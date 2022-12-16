Fransa'da 18 yıl önce siyah küfle kaplanıp terk edilen eve giren TikToker, gördüğü manzara karşısında şok yaşadı - Son Dakika
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Fransa'da 18 yıl önce siyah küfle kaplanıp terk edilen eve giren TikToker, gördüğü manzara karşısında şok yaşadı

16.12.2022 14:06

Yannik adlı TikToker genç, Fransa'da tam 18 yıl önce kalın siyah küfle kaplandığı için çürümeye terk edilen ve bir daha hiç kapısı açılmayan eve girdi. Eve incelediği esnada salona giren Yannik, yemek masasının ilk günkü gibi kalması nedeniyle büyük bir şok yaşadı.

21 yaşındaki Yannik adlı genç, TikTok üzerinden yaptığı yayınlarla tanınıyordu. Son videosunda tam 18 yıl önce terk edilen bir eve girmeye karar veren Yannik, eve girdikten sonra ilginç bir manzarayla karşılaştı. Çünkü yemek takımı olduğu gibi duruyordu. İşte ilginç keşfin detaylar...

Tüm cesaretini toplayıp 18 yıldır girilmeyen eve girdi, salona gelince şok oldu

BAKIMSIZLIK BÜYÜK BİR ZARAR VERDİ

Fransa'daki ürkütücü ev, kalın siyah küfle kaplandığı için 18 yıl boyunca çürümeye terk edildi. Yemek masası, zamanda donmuş gibi olan evde her detay tüyler ürpertici şekilde. Yıllar süren ihmal, büyük aile evine zarar verdi.

Tüm cesaretini toplayıp 18 yıldır girilmeyen eve girdi, salona gelince şok oldu

SALONA GİRİNCE BÜYÜK BİR ŞOK YAŞADI

21 yaşındaki şehir kaşifi Yannik, şok edici görünüşü belgelemek için 18 yıldır terk edilmiş olan evin içine girmeye cesaret etti. Evin videosunu çektikten sonra salona gelen Yannik, salondaki yemeklerin olduğu gibi durması nedeniyle hem korku hem de heyecan yaşadı.

Tüm cesaretini toplayıp 18 yıldır girilmeyen eve girdi, salona gelince şok oldu
Tüm cesaretini toplayıp 18 yıldır girilmeyen eve girdi, salona gelince şok oldu
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SON DAKİKA: Fransa'da 18 yıl önce siyah küfle kaplanıp terk edilen eve giren TikToker, gördüğü manzara karşısında şok yaşadı - Son Dakika
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