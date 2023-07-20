Anne, kızının dizine sıcak tavuk düşmesi sonucu oluşan yanıklardan dolayı McDonald's'a karşı açtığı davadan 800,000 dolarlık tazminat kazandı

2019 yılında, kızına McDonald's'tan alınan sıcak bir McNugget'in dizine düşmesi sonucu ikinci derece yanıklar alan bir anne, Florida mahkemesinde McDonald's'a karşı açtığı davadan 800,000 dolarlık tazminat kazandı.

Jüri, Çarşamba öğleden sonra sadece iki saatlik bir görüşmenin ardından karara vardı. 400,000 dolarlık tazminat, son dört yıl için geçerli olurken, diğer 400,000 dolarlık kısım gelecek dönemi kapsamaktadır.

Aile avukatı başlangıçta 15 milyon dolarlık bir tazminat talebinde bulunmuştu.

Çocuğun annesi Philana Holmes, kızının hikayesine mahkemenin duyarlılık göstermesinden memnun olduğunu ve jüri tarafından verilen tazminatın adil olduğunu ifade etti.

"Bu benim için yeterli. Aslında hiçbir beklentim yoktu, bu adil bir miktar benim için," dedi mahkeme salonu dışında muhabirlere. Holmes, kızı Olivia'nın şu anda sekiz yaşında olduğunu ve iç bacağındaki izi "nugget" olarak adlandırdığını ve bunun yakında düzeltilmesini umduğunu söyledi.

Ailenin avukatı John Fischer, Olivia Caraballo'nun son dört yılda 5 milyon dolarlık tazminat ve gelecek 74 yıl için ekstra 10 milyon dolarlık tazminatı hak ettiğini savundu.

"Kapıdan çıktığımızda, geri dönemeyiz. Beş yıl sonra veya on yıl sonra Olivia'yı kontrol edemeyiz. Şimdi yapmalısınız, başka bir şansınız yok," dedi Fischer kapanış konuşmasında.

McDonald's'ın avukatları ise Olivia'nın acı ve rahatsızlığının yaranın iyileşmesiyle sona erdiğini ve bu sürecin üç hafta sürdüğünü savundu. Onlara göre, olayla ilgili olarak geçmiş ve gelecek maliyetlerini karşılamak için 156,000 dolar yeterli olacaktı.

"Sorun yaşamıyor. Hala McDonald's'a gidiyor, hala gitmek istiyor, annesiyle arabayla drive-through'a gidiyor, tavuk nugget alıyor. Yaralanmadan etkilenmiyor. Tüm bu hisler annenin hissiyatı," diye savundu savunma avukatı Jennifer Miller.

Mayıs ayında, başka bir jüri, McDonald's ve suçlu nugget'in alındığı drive-thru'nun franchise sahibi Upchurch'ü Olivia'nın yanıklarından sorumlu tutmuştu.

Holmes, kızı ve oğlu için Happy Meal satın aldığını ve yemeği arka koltukta vermeden önce yiyeceklerin sıcak olabileceği konusunda uyarılmadığını ifade etti. Olivia acı içinde bağırmaya başladığında, Holmes araç park yerine çekti ve yanık izini gördü. Mahkemede gösterilen yanık resimlerinin yanı sıra Olivia'nın çığlıklarından ses kayıtları da sunuldu.

Jüri, tıbbi uzmanların ve Olivia'nın ebeveynlerinin ifadelerini dinledi. Onlara göre, olaydan sonraki haftalarda yanık parlak kırmızı ve acı vericiydi - o kadar ki, dört yaşındaki kız, altını indirmek yerine yanığa dokunmaktan korktuğu için kaza geçirdi.

Yanık sonunda küçük bir kabartı şeklinde bir iz oluştu ve çocuğa fiziksel olarak acı vermiyordu. Ancak avukatları, acının duygusal bir acıya dönüştüğünü savundu.

Aile avukatı Keyla Smith, bu izin Olivia'nın hayatının geri kalanında kalacağını belirtti. Tamamen kaldırılması için tıbbi bir operasyonun veya tedavinin yeterli olmayacağını, sadece "gözden geçirme" işlemi yapabileceğini söyledi.

Bu olay, ünlü 1994 yılı davası ile benzerlik göstermektedir. O davadan sonra McDonald's'a yaklaşık 3 milyon dolarlık bir ceza verilmişti ancak bu miktar daha sonra temyiz sırasında düzeltilmişti. O günden bu yana kahve fincanları uyarı etiketleri ile gelmektedir.

Kararın ardından, Smith jürinin kararıyla konuştuklarını düşündüğünü ifade etti. "Düşündüğümüz ve delillerin desteklediği şeyi istedik," dedi.

McDonald's'ın avukatları ise kararın ardından yorum yapmayı reddetti.

Holmes, şirketin tavuk nugget kutularına dikkatli kullanım uyarıları eklemeye başlamasını umduğunu belirtti, ancak bu konuda yasal bir zorunlulukları olmadığını ifade etti.

Holmes, kızının "konuşma terapilerine devam ettiğini, okula gittiğini ve güzel bir küçük kız olduğunu" belirtti ve umarım kısa bir süre içinde izin düzeltilmesi işlemine başlanacağını sözlerine ekledi.