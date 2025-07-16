BAE Devlet Başkanı El Nahyan Türkiye'ye geliyor! Çok sayıda anlaşma imzalanacak - Son Dakika
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BAE Devlet Başkanı El Nahyan Türkiye'ye geliyor! Çok sayıda anlaşma imzalanacak

BAE Devlet Başkanı El Nahyan Türkiye\'ye geliyor! Çok sayıda anlaşma imzalanacak
16.07.2025 10:45  Güncelleme: 10:42
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'ı ağırlayacak. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 1. Toplantısı'nın yapılacağı ziyarette çok sayıda ticari anlaşma da imzalanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'ı ağırlayacak, resmi karşılama töreninin ardından El Nahyan ile ikili görüşme gerçekleştirecek.

ÇOK SAYIDA ANLAŞMA İMZALANACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 1. Toplantısı ve anlaşmaların imzalanması sonrası El Nahyan onuruna resmi akşam yemeği verecek.

YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİK KONSEY'İN İLK TOPLANTISI YAPILACAK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle bugün ve yarın Türkiye'ye resmî ziyarette bulunacağını belirtti.

Duran, paylaşımında şunları kaydetti:

"Ziyaret vesilesiyle Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 2023 yılında tesis edilen Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in ilk toplantısı icra edilecektir. Konuk Devlet Başkanı ve heyetiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek görüşmelerde, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesine yönelik adımlar ele alınacak olup, güncel bölgesel ve küresel konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır."

SON ZİYARET 2023 YILINDA YAPILMIŞTI

BAE Devlet Başkanı Nahyan'ın Türkiye'ye en son resmî ziyareti Haziran 2023'te gerçekleşmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Şubat 2024'te BAE'ye bir ziyarette bulunmuştu.

EL NAHYAN ZİYARETİNİN ÖNEMİ

Nahyan'ın ziyareti, Türkiye ve BAE'nin Suriye ve İsrail arasındaki normalleşme görüşmeleri ve Güney Kafkasya da dâhil olmak üzere birbiriyle paralel çabalara giriştiği bir dönemde gerçekleşiyor. BAE'nin mayıs ayından bu yana Suriye ve İsrail arasındaki görüşmelerde kolaylaştırıcı bir rol oynuyor. Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara geçen hafta başkent Abu Dabi'yi ziyaret etmişti.

Ankara, Gazze savaşı nedeniyle İsrail'le diplomatik ilişkilerini kesmiş olsa da İsrail ve Suriye arasındaki söz konusu görüşmelere ve normalleşme adımlarına çekimser yaklaşıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, nisan ayında yaptığı bir açıklamada "Şam'daki yeni yönetim İsrail'le bazı mutabakatlara varmak istiyorsa bu kendi bilecekleri iştir." demişti.

ERMENSİTAN- AZERBAYCAN GÖRÜŞMELERİ DE ABU DABİ'DE YAPILMIŞTI

Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, mart ayında bir barış anlaşması taslağı üzerinde mutabık kalmalarının ardından ilk resmi görüşmelerini 1 Temmuz'da Abu Dabi'de gerçekleştirmişti.

Ankara da Erivan ile normalleşme sürecini, Türkiye'nin bölgedeki en yakın müttefiki olan Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşmasına varılmasını bağlamıştı. Erdoğan bu ayın başlarında hem Paşinyan'ı hem de Aliyev'i ayrı ayrı ağırladı.

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya BAE Devlet Başkanı El Nahyan Türkiye'ye geliyor! Çok sayıda anlaşma imzalanacak - Son Dakika

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