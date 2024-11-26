BAE'de Öldürülen İsrailli Hahamın Katilleri Türkiye'de Yakalandı - Son Dakika
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Dünya

BAE'de Öldürülen İsrailli Hahamın Katilleri Türkiye'de Yakalandı

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Birleşik Arap Emirlikleri'nde öldürülen İsrailli haham Tzvi Kogan'ın katilleri Türkiye'de yakalandı. Özbekistan uyruklu olan 3 şüpheli, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet'in düzenlediği gizli bir operasyonla ele geçirildi. BAE hükümeti, hahamı öldüren şüphelilerin kaçtığının tespit edilmesinin ardından Türkiye'den yardım istemişti. Yakalanan şüpheliler, suçu işledikleri ülke olan BAE'ye iade edildi.

26.11.2024 22:16  Güncelleme: 22:28
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BAE'de öldürülen İsrailli hahamın failleri Türkiye'de yakalandı. Özbekistan uyruklu 3 şüpheli BAE'ye iade edildi. BAE, Türkiye'ye işbirliği için teşekkür etti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde öldürülen İsrailli haham Tzvi Kogan'ın katilleri Türkiye'de yakalandı.

Güvenlik kaynakları, katillerin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet'in düzenlediği gizli bir operasyonla yakalandığını bildirdi.

BAE'de Öldürülen İsrailli Hahamın Katilleri Türkiye'de Yakalandı

BAE HÜKÜMETİ TÜRKİYE'DEN YARDIM İSTEDİ

Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"2020 yılından beri Dubai'de Koşer bir market işleten haham KOGAN'ı öldüren üç Özbekistan vatandaşının kaçtığının tespit edilmesi ile BAE hükümeti Türkiye'den yardım istemiştir.

İstenen yardım üzerine devreye giren MİT, hahamı öldüren faillerin yakalanması için çalışmalara hızla başlamıştır. Hangi uçakta olduklarının tespiti ile başlatılan operasyon hiçbir şüphe oluşturmaması amacı ile oldukça gizli yürütülmüştür.

BAE'de Öldürülen İsrailli Hahamın Katilleri Türkiye'de Yakalandı

ADIM ADIM İZLENDİLER

Şahısların İstanbul'a inmesi ile devreye Emniyet güçleri de girmiştir. Herhangi bir kargaşaya mahal vermemek için havaalanından çıkmaları beklenen katillerin bindiği taksi MİT ve Emniyet tarafından adım adım izlenmiştir.

BAE'de öldürülen İsrailli hahamın katilleri Türkiye'de yakalandı

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Yolculuk ettikleri taksi trafik kontrolü için durdurulmuş, polis tarafından yapılan kimlik kontrolü sonucu BAE tarafından arama kaydı olan üç şahıs yakalanmıştır.

Hahamı öldüren 28 yaşındaki Alimbay TAHİROVİÇ, 28 yaşındaki Mahmudcan ABDURRAHİM ve 33 yaşındaki Azizbek KAMİLOVİÇ suçu işledikleri ülke olan BAE'ye iade edilmişlerdir.

BAE'de öldürülen İsrailli hahamın katilleri Türkiye'de yakalandı

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, terörle mücadele kapsamında, sınırları içerisinde hiçbir suçlunun barınmaması konusunda hassas çalışmalarına devam etmeyi sürdürecektir."

BAE\'de Öldürülen İsrailli Hahamın Katilleri Türkiye\'de Yakalandı

Birleşik Arap Emirlikleri, Özbekistan, Operasyon, Güvenlik, Türkiye, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya BAE'de Öldürülen İsrailli Hahamın Katilleri Türkiye'de Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mustafa Sagdic:
    filistinde oldurulen imammlari da israil yakalayip size veriyor mu ? 8 0 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    İade ne gerek binlerce pkk yandaş ları diğer ülkeler de onlar iade etmezler işine gelenleri abd avrupa 8 0 Yanıtla
  • GARİP DERVİŞ:
    Bunları yakalayanları içeri atın. Bu ülke ye değil İsrail e hizmet ediyorlar 8 0 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    saka gibi. adamlar leblebi gibi musluman kani akitiyor. bizde israilli olduruldu diye katillerinin pesine dusup yakaliyor teslim ediyoruz. . 6 0 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    Ama sorsan israile en net duruşu biz sergiliyoruz. insanlara devlete olan inancını kaybettirdiniz 2 0 Yanıtla
  • Sercan Şen:
    Adamları rahat bırakın lan 1 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Başımız sağolsun, Allah birdaha yaşatmasın. Hepimiz Haham Tzvi Kogan’ız. Hepimiz Hrant Dink’iz. Aksini iddia eden yorumumu çekemeyenler tarihimizi araştırabilirler, biz yahudiyle, ermeniyle birlikte yaşamış, kız alıp vermiş hoşgörülü bir milletiz. 0 0 Yanıtla
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