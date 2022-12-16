Fransa'da 18 yıl önce siyah küfle kaplanıp terk edilen eve giren TikToker, gördüğü manzara karşısında şok yaşadı

Baba Yusuf Ziya Gümüşel'in mahkemedeki son sözü bakın ne oldu

21 yaşındaki Yannik adlı genç, TikTok üzerinden yaptığı yayınlarla tanınıyordu. Son videosunda tam 18 yıl önce terk edilen bir eve girmeye karar veren Yannik, eve girdikten sonra ilginç bir manzarayla karşılaştı. Çünkü yemek takımı olduğu gibi duruyordu. İşte ilginç keşfin detaylar...

BAKIMSIZLIK BÜYÜK BİR ZARAR VERDİ

Fransa'daki ürkütücü ev, kalın siyah küfle kaplandığı için 18 yıl boyunca çürümeye terk edildi. Yemek masası, zamanda donmuş gibi olan evde her detay tüyler ürpertici şekilde. Yıllar süren ihmal, büyük aile evine zarar verdi.

SALONA GİRİNCE BÜYÜK BİR ŞOK YAŞADI

21 yaşındaki şehir kaşifi Yannik, şok edici görünüşü belgelemek için 18 yıldır terk edilmiş olan evin içine girmeye cesaret etti. Evin videosunu çektikten sonra salona gelen Yannik, salondaki yemeklerin olduğu gibi durması nedeniyle hem korku hem de heyecan yaşadı.