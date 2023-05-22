İsrail'in Mescidi Aksa'ya yaptığı baskına Arap ülkeleri sessiz kalmadı - Son Dakika
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İsrail'in Mescidi Aksa'ya yaptığı baskına Arap ülkeleri sessiz kalmadı

22.05.2023 09:37

Arap ülkeleri ve kurumları, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepki gösterdi. Suudi Arabistan, BAE, Ürdün ve KİK gibi ülkeler, İsrail makamlarını kınayarak uluslararası topluma çağrıda bulundu. Körfez İşbirliği Konseyi, 'acil müdahale' çağrısı yaptı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, baskın kınanırken, bu sistematik eylemlerin tüm uluslararası norm ve anlaşmaların açıkça ihlal edilmesi ve dünya üzerindeki Müslümanların provoke edilmesi anlamına geldiği ifade edildi.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİN'DEN ÇAĞRI

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de açıklamasında, İsrail makamlarını tansiyonu yükseltmemeye ve bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyecek adımlar atmamaya çağırdı.

BASKININ YANSIMALARINI GÖRÜŞTÜ

Ürdün Dışişleri Bakanı ve işgal altındaki Kudüs'teki yasadışı İsrail politikalarına karşı koymak için uluslararası eylemden sorumlu Arap Bakanlar Komitesi Başkanı Eymen es-Safedi ise BAE, Cezayir, Suudi Arabistan, Filistin, Katar, Mısır ve Fas'taki mevkidaşlarını arayarak söz konusu baskının yansımalarını görüştü.

ACİL MÜDAHALE ÇAĞRISI YAPILDI

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) de açıklamasında, baskını kınayarak, uluslararası topluma Mescid-i Aksa'ya yönelik bu ihlallerin engellenmesi için acil müdahale çağrısı yaptı.

İBADET ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KISITLANMASI KABUL EDİLEMEZ

Arap Parlamentosunun açıklamasında baskın şiddetle kınandı ve Mescid-i Aksa'nın zamansal ve mekansal olarak bölünmesi ve Müslümanların ibadet özgürlüğünün kısıtlanmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, dün sabah erken saatlerde, özel korumaları ve İsrail güçlerinin yoğun koruması altında Harem-i Şerif'e girmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR (4)
  • Abdullah Bayraktar: KATİL İSRAİL. Cevap Yaz 28 2 Yayından Kaldır
  • UğuR DURAN: Araplar hepsi bir olsa, İsrail diye bir ülkeyi yarım günde haritadan silerler ama malesef onlar sadece kendileri ile savaşıyorlar. Ölende Tekbir getiriyor, öldürende... Cevap Yaz 29 5 Yayından Kaldır
  • Necati Kaya: Bırakın bu ikiyuzlulugu. Orayi israile 1948 lerde satan kim,araplar, israille kesik iliskileri canlandiran kim karsilikli buyuk elci acanlar,ziyaretler, tabiiki araplar, 20 arap ulkesi bir araya gelemeyip israili ablukaya alamayanlar kim,korkanlar kim araplar. Sonrada ciyaklayanlar kim araplar. Kim takar sizi. Cevap Yaz 37 12 Yayından Kaldır
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İsrail, Aksa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'in Mescidi Aksa'ya yaptığı baskına Arap ülkeleri sessiz kalmadı - Son Dakika


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