele uygulanan vergi indirimini aşamalı olarak kaldırma kararının ardından patlak verdi.

Yaklaşık 10.000 çiftçinin bir haftadır süren protestoları sonlandırmak üzere geldiği Berlin'in ana caddelerinden biri kamyon ve traktörlerle doldu.

Maliye Bakanı Christian Lindner, Brandenburg Kapısı'nın önünde kurulan platformdan kalabalığa "Size federal bütçeden daha fazla devlet yardımı sözü veremem. Ancak daha fazla özgürlüğe sahip olmanız ve emeğinize saygı duyulması için birlikte mücadele edebiliriz" diye seslendi.

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner Ukrayna'daki savaş nedeniyle paraya ihtiyaç duyulduğunu söylediğinde kitleden tepkiler daha da arttı.

Lindner, "Ukrayna'daki savaşla birlikte Avrupa'da barış ve özgürlük bir kez daha tehdit altında, bu nedenle eskiden olduğu gibi güvenliğimize bir kez daha yatırım yapmak zorundayız" mesajı ile protestoları yatıştırmaya çalıştı.

Çiftçiler Birliği Başkanı Joachim Rukwied de "Maliye Bakanı burada. Onu yuhalamanın bir anlamı yok" sözleriyle kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı.

Tepkiyle karşılaşan hükümet, yeni tarım araçlarında vergi indirimini sürdüreceğini ve tarımsal dizel sübvansiyonunun kaldırılmasını birkaç yıla yayacağını açıkladı.

Reuters haber ajansına göre protestolar, bütçe açığını giderme ve sağcı grupları kontrol altına alma mücadelesi veren Başbakan Olaf Scholz'un koalisyonu üzerindeki baskıyı artırdı.

Protesto liderleriyle parlamentoda bir araya gelen koalisyon milletvekilleri, ayrıntı vermeden, Perşembe günü çiftçilerin maliyetlerini düşürürken sektörlerini "sürdürülebilir" kılacak önerileri açıklayacakları sözünü verdi.

Aşırı sağ nasıl katılıyor?

Ülkedeki aşırı sağ siyaset ise bu protestoları hükümete karşı kitlesel bir gösteri dalgasına dönüştürmek istiyor.

Geçen hafta protestoların ve tren grevlerinin yol açtığı aksaklıklar ardından aşırı sağcı Almanya için Alternatif partisinin (AfD) destek oranının arttığı görüldü.

Neo-Nazi grupların da protestoları görünür olmak için kullanmaya çalıştığı bildiriliyor.

BBC’nin takip ettiği bazı Telegram kanallarında bu gösterilerin “hükümeti dağıtacak” kitle olaylarına dönüşmesi umudunu dile getiren mesajlar paylaşılıyor.

Başbakan Olaf Scholz da demokratik tartışma ortamının sosyal medyayı kullanan aşırılar tarafından “zehirlenmeye” çalıştığını savundu ve ayaklanma çağrısını bir “saçmalık” olarak niteledi.

BBC’nin Almanya’daki ekipleri geçen hafta yapılan beş ayrı gösteriyi izledi.

Çiftçilerin çoğunun, aşırı sağ ile arasına mesafe koymak istediği gözlendi. Ancak ülkenin aşırı sağ tarihine ait sembollerden bazıları gösterilerde dikkat çekti.