Avrupa Birliği, 35 Bin Gence Ücretsiz Avrupa Turu Düzenleyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

Avrupa Birliği, 35 Bin Gence Ücretsiz Avrupa Turu Düzenleyecek

Avrupa Birliği, 35 Bin Gence Ücretsiz Avrupa Turu Düzenleyecek

Avrupa Birliği Komisyonu, DiscoverEU programı kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da dahil olduğu 35 bin genç için ücretsiz trenle Avrupa turu düzenleyecek. Gençler, 1 Temmuz 2024 ile 30 Eylül 2025 arasında 30 gün boyunca Avrupa'nın birçok kentini ücretsiz dolaşabilecek ve bir indirim kartıyla birlikte birçok avantajdan yararlanabilecek. Başvurular, European Youth Portal üzerinden yapılacak ve başvuruya uygun olan gençlerden 35 bin kişi ücretsiz Avrupa seyahati kazanacak.

17.04.2024 02:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, “DiscoverEU” programı kapsamında, aralarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da bulunduğu 35 bin genç için trenle ücretsiz Avrupa turu düzenleyecek.

Başvuru sonucu tura katılma hakkı elde eden gençler, 1 Temmuz 2024 ile 30 Eylül 2025 arasında, 30 gün boyunca trenle Avrupa’nın birçok kentini ücretsiz dolaşabilecek.

Gençler, gittikleri ülkelerde toplu taşıma, kültürel etkinlikler, konaklama, yemek, spor ve diğer alanlarda 40 binden fazla indirim olanağı sunan bir indirim kartına da sahip olacak.

Ücretsiz Avrupa turu için kimler başvurabilecek?

Trenle ücretsiz Avrupa turu için başvurular dün başladı. Başvuru süresi, 30 Nisan Salı günü TSİ 13.00’te sona erecek.

Tur için, 1 Temmuz 2005-30 Haziran 2006 tarihleri arasında doğan AB üyesi ülke vatandaşları ile Türkiye, İzlanda, Lihtenştayn, Kuzey Makedonya, Norveç, Sırbistan’dan gençler başvurabilecek.

Başvurular nasıl yapılacak?

Başvurular, “” (European Youth Portal) üzerinden yapılacak. AB ile ilgili toplam altı sorunun bulunduğu bir testi yanıtlayan gençler, başvuru hakkı elde edecek.

Gençler, tek başlarına seyahat edebilecekleri gibi, başvuruya uygunluk sağlayan dört arkadaşıyla da programa katılabilecek.

Testi doğru yanıtlayan gençlerden 35 bini trenle ücretsiz Avrupa seyahati kazanacak.

Avrupa turuna katılanlar nereleri görebilecek?

Tura katılma hakkı elde eden gençler, AB ülkelerinin tümü de dahil, istedikleri rotayı belirleyebilecek.

İsteyenlerse, geçen yıl başlatılan Yeni Avrupa Bauhaus ilkeleri doğrultusunda AB’yi güzel, sürdürülebilir ve kapsayıcı kılan kent ve bölgeleri içeren farklı güzergahları seçebilecek.

Ücretsiz tur, mimarlık, müzik, güzel sanatlar, tiyatro, moda ve tasarım gibi çeşitli kültürel noktaları birleştiren DiscoverEu Kültür Rotası ile UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Avrupa Kültür Başkentlerini de kapsıyor.

Ücretsiz tura katılan engelli veya sağlık sorunu bulunan gençlere özel destek sağlanacak.

AB Komisyonu tarafından 2018 yılında başlatılan DiscoverEU programına, 1 milyondan fazla aday, 284 bin ücretsiz seyahat kartı için başvuruda bulundu.

Daha önce tura katılanlar ne diyor?

Daha önce Avrupa turuna katılan gençler arasında seyahat sonrası yapılan anketler göre, katılımcıların yüzde 72'si, yaşadıkları ülkeden yurtdışına ilk kez trenle seyahat ettiklerini söyledi.

Birçok genç, ebeveynleri veya yanlarında yetişkinler olmadan ilk kez böyle bir seyahate çıktığını belirtti.

Gençlerin çoğuna göre bu, artan bir bağımsızlık duygusuna işaret ediyor.

Gençlerin büyük çoğunluğu, DiscoverEU programı olmasa, böyle bir seyahat için bütçe ayırmalarının mümkün olmadığını vurguladı.

AB Komisyonu’na göre, DiscoverEU deneyimi, gençlerin Avrupa tarihinin yanı sıra diğer kültürleri de daha iyi anlamalarını sağladı ve yabancı dil becerilerini geliştirdi.

AB Komisyonu’nun, Kültür, Eğitim ve Gençlikten Sorumlu Üyesi Iliana Ivanova, “DiscoverEU, Avrupa'yı keşfetmek, yeni yerler keşfetmek ve yeni insanlarla tanışmak isteyen gençler için harika bir fırsat” dedi.

Kaynak: BBC

Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Türkiye, Eylül, Kültür, Turizm, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avrupa Birliği, 35 Bin Gence Ücretsiz Avrupa Turu Düzenleyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • ABD ve AB, İran'a yönelik yeni yaptırımlar düşünüyor
    06:07 ABD ve AB, İran'a yönelik yeni yaptırımlar düşünüyor

    ABD ve AB, İsrail'e yönelik saldırının ardından İran'a daha fazla yaptırım uygulamayı düşündüklerini açıkladı. İsrail ise müttefiklerini Tahran'ın füze programına yaptırım uygulamaya çağırdı. Birleşmiş Milletler'in İran'ın füze programıyla ilgili yaptırımlarının süresi Ekim ayında doldu. İsrail'in Genelkurmay Başkanı, İran'ın saldırısının cevapsız kalmayacağını belirtti. Dünya liderleri ise taraflara itidal çağrısında bulundu.

  • İran'ın saldırısı, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya 'can simidi uzattı'
    05:37 İran'ın saldırısı, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya 'can simidi uzattı'

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki yardım krizi ve İran saldırısıyla karşı karşıya. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e baskı yaparak yardım çabalarını artırmasını istiyor. Ancak Netanyahu, aşırı milliyetçi müttefiklerinin baskısı altında ve Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. İran ise misilleme tehdidinde bulunuyor ve Orta Doğu'da daha büyük bir savaşın işaretlerini veriyor.

  • Ürdün, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarına karşı ABD, İngiltere ve Fransa ile güçlerini birleştirme kararı aldı
    03:52 Ürdün, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarına karşı ABD, İngiltere ve Fransa ile güçlerini birleştirme kararı aldı

    Ürdün, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarına karşı ABD, İngiltere ve Fransa ile güçlerini birleştirme kararı alması tepkiyle karşılandı. Ürdün, İran'ın tehditkar yorumları üzerine İran Büyükelçisi'ni çağırdı. Ürdün-İsrail ilişkileri ve Ürdün'ün İsrail karşıtı protestolara verdiği destek tartışmalara neden oldu.

  • İsrail'in Bombardımanında 4'ü Çocuk 7 Filistinli Hayatını Kaybetti
    02:13 İsrail'in Bombardımanında 4'ü Çocuk 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

    İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir evi bombalaması sonucu 4'ü çocuk 7 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden edildi. Bu Filistinlilerin çoğu, İsrail'in daha önce 'güvenli bölge' olduğunu iddia ettiği Refah kentine sığındı.

  • Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
    00:25 Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 00.09'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 9.28 kilometre olarak ölçüldü.

  • Muğla'nın Datça ilçesinde batma tehlikesi geçiren bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı
    23:58 Muğla'nın Datça ilçesinde batma tehlikesi geçiren bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, batma tehlikesi geçiren bottaki 25 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik botun su alarak batma tehlikesi geçirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Aralarında çocukların da bulunduğu 25 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca, ilçe açıklarında tespit edilen başka bir lastik bot içerisinde ise 34 düzensiz göçmen yakalandı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

BBC

07:52 Tunceli’de esrarengiz ölüm Gözaltı kararı verilen kadın doktordan şüpheli uyandıran sözler Tunceli'de esrarengiz ölüm! Gözaltı kararı verilen kadın doktordan şüpheli uyandıran sözler
22:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan öğretmen ataması açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmen ataması açıklaması
22:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Sayın Özel’e kapımız açık Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Sayın Özel'e kapımız açık
20:40 Lokanta ve kafelerde KDV zammı iddialarına Bakan Şimşek’ten yalanlama Lokanta ve kafelerde KDV zammı iddialarına Bakan Şimşek'ten yalanlama
20:36 TBMM’de sandalye dağılımı değişti İşte partilerin milletvekili sayıları TBMM'de sandalye dağılımı değişti! İşte partilerin milletvekili sayıları
07:40 Yılmaz Erdoğan, özel hayatıyla ilgili sessizliğini bozdu Yılmaz Erdoğan, özel hayatıyla ilgili sessizliğini bozdu
00:25 Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
00:14 Erzurum Atatürk Üniversitesi Kampüsünde Çıkan Kavgada 4 Kişi Yaralandı, 10 Kişi Gözaltına Alındı Erzurum Atatürk Üniversitesi Kampüsünde Çıkan Kavgada 4 Kişi Yaralandı, 10 Kişi Gözaltına Alındı
23:52 Fenerbahçe-Olympiakos maçı şifresiz yayınlanacak Fenerbahçe-Olympiakos maçı şifresiz yayınlanacak
23:33 Lüks restoranda garsona asker üniforması giydirip servis yaptırdılar Lüks restoranda garsona asker üniforması giydirip servis yaptırdılar
21:17 Meclis’te “jet yakıtı“ tartışması AK Partili ve CHP’li vekiller arasında tansiyon yükseldi Meclis'te "jet yakıtı" tartışması! AK Partili ve CHP'li vekiller arasında tansiyon yükseldi
19:59 Karaman’da trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi, Bakan Yerlikaya teşekkür etti Karaman'da trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi, Bakan Yerlikaya teşekkür etti
19:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2024 08:11:09. #1.11#
SON DAKİKA: Avrupa Birliği, 35 Bin Gence Ücretsiz Avrupa Turu Düzenleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement