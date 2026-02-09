Avustralya polisinden namaz kılan Müslümanlara sert müdahale

Avustralya'nın Sidney kenti, son yılların en çok tartışılacak polis müdahalesine sahne oldu. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ülkeye gelişini protesto etmek amacıyla Sidney Belediye Binası önünde toplanan binlerce kişi, polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Olayın en çok tepki çeken anı ise, namaz kılan bir grup Müslüman protestocuya polisin yaptığı müdahale oldu.

İBADET SIRASINDA YERLERDE SÜRÜKLEDİLER

Görgü tanıklarının ifadelerine ve sosyal medyada yayılan görüntülere göre; gösterilerin yapıldığı alanın yakınında cemaatle birlikte namaz kılan bir grup Müslüman erkek, polisin hedefi oldu.

Polis ekipleri, ibadet halindeki grubu zorla yerden kaldırarak sürüklemeye başladı. Namazı bozdurmak amacıyla yapılan bu fiziksel müdahale, çevredeki protestocuların büyük tepkisini çekti.

Avustralya Ulusal İmamlar Konseyi, "İsrail Cumhurbaşkanı'nın korkunç ziyareti protestoları sırasında şehirde namaz kılan Müslümanların polis tarafından sert bir şekilde itilip zorla yerlerinden edildiğine dair son görüntüler şok edici, son derece rahatsız edici ve tamamen kabul edilemezdir" açıklamasını yaptı.

ABD merkezli sosyal medya şirketi X üzerinden paylaşılan bir açıklamada, konsey polisin "dini ibadete müdahale etmemesi veya zaten hassas olan bir durumu daha da alevlendirmemesi" gerektiğini belirtti.

Konsey, "Bu görüntüler karşısında büyük öfke duyduğunu ve acil ve ciddi endişelerini doğrudan NSW Polis Komiseri ve ilgili bakanlara ilettiğini" belirtti. Açıklamada ayrıca, "NSW Hükümeti ve Başbakan Chris Minns bu davranıştan sorumluluk almalı ve en üst düzeyde hesap verebilirliğin sağlanmasını temin etmelidir" denildi.

SİDNEY SOKAKLARI KARIŞTI: 27 GÖZALTI

Herzog'un ziyaretine karşı düzenlenen yürüyüşe geçmek isteyen kalabalığa polis biber gazıyla müdahale etti. Sidney Emniyeti'nden yapılan açıklamada, "kamu düzenini bozdukları" gerekçesiyle en az 27 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Ancak polisin özellikle namaz kılanları hedef alması, Avustralya'daki sivil toplum kuruluşları ve Müslüman toplumu tarafından "inanç özgürlüğüne vurulmuş ağır bir darbe" olarak nitelendirildi.