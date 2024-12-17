Avrupa Birliği, Türkiye'ye mülteciler için ek 1 milyar euroluk fon sağlayacak - Son Dakika
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Dünya

Avrupa Birliği, Türkiye'ye mülteciler için ek 1 milyar euroluk fon sağlayacak

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Avrupa Birliği, Türkiye'ye mülteciler için ek 1 milyar euroluk fon sağlayacağını duyurdu. Bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de zirve sonrası düzenlenen basın toplantısında sinyali vermişti.

17.12.2024 14:35
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Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından 10 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bölgedeki son gelişmeleri telefonda ele alan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bugün soluğu Ankara'da aldı.

BASIN TOPLANTISINDA DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Ursula von der Leyen zirvenin ardından ortak basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Avrupa Birliği, Türkiye'ye mülteciler için ek 1 milyar euroluk fon sağlayacak

LEYEN MESAJI VERDİ

Leyen " Türkiye'nin bu yıllar içerisinde kararlılıkla milyonlarca kişiye ev sahipliği yaptığını biliyorum. Bu çerçevede bu çabanız da biz de sizin yanınızda durduk. 2011 yılından bu yana AB neredeyse 10 milyar euroyu mültecilerin ve ev sahibi toplumun desteklenmesi için sağladı.

Bu çerçevede ilave bir milyon euronun 2024 yılı için şu anda tahsis edilmiş durumda olduğunu memnuniyetle bildiriyorum" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği, Türkiye'ye mülteciler için ek 1 milyar euroluk fon sağlayacak

1 MİLYAR EUROLUK EK FON SAĞLANACAK

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bu açıklamalarından dakikalar sonrası ise AFP sıcak bir gelişmeyi aktardı. Ajans, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye mülteciler için ek 1 milyar euroluk fon sağlayacağını duyurdu.

Avrupa Birliği, Türkiye\'ye mülteciler için ek 1 milyar euroluk fon sağlayacak

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Son Dakika Dünya Avrupa Birliği, Türkiye'ye mülteciler için ek 1 milyar euroluk fon sağlayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (34)

  • ferhat eser:
    herkeze bir kez daha geçmiş olsun gitmiycek bunlar suriyeye 220 14 Yanıtla
  • Behzat:
    parayı verin dünyanın bütün çakallarini bize gönderin. 197 13 Yanıtla
  • tuncay doğancı:
    geldikleri gibi gitmeyecekler :) 179 8 Yanıtla
  • sezai duran:
    Herkez bu para peşinde yok mülteci gitmiş yok kalmış hepsi hikaye 165 9 Yanıtla
  • TÜRKÜM BEN:
    Zaten bu para bokuna tutuyoruz bunları...Üretmeyen bir ülke ya vergilerle yada böyle sağdan soldan gelen paralarla döner döndüğünü sanar... 155 5 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    bu parayı da CHP alsın :)) 48 57 Yanıtla
  • Irfan Gezer:
    maşallah maşallah maşallah köşeyi dondukkk 80 7 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    eyvah yine bir birlerine düşecekler 75 4 Yanıtla
  • Musfata Karakeçi:
    Mına godumn hayatı okadar medeniyetten aynı medeniyete düştüm ?? 62 1 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    offff paraya bak. 53 4 Yanıtla
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