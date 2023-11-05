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Almanya'da Havaalanında Rehine Krizi Son Buldu - Son Dakika

Almanya'da Havaalanında Rehine Krizi Son Buldu

Son Güncelleme: 05.11.2023 17:17

Almanya'nın Hamburg kentinde yaşanan rehine krizi, 18 saatlik müdahalenin ardından sona erdi. Bir baba, kızını kaçırarak havaalanında rehin almış, ancak polis tarafından ikna edilerek teslim olmuştur. Küçük kız sağlık ekiplerine teslim edilirken, baba ise tutuklanmıştır. Havaalanında uçuşlar yeniden başlamak üzere çalışmalar başlatılmıştır. Olayın sebebi ise baba tarafından eski eşiyle buluşmak için kullanılan sahte bir satış ilanıdır.

Almanya'nın Hamburg kentindeki Helmut Schmidt Havaalanı'nda yaşanan rehine krizi 18 saat sonra sona erdi.

Almanya'nın Hamburg kentinde dün gece aracıyla Helmut Schmidt Havaalanı'nın apronuna girerek, 4 yaşındaki kızını rehin alan baba, ikna çalışmalarının ardından 18 saat sonra polise teslim oldu. Küçük kız havaalanındaki sağlık ekiplerine teslim edilirken, 35 yaşındaki Türk vatandaşı olan baba ise polis tarafından tutuklandı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, havaalanında uçuşların başlaması ve havaalanına gelen bağlantı yollarının tekrar trafiğe açılması için çalışma başlatıldığı duyuruldu.

Eski eşiyle buluşmak için internetten satış ilanını kullandı

Türk baba, eski eşiyle iletişim kurmak için internete verdiği satış ilanını kullandı. Sahte bir e-posta adresi ile eski eşiyle iletişime geçen şahıs, hiçbir şeyden haberi olmayan eski eşiyle buluşma ayarladı ve kızını kaçırdı.

Küçük kızını ayrıldığı eşinden kaçıran baba, havaalanında havaya 2 el ateş açtıktan sonra tarifeli bir uçağın altına girerek kendi çocuğunu rehin almıştı. Baba, kızıyla birlikte Türkiye'ye gitmeyi talep etmişti. - HAMBURG

Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Almanya'da Havaalanında Rehine Krizi Son Buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'da Havaalanında Rehine Krizi Son Buldu - Son Dakika
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