Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu! İran: Meşru hedefsiniz
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu! İran: Meşru hedefsiniz

14.03.2026 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı, Ukrayna'nın İsrail'e insansız hava aracı desteği vermesi nedeniyle "fiilen savaşa dahil olarak meşru hedef olduğunu" söyledi.

İran ile İsrail ve ABD arasında devam eden savaşın etkileri genişlerken, Tahran yönetimi bu kez Ukrayna'ya yönelik sert açıklamalarda bulundu. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, İsrail'e insansız hava aracı (İHA) desteği verdiği gerekçesiyle Ukrayna'nın İran için "meşru hedef" haline geldiğini söyledi.

"UKRAYNA SAVAŞA FİİLEN DAHİL OLDU"

Azizi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın İsrail'e verdiği askeri desteğin İran'a karşı doğrudan bir müdahale anlamına geldiğini savundu. Azizi paylaşımında, "Başarısız Ukrayna, İsrail rejimine insansız hava aracı desteği sağlayarak fiilen savaşa dahil olmuş ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi uyarınca tüm topraklarını İran için meşru bir hedef haline getirmiştir" ifadelerini kullandı.

ZELENSKİY İHA DESTEĞİNİ DUYURMUŞTU

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise daha önce yaptığı açıklamada, İran'a karşı yürütülen operasyonlar kapsamında bölgeye insansız hava araçları ve uzman ekip gönderildiğini duyurmuştu.

Uluslararası İlişkiler, İnsansız Hava Aracı, Politika, Ukrayna, İsrail, Avrupa, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 16:09:17. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.