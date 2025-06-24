Ateşkes muamması Trump\'ı fena kızdırdı: Ne halt ettiklerini bilmiyorlar

ABD Başkanı Trump'ın tarafların 'ateşkes' anlaşması yaptığına dair açıklamasının ardından, İsrail ve İran ateşkesi kabul ettiğini açıkladı. Ancak ateşkes ilan edilmesinden saatler sonra İran'ın İsrail'in Hayfa kentini vurduğu iddia edildi.

ATEŞKES SÜRECİ TRUMP'I KIZDIRDI

İsrail ordusu halka "Sığınaklara gidin" uyarısı yaptı. Balistik füze ile yapılan saldırı Demir Kubbe tarafından engellendi. İran ise söz konusu saldırıları reddederek füze atılmadığını ifade etti. İran ile İsrail arasındaki ateşkes muamması sürerken ABD Başkanı Donald Trump fena patladı.

RÖPORTAJDA KÜFÜRLÜ İFADE

İki ülkeye kızgın olduğunu ifade eden Trump verdiği röportajda "İsrail ve İran o kadar uzun süredir ve o kadar sert savaşıyorlar ki, artık ne s** yaptıklarını bilmiyorlar. Anlıyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL'İN CEPHANESİNİ İRAN'A BOŞALTMASINDAN HOŞLANMADIM"

İsrail'in saldırılara devam etmeyeceğini ve ateşkesin devam edeceğini aktaran Trump "Ateşkes anlaşmasından hemen sonra İsrail'in tüm cephanesini İran'a boşaltmasından hiç hoşlanmadım" dedi.