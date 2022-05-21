Avrupa'yı karadul tehlikesi sardı! Örümcek, zehri nedeniyle büyük korku saçıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa'yı karadul tehlikesi sardı! Örümcek, zehri nedeniyle büyük korku saçıyor

21.05.2022 01:02
Avrupa'yı karadul tehlikesi sardı! Örümcek, zehri nedeniyle büyük korku saçıyor

Avrupa'da ölümcül kara dul örümceği tehlikesi baş gösterdi. Özellikle karanlıkta yaşaması sebebiyle bu adı alan örümcek, zehri ile de korku saçıyor.

Türkiye'de havaların ısınmasıyla birlikte kene ısırıkları ve yılan tehlikesi kendisini göstermeye başladı. Ayrıca İspanya'da son zamanlarda görülen 'kör eden sinek' de panik yarattı. Bu gelişmelere ek korkutan bir haber de İngiltere'den geldi.

ÇOK HIZLI ÜREMEYE BAŞLADILAR

İngiltere'de havaların ısınmasıyla birlikte sahte dul ve kara dul örümceklerinin üreme hızı arttı. Sekiz gözü olması ve karanlık yerlerde dolaşması nedeniyle insanları ürküten kara dul örümceğine karşı teyakkuza geçildi. Örümcek, zehri nedeniyle büyük korku saçıyor.

TÜRKİYE'DE DE YAŞIYORLAR

Karadul örümcekleri dünyanın en zehirli örümcek türlerinden biri olarak biliniyor. Akdeniz ülkelerinin birçoğunda yaşıyorlar. Türkiye'de yaşayan türünün adıysa Akdeniz karadul örümceğidir. İstanbul, Ankara, Adana, Mardin, Van ve Kars'ta kayıtlara geçmiş bir türdür.

YORUMLAR
500
Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası İsrail'de ilk maymun çiçeği vakası İsrail'de ilk maymun çiçeği vakası

İspanya, England, Türkiye, Karadul, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avrupa'yı karadul tehlikesi sardı! Örümcek, zehri nedeniyle büyük korku saçıyor - Son Dakika


Son Dakika
01:02 Avrupa'yı karadul tehlikesi sardı! Örümcek, zehri nedeniyle büyük korku saçıyor
00:57 ABD Dışişleri Bakanlığı, Aum Şinrikyo'nun da bulunduğu 5 örgütü Yabancı Terör Örgütü listesinden çıkardı
00:34 İstanbul'da ünlü bir restorana ait istinat duvarı çöktü, 2 kişi yaralandı!
00:32 Hande Sarıoğlu'ndan yine olay olacak hareket! Programında kalça dansı yaptı
00:27 Van'da deprem! AFAD 3.9 büyüklüğünde olduğunu açıkladı
00:22 Bu hafta içinde iki kez zamlanmıştı şimdi 1 liralık indirim geldi!
00:15 Fenerbahçe yeni teknik direktörünü buldu! İşte Jorge Jesus'un resmi imzayı atacağı tarih
23:21 Irak'ın Kuzey Metina bölgesinde EYP'ye basarak yaralanan uzman çavuş şehit düştü!
23:03 Liseli genç, mezarlıkta buluştuğu eski kız arkadaşının boğazını kesti!
22:42 Aslan, Süper Lig'in 38. haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 01:13:39. #1.11#
SON DAKİKA: Avrupa'yı karadul tehlikesi sardı! Örümcek, zehri nedeniyle büyük korku saçıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement