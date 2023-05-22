İsrail'in Mescidi Aksa'ya yaptığı baskına Arap ülkeleri sessiz kalmadı

Gündem olan görüntü sonrası herkes aynı soruyu soruyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği PKK iddiasına bir tepki de İmamoğlu'ndan

Erdoğan'ın PKK iddiası Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirdi! Tepkisi hiç olmadığı kadar sert

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, baskın kınanırken, bu sistematik eylemlerin tüm uluslararası norm ve anlaşmaların açıkça ihlal edilmesi ve dünya üzerindeki Müslümanların provoke edilmesi anlamına geldiği ifade edildi.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİN'DEN ÇAĞRI

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de açıklamasında, İsrail makamlarını tansiyonu yükseltmemeye ve bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyecek adımlar atmamaya çağırdı.

BASKININ YANSIMALARINI GÖRÜŞTÜ

Ürdün Dışişleri Bakanı ve işgal altındaki Kudüs'teki yasadışı İsrail politikalarına karşı koymak için uluslararası eylemden sorumlu Arap Bakanlar Komitesi Başkanı Eymen es-Safedi ise BAE, Cezayir, Suudi Arabistan, Filistin, Katar, Mısır ve Fas'taki mevkidaşlarını arayarak söz konusu baskının yansımalarını görüştü.

ACİL MÜDAHALE ÇAĞRISI YAPILDI

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) de açıklamasında, baskını kınayarak, uluslararası topluma Mescid-i Aksa'ya yönelik bu ihlallerin engellenmesi için acil müdahale çağrısı yaptı.

İBADET ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KISITLANMASI KABUL EDİLEMEZ

Arap Parlamentosunun açıklamasında baskın şiddetle kınandı ve Mescid-i Aksa'nın zamansal ve mekansal olarak bölünmesi ve Müslümanların ibadet özgürlüğünün kısıtlanmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, dün sabah erken saatlerde, özel korumaları ve İsrail güçlerinin yoğun koruması altında Harem-i Şerif'e girmişti.