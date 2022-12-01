Azerbaycanlılar, Alman askerin Kürt askerlerini eğitmesini konu alan filmi yayınlayacağını duyuran büyükelçiliği protesto etti - Son Dakika
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Azerbaycanlılar, Alman askerin Kürt askerlerini eğitmesini konu alan filmi yayınlayacağını duyuran büyükelçiliği protesto etti

01.12.2022 10:20

Almanya'nın Bakü Büyükelçiliğinin, Alman bir askerin Irak'taki Kürt askerlerini eğitmesini konu alan Türkiye karşıtı "Sisters Apart" filminin gösteriminin yapılacağını açıklaması, Azerbaycanlıların sert tepkisine neden oldu. Filmin gösteriminin yapılacağı yerin önünde toplanan protestocular, "Teröre son", "Yaşasın Azerbaycan, Türkiye" gibi sloganlar atarken, Azerbaycan sinemaları da söz konusu filmi yayınlamayı reddetti.

Almanya'nın Bakü Büyükelçiliğinin, Türkiye karşıtı "Sisters Apart" filminin gösteriminin yapılacağını açıklaması, Azerbaycan'da infial oluşturdu.

FİLMİN GÖSTERİMİNİN YAPILMASINI PROTESTO ETTİLER

Filmin gösteriminin yapılacağı yerin önünde toplanan Azerbaycanlı protestocular, "Teröre son", "Yaşasın Azerbaycan, Türkiye" gibi sloganlar attı. Protestoda herhangi olay yaşanmadı.

Türkiye karşıtı skandal film Azerbaycanlıları kızdırdı!

FİLMİN KONUSU

Öte yandan Azerbaycan sinemaları ise söz konusu filmi yayınlamayı reddetti. Filmde, Alman silahlı kuvvetlerinin bir askeri olan Rojda Hani, Irak'taki Kürt askerlerini DEAŞ'a karşı savaşmaları için eğitiyor. Ancak aslında kayıp kız kardeşi Barivan'ı aradığını kimse bilmiyor. Ayrıca filmde Türk askerleri zalim, kana susamış, sinsi bir "potansiyel düşman" olarak gösteriliyor.

Türkiye karşıtı skandal film Azerbaycanlıları kızdırdı!
YORUMLAR (1)
  • Necati Kaya: O faşistlerin once 2. Dunya harbini film yapmalarını isteyin. Inanin o günkü hitler rejiminden fasizminden irkcılığından bir şey kaybetmediğini göreceksiniz. Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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Azerbaycan, Bakü, Dünya, Son Dakika

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