Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" uyarısına karşı ABD'ye güvenen Miçotakis: Hayır Sayın Erdoğan - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" uyarısına karşı ABD'ye güvenen Miçotakis: Hayır Sayın Erdoğan

11.09.2022 10:30

ABD'den destek alan Yunanistan Türkiye'yi kışkırtarak tuzağa mı çekmek istiyor? Türkiye ile Yunanistan arasında son zamanlarda yükselen tansiyon dün Bozcaada açıklarında Türk gemisine düzenlenen Yunan saldırısıyla iyice tırmandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İzmir'i unutma, bir gece ansızın gelebiliriz" restine Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis "Hayır Sayın Erdoğan" yanıtını verdi.

Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim, son dönemde karşılıklı açıklamalarla tırmanırken, iki ülke de karşılıklı ton yükseltti.

ANKARA-ATİNA HATTINDA TANSİYON HİÇ DÜŞMÜYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri gündemdeki yerini korurken, son olarak Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye mesaj gönderdi.

"DİKKATİMİZİ ORDUMUZUN GÜÇLENDİRİLMESİNE VERDİK"

Miçotakis, Ankara ile yaşanan gerilime değinirken, "Dikkatimizi öncelikle silahlı kuvvetlerin güçlendirilmesine, müreffeh ekonomimize ve uluslararası ittifaklarımıza verdik. Yunanistan olarak uluslararası hukuka olan bağlılığımızı gösterdik." dedi.

"HAYIR, SAYIN ERDOĞAN"

Miçotakis, Erdoğan'ın Yunanistan'ı hedef alan 'Bir gece ansızın gelebiliriz' ile başlayan sözlerine de değinirken, tek kelime ile 'hayır Sayın Erdoğan' dedi.

Tansiyon hiç düşmüyor! Miçotakis'ten Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' restine tek kelimelik yanıt

DÜN YAŞANAN OLAY YENİ BİR KRİZ YARATTI

Öte yandan, dün Bozcaada açıklarında Türk gemisine yapılan saldırı Yunan basınında gündem oldu. Ülkenin en çok okunan gazetelerinden Ta Nea, haberi manşetlere taşırken, diplomatik kaynakların, iki ülke arasında tansiyonu yükseltecek ve hatta çatışmaya sokabilecek gelişmelerin " Ege'de balıkçıların veya göçmenlerin karıştığı bir kazayla başlayabileceğine dikkat çektiğini" vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Dün, Yunanistan Sahil Güvenlik botları Ege'de uluslararası sularda seyir halinde olan ticari gemiye taciz ateşi açmış, Türk Sahil Güvenlik botlarının devreye girmesiyle Yunan unsurları bölgeyi terk etmişti.

DİPLOMATİK KAYNAKLAR AÇIKLAMA YAPTI

Taciz ateşi açılmasının ardından Türkiye, Yunan makamları nezdinde Ankara ve Atina'da girişimde bulunarak olayı protesto etti ve olayın derhal araştırılması ile izahat verilmesi talebinde bulundu. Diplomatik kaynaklar, "Uluslararası hukuka tamamen aykırı bu olay hakkında Yunanistan nezdinde Ankara ve Atina'da derhal girişimde bulunularak olay protesto edilmiştir. Olayın vahametine dikkat çekilerek derhal araştırılması ve izahat verilmesi talep edilmiştir" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bir gece ansızın gelebiliriz' çıkışı hakkında konuştu: Yunanistan'ın anlayacağı dil neyse parantez açarak konuşuyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bir gece ansızın gelebiliriz' çıkışı hakkında konuştu: Yunanistan'ın anlayacağı dil neyse parantez açarak konuşuyoruz Ege'de yükselen tansiyon; liderler ne diyor, iki toplum gerilime nasıl yaklaşıyor? Ege'de yükselen tansiyon; liderler ne diyor, iki toplum gerilime nasıl yaklaşıyor?

Recep Tayyip Erdoğan, Kiryakos Miçotakis, Yunanistan, Türkiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' uyarısına karşı ABD'ye güvenen Miçotakis: Hayır Sayın Erdoğan - Son Dakika


Son Dakika
10:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" uyarısına karşı ABD'ye güvenen Miçotakis: Hayır Sayın Erdoğan
09:55 Ukrayna hücuma geçti! Rusya geri çekiliyor
09:49 Kral Charles görevlilere el hareketiyle emir yağdırdı! Diş macununu bile kendisi sıkmıyor
09:14 Rusya'nın işgali altında olan Zaporijya Nükleer Santrali'nde üretim durduruldu
08:32 Papua Yeni Gine'de gerçekleşen 7,6 büyüklüğünde deprem sonrası Tsunami uyarısı
08:21 Kadınlar konserde saç saça kavgaya girişti!
08:05 "CHP ile ittifak değiliz" diyerek muhalefeti karıştıran İYİ Partili Poyraz: Seçim dışı süreçteki birlikteliğimize 'işbirliği' denir
08:04 İstanbul'da okulların açıldığı ilk gün 06.00-14.00 arasında ulaşım ücretsiz olacak! İBB'den "trafikte yoğunluk oluşturmayın" çağrısı
05:40 İzmir'de taksinin çarptığı kağıt toplayan yaşlı adam yaşamını yitirdi
01:40 İstanbul'daki lüks balıkçıda başında bardak kırılan kişi, silahıyla terör estirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2022 11:02:21. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" uyarısına karşı ABD'ye güvenen Miçotakis: Hayır Sayın Erdoğan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement