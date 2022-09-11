Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" uyarısına karşı ABD'ye güvenen Miçotakis: Hayır Sayın Erdoğan

Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim, son dönemde karşılıklı açıklamalarla tırmanırken, iki ülke de karşılıklı ton yükseltti.

ANKARA-ATİNA HATTINDA TANSİYON HİÇ DÜŞMÜYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri gündemdeki yerini korurken, son olarak Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye mesaj gönderdi.

"DİKKATİMİZİ ORDUMUZUN GÜÇLENDİRİLMESİNE VERDİK"

Miçotakis, Ankara ile yaşanan gerilime değinirken, "Dikkatimizi öncelikle silahlı kuvvetlerin güçlendirilmesine, müreffeh ekonomimize ve uluslararası ittifaklarımıza verdik. Yunanistan olarak uluslararası hukuka olan bağlılığımızı gösterdik." dedi.

"HAYIR, SAYIN ERDOĞAN"

Miçotakis, Erdoğan'ın Yunanistan'ı hedef alan 'Bir gece ansızın gelebiliriz' ile başlayan sözlerine de değinirken, tek kelime ile 'hayır Sayın Erdoğan' dedi.

DÜN YAŞANAN OLAY YENİ BİR KRİZ YARATTI

Öte yandan, dün Bozcaada açıklarında Türk gemisine yapılan saldırı Yunan basınında gündem oldu. Ülkenin en çok okunan gazetelerinden Ta Nea, haberi manşetlere taşırken, diplomatik kaynakların, iki ülke arasında tansiyonu yükseltecek ve hatta çatışmaya sokabilecek gelişmelerin " Ege'de balıkçıların veya göçmenlerin karıştığı bir kazayla başlayabileceğine dikkat çektiğini" vurguladı.