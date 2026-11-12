Arakçi, Gazze'de sessiz soykırım sürerken Batı medyasını duyarsızlıkla suçladı - Son Dakika
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Arakçi, Gazze'de sessiz soykırım sürerken Batı medyasını duyarsızlıkla suçladı

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Arakçi, Gazze\'de sessiz soykırım sürerken Batı medyasını duyarsızlıkla suçladı
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Gazze'de yaşananlara Batı medyasının artık manşetlerde yer vermediğini söyledi. Arakçi, 'Neredeyse hiç ilgi görmeden sessiz bir soykırım devam ediyor' diyerek bu tabloyu utanç verici olarak nitelendirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Gazze'deki vahim durumun artık Batı medyasında manşetlere taşınmadığını belirterek, "Neredeyse hiç ilgi görmeden sessiz bir soykırım devam ediyor. Bu utanç verici" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazze'de yaşananlara ve Batı medyasının tutumuna tepki gösterdi. Gazze'deki vahim durumun artık Batı medyasında manşet olmadığını vurglayan Arakçi, "Neredeyse hiç ilgi görmeden sessiz bir soykırım devam ediyor. Bu utanç verici" ifadelerini kullandı.

Arakçi, paylaşımında ayrıca bu durumun, İsrail'in dikkati başarısızlıklarından başka yöne çekmek amacıyla savaş başlatma çabalarının bir boyutunda başarılı olduğunun göstergesi olduğunu kaydetti.

Kaynak: DHA
İnsan HaklarıPolitikaMedyaDünyaGazzeİranSon Dakika

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