Almanya'nın Bakü Büyükelçiliğinin, Türkiye karşıtı "Sisters Apart" filminin gösteriminin yapılacağını açıklaması, Azerbaycan'da infial oluşturdu.
Filmin gösteriminin yapılacağı yerin önünde toplanan Azerbaycanlı protestocular, "Teröre son", "Yaşasın Azerbaycan, Türkiye" gibi sloganlar attı. Protestoda herhangi olay yaşanmadı.
Öte yandan Azerbaycan sinemaları ise söz konusu filmi yayınlamayı reddetti. Filmde, Alman silahlı kuvvetlerinin bir askeri olan Rojda Hani, Irak'taki Kürt askerlerini DEAŞ'a karşı savaşmaları için eğitiyor. Ancak aslında kayıp kız kardeşi Barivan'ı aradığını kimse bilmiyor. Ayrıca filmde Türk askerleri zalim, kana susamış, sinsi bir "potansiyel düşman" olarak gösteriliyor.
Son Dakika › Dünya › Azerbaycanlılar, Alman askerin Kürt askerlerini eğitmesini konu alan filmi yayınlayacağını duyuran büyükelçiliği protesto etti - Son Dakika