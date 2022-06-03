Azez'e sığınan Tel Rıfatlılardan YPG/PKK'ya sert çıkış: Türkiye'nin operasyonunu destekliyoruz - Son Dakika
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Azez'e sığınan Tel Rıfatlılardan YPG/PKK'ya sert çıkış: Türkiye'nin operasyonunu destekliyoruz

03.06.2022 21:52

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz" açıklaması sonrası bölgede hareketlilik her geçen gün artıyor. Suriye'de terör örgütü YPG/PKK tarafından zorla göç ettirilen Tel Rıfatlılar, sığındıkları Azez ilçesinde terör örgütüne karşı ayaklanarak Türkiye'nin bir an önce bölgeye operasyon başlatması çağrısında bulundu. Topraklarına geri dönmek istediklerini söyleyen Tel Rıfatlılar, "TSK ve Suriye Milli Ordusu'nu topraklarımızın kurtarılmasında destekliyoruz" dedi.

Türkiye sınırındaki Azez ilçe merkezi ve çevresinde yaşayan Tel Rıfatlılar, Azez'in Siccu kavşağında toplandı. Yerinden edilen Tel Rıfatlılar, evlerini işgal eden terör örgütü YPG/ PKK'yı protesto ederek, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'ndan operasyonu başlatmasını istedi.

"TOPRAKLARIMIZA DÖNMEK İSTİYORUZ"

Gösteriye katılan Tel Rıfatlılar "YPG ve Esed rejiminin zulümlerinin bitmesini istiyoruz", "Topraklarımıza geri dönmek istiyoruz", "TSK ve Suriye Milli Ordusu'nu topraklarımızın kurtarılmasında destekliyoruz", "Topraklarımızın terörden arındırılmasını istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği Tel Rıfat'ta halk ayaklandı: YPG/PKK'ya karşı operasyon başlatın

2016'DAN BERİ TERÖRİSTLERİN ELİNDE

YPG/PKK'lı teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat'ı ele geçirmişti. Terör örgütü, Tel Rıfat'ta yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı. YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı Harekatı (FKH) ve Zeytin Dalı Harekatı (ZDH) bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği Tel Rıfat'ta halk ayaklandı: YPG/PKK'ya karşı operasyon başlatın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği Tel Rıfat'ta halk ayaklandı: YPG/PKK'ya karşı operasyon başlatın
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Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Azez'e sığınan Tel Rıfatlılardan YPG/PKK'ya sert çıkış: Türkiye'nin operasyonunu destekliyoruz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Azez'e sığınan Tel Rıfatlılardan YPG/PKK'ya sert çıkış: Türkiye'nin operasyonunu destekliyoruz - Son Dakika
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