Paşinyan'ın sözleri Ermenistan'ı karıştırdı! Sokağa inen halk idamını istedi - Son Dakika
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Paşinyan'ın sözleri Ermenistan'ı karıştırdı! Sokağa inen halk idamını istedi

14.09.2022 22:07

Azerbaycan ordusunun Zenzagur koridoruna ilerlediği iddiaları Ermenistan'ı karıştırdı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, barış anlaşması imzalamaya ve Karabağ'ın Azerbaycan'ın toprağı olduğunu tanımaya hazır olduklarını bildirirken Ermenistan muhalefet partileri halkı sokağa çağırdı. Binlerce Ermeni, Paşinyan'ın idam edilmesi istedi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik provokasyonları sonrası, iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başlamıştı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda 105 Ermeni askerinin öldüğünü bildirdi.

ÖLÜMLE TEHDİT ETTİLER

Paşinyan'ın barış karşılığında 'Karabağ'ı Azerbaycan toprağı olarak tanıma' kararı sonrası, haberi duyan Ermenistan halkı, sokağa çıkarak Paşinyan'ı ölümle tehdit etti.

Paşinyan 'Karabağ'ı tanımaya hazırım' dedi, halk sokağa indi! İdam edilmesini istiyorlar

ERMENİSTAN'DAN GENİŞ ÇAPLI PROVOKASYON

Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun Azerbaycan'la sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu. Azerbaycan ordusunun sınırdaki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alınmış, saldırılarda Azerbaycan ordusu 50 şehit vermişti. Azerbaycan ordusu Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için misilleme de bulunmuş, Ermeni birliklere ağır kayıplar verdirilmişti.

105 ERMENİ ASKERİ ÖLDÜ

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda 105 Ermeni askerinin öldüğünü bildirdi. Paşinyan, Ermenistan Parlamentosunda yaptığı konuşmada, Azerbaycan ile Ermenistan sınırındaki çatışmalara ilişkin bilgi verdi. Ermenistan ordusundaki kayıplara ilişkin de bilgi paylaşarak, "Güncel verilere göre, bugüne kadar 105 asker öldü" ifadesini kullandı. Azerbaycan, Ermenistan'ın provokasyonlarıyla başlayan çatışmada ölen yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerini teslim etmeye hazır olduğunu duyurmuştu.

Paşinyan 'Karabağ'ı tanımaya hazırım' dedi, halk sokağa indi! İdam edilmesini istiyorlar

RUSYA'DAN YARDIM İSTEDİLER: REDDEDİLDİ

Rusya'dan askeri yardım istediklerini belirten Paşinyan, Azerbaycan ile çatışmaların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde tartışılması için diğer ortaklarına müracaat ettiklerini söyledi. Rus basınında yer alan haberlere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin söz konusu talebi reddetti.

Paşinyan 'Karabağ'ı tanımaya hazırım' dedi, halk sokağa indi! İdam edilmesini istiyorlar

PAŞİNYAN ÇARK ETTİ: BARIŞ İSTİYORUM

Paşinyan, barış için Karabağ'ı Azerbaycan toprağı olarak tanımaya hazır olduğunu söyledi. "Bunun için bana hain diyecekler ama içinde bulunduğumuz durumda elimizde barış içinde yaşayacağımız bir Ermenistan kalması için yapıyorum" diyen Paşinyan, Ermenistan halkı tarafından ölümle tehdit edildi. Sokağa çıkan binlerce Ermeni Paşinyan'ın idam edilmesini istiyor.

Paşinyan 'Karabağ'ı tanımaya hazırım' dedi, halk sokağa indi! İdam edilmesini istiyorlar
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Nikol Paşinyan, Azerbaycan, Ermenistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Paşinyan'ın sözleri Ermenistan'ı karıştırdı! Sokağa inen halk idamını istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Paşinyan'ın sözleri Ermenistan'ı karıştırdı! Sokağa inen halk idamını istedi - Son Dakika
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