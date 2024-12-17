Avrupa Birliği, Türkiye\'ye mülteciler için ek 1 milyar euroluk fon sağlayacak

Dünya

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından 10 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bölgedeki son gelişmeleri telefonda ele alan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bugün soluğu Ankara'da aldı.

BASIN TOPLANTISINDA DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Ursula von der Leyen zirvenin ardından ortak basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

LEYEN MESAJI VERDİ

Leyen " Türkiye'nin bu yıllar içerisinde kararlılıkla milyonlarca kişiye ev sahipliği yaptığını biliyorum. Bu çerçevede bu çabanız da biz de sizin yanınızda durduk. 2011 yılından bu yana AB neredeyse 10 milyar euroyu mültecilerin ve ev sahibi toplumun desteklenmesi için sağladı.

Bu çerçevede ilave bir milyon euronun 2024 yılı için şu anda tahsis edilmiş durumda olduğunu memnuniyetle bildiriyorum" ifadelerini kullandı.

1 MİLYAR EUROLUK EK FON SAĞLANACAK

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bu açıklamalarından dakikalar sonrası ise AFP sıcak bir gelişmeyi aktardı. Ajans, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye mülteciler için ek 1 milyar euroluk fon sağlayacağını duyurdu.