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Avrupa'nın orta yerinde katliam! Sınır muhafızı 240 göçmenin öldürülüp toplu halde gömüldüğünü itiraf etti - Son Dakika

Avrupa'nın orta yerinde katliam! Sınır muhafızı 240 göçmenin öldürülüp toplu halde gömüldüğünü itiraf etti

13.01.2022 00:39

Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi sırasında Belarus'a kaçan Emil Çeçko adlı Polonyalı asker, olaylar sırasında 240 göçmenin öldürüldüğünü itiraf etti. Çeçko'nun ifadesine göre; göçmenler öldürüldükten sonra hazırlanan kuyulara toplu halde gömüldü.

Geçtiğimiz aylarda çoğu Orta Doğu'dan gelen göçmenlerin Avrupa ülkelerine geçmek amacıyla Belarus'un Polonya sınırına akın etmesi sonucu başlayan krize yönelik Belarus tarafının açtığı soruşturma sürüyor. Sınırda yaşanan gerilim sırasında Polonya sınır muhafızı olarak görev yapan ve 16 Aralık'ta Belarus'a kaçan Emil Çeçko, Belarus Soruşturma Komitesi'nin göçmenlerle ilgili başlattığı soruşturmaya dahil olarak ifade verdi.

240 MÜLTECİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Belarus Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Polonyalı asker Emil Çeçko'ya yönelik, "Ceza davasıyla ilgili soruşturma sırasında Emil Çeçko, 8 Haziran 2021'den bu yana Polonya'nın Semyanovka yerleşim yeri yakınında ve Belarus sınırı boyunca diğer Polonyalı askerlerle birlikte organize cinayetlerde yer aldığını söyledi. Bu askerin sözlerine göre sınırda 240'tan fazla kişi öldürüldü" ifadeleri kullanıldı.

"GÖÇMENLER KUYULARA GÖMÜLDÜ"

Çeçko'nun ifadesinde öldürülen göçmenlerin ormanlık alanda hazırlanan kuyulara gömüldüğü iddialarına da yer verilerek, "Bu askere göre göçmenlerin cansız bedenleri Polonya güvenlik güçleri tarafından ormanlık alanda özel olarak hazırlanmış çukurlara toplu halde gömüldü. Ayrıca meslektaşları ona, infazlara katılımlarından bahsetti" denildi.

Sınır muhafızı itiraf etti: Polonya-Belarus sınırında 240'tan fazla göçmen öldürüldü

BİLGİ TOPLAMA GİRİŞİMİ BAŞLATILDI

Soruşturmanın detayları ile ilgili Dışişleri Bakanlığı üzerinden gerekli tarafların bilgilendirildiği ifade edilerek, "Alınan bilgilere dayanılarak objektif delillerin oluşturulması için Belarus Dışişleri Bakanlığının diplomatik kanallar üzerinden olay ile ilgili uluslararası kuruluşlara, Orta Doğu ülkeleri ve Afganistan'daki yetkili organlara bilgilendirilmesi talebinde bulunulmuştur. Belarus Soruşturma Komitesi, Almanya ve Batı Avrupa'ya giden vatandaşların kaybolmasıyla ilgili bilgi toplama girişimi başlatmıştır" bilgisi paylaşıldı.

Sınır muhafızı itiraf etti: Polonya-Belarus sınırında 240'tan fazla göçmen öldürüldü

NE OLMUŞTU?

Polonya Silahlı Kuvvetleri mensubu Emil Çeçko, geçtiğimiz 16 Aralık'ta Polonya'nın sınırdaki göçmenlere yönelik sert müdahalelerine katılmak istemediğini belirterek Belarus'a kaçmış ve ülkeden sığınma talebinde bulunmuştu. Polonya Silahlı Kuvvetleri ise Çeçko hakkında yargı süreci başlatmıştı.

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Belarus, Polonya, Aralık, Asker, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Avrupa'nın orta yerinde katliam! Sınır muhafızı 240 göçmenin öldürülüp toplu halde gömüldüğünü itiraf etti - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Avrupa'nın orta yerinde katliam! Sınır muhafızı 240 göçmenin öldürülüp toplu halde gömüldüğünü itiraf etti - Son Dakika
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