Ankara'daki rehine takası dünyayı salladı! Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü - Son Dakika
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Dünya

Ankara'daki rehine takası dünyayı salladı! Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü

Ankara\'daki rehine takası dünyayı salladı! Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü

MİT tarafından yönetilen Ankara'daki rehine operasyonu uluslararası kamuoyunun gündemine otururken, Rusya'da tutuklu bulunan Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich'in ülkesine iade edildiğini öğrenen gazeteci arkadaşları sevinç gözyaşları döktü. Öte yandan havalimanında ABD Başkanı Joe Biden tarafından karşılanan Gershkovich'in annesine sarıldığı görüntüler de büyük yankı uyandırdı.

02.08.2024 08:34
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MİT, ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza attı. Ankara'da gerçekleşen takas operasyonu kapsamında ABD'den iki, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer uçak olmak üzere 7 uçak ile 26 kişi Türkiye'ye nakledildi. Operasyon kapsamında ikisi çocuk 10 kişinin Rusya'ya, 13 kişinin Almanya'ya, 3 kişinin de ABD'ye nakli sağlandı.

DÜNYA BU TAKASI KONUŞUYOR

Ukrayna ile savaş içinde olan Rusya ile birlikte ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Belarus'un dahil olduğu ve Türkiye'de gerçekleşen rehine takası uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

Ankara'daki rehine takası dünyayı salladı! Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü

ABD'ye ulaşan Evan Gershkovich'i havalimanında ABD Başkanı Joe Biden ve annesi karşılarken, Gershkovich'in annesine sarıldığı anlar büyük yankı uyandırdı.

Ankara'daki rehine takası dünyayı salladı! Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü

MESLEKTAŞLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Rusya'da tutuklu bulunan Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich'in Türkiye'de esir takası kapsamında ülkesine iade edildiğini öğrenen gazeteciler de sevinç gözyaşları döktü.

Türkiye'nin bu takas anlaşmasındaki pozisyonunu değerlendiren New York Times, "Türkiye esir takasında oynadığı rolün sevincini yaşıyor" başlığını kullanırken, "Türkiye, Rusya'ya karşı sertleşmeyi sık sık reddederek NATO müttefiklerini hayal kırıklığına uğrattı, ancak Moskova ile iyi ilişkileri takasa katılmasına yardımcı olmuş olabilir. Türkiye her iki tarafla da konuşan tek ülke değil, daha önce Birleşik Arap Emirlikleri de ABD'li basketbolcu Brittney Griner'ın iadesi için devreye girmişti" dedi.

Ankara'daki rehine takası dünyayı salladı! Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü

Haberde, "Türkiye, bazen Rusya'nın yararına olacak şekilde, bazen de Batı'nın çıkarlarından taviz vererek, bilinçli bir şekilde orta yolu bulmasıyla öne çıkıyor. Türk yetkililer, ancak her ikisinden de bağımsız bir yol çizerek Perşembe günkü takas gibi atılımları başlatabileceklerini savunuyor" yorumu yapılırken Türkiye'nin hem NATO müttefiklerini hem de Rusya'yı memnun edecek hamleler yaptığına da dikkat çekildi.

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Son Dakika Dünya Ankara'daki rehine takası dünyayı salladı! Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • sefa anıl: MİT BU DÜNYANIN GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ İSTİHBARATIDIR 100 18 Yanıtla
    Önder null: enfalsyondan ezilmiş halkı görmese tabi 15 39 Erdogan Metin: Önder, abd destekli İsrail Ortadoğu yu kan gölüne çevirmiş neredeyse sınırımıza kadar uzanıyor sen ekonomi diyorsun valla sizin bu bakış açınız a hayranım doğrusu 20 5 mustafa sagdic: sefa dediyse oyledir o anlar bu islerden 12 4
  • ismail öztürk : Malesef gazze bu kadar dikkat cekmiyor dünyada yazıklar olsun.. 72 13 Yanıtla
    Dadaş 20: ey amerika gazzede ölen küçük cocuklarda annelerine öyle sarılmak istiyordu 10 0
  • Murat Avci: Başarılar ülkem.. 41 3 Yanıtla
  • mustafa sagdic: bunu bile basariymis gobi gostermek ne bileyim. benim anlamadigom herseyde super basariliysak benim maasim neden hala 10 bin lira 18 18 Yanıtla
    Erdogan Metin: Senin gözünde hiç birşey başarı değildir cunki sen muhalefetsin hicbirsey i beğenmez yapılana burun kıvırırsiniz..birde bugün 43 yaşında eyt den emekli olanın maaşı bile 22 bin senin maaşın 10 bin olamaz ha prim günüm az bagkurdan fln emekli olduysan ona şükret sizide emekli yapan bu devlet oldu unutma.yani 10 bin üzerinden algı yapıp insanları kandırmaya çalışma en düşük emekli maaşının ne nasıl olduğunu biliyoruz 11 5
  • Ankara null: kandirildik :( 0 0 Yanıtla

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