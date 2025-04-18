Bakan Bolat: Suriye ile ekonomik, yatırım ve ticaret iş birliğimiz bundan sonra çok hızlı artacaktır - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Bakan Bolat: Suriye ile ekonomik, yatırım ve ticaret iş birliğimiz bundan sonra çok hızlı artacaktır

Bakan Bolat: Suriye ile ekonomik, yatırım ve ticaret iş birliğimiz bundan sonra çok hızlı artacaktır

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, iki gün süren Suriye ziyaretinin ardından genel bir değerlendirme yaptı.

18.04.2025 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, iki gün süren Suriye ziyaretinin ardından genel bir değerlendirme yaptı. Çok faydalı ve verimli bir gezi yaptıklarını söyleyen Bakan Bolat, "Ekonomik, yatırım ve ticaret iş birliğimiz bundan sonra çok hızlı artacaktır. Ekonomik iş birliğini kolaylaştırmak için en kısa sürede bazı anlaşmaların yapılması, yenilenmesi gerekiyor. Yatırımların teşviki ve korunması, çifte vergilendirmenin önlenmesi, bankacılık iş birliği, Türk bankalarının Suriye'de açılması bunlar önemli. Ro-Ro seferlerinin başlaması, gümrüklerdeki gecikmelerin ortadan kaldırılması, ulaşım alanında yapılacak anlaşmalarla Türk ve Suriyeli taşımacılık şirketlerinin karşılıklı olarak seferlerinin başlaması gibi konularda çok hızlı şekilde yol alacağız" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve beraberindeki heyet Suriye'nin başkenti Şam'a gerçekleştirdiği ziyaretlerini tamamladı. İki gün süren ziyaret kapsamında Bakan Bolat, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal eş-Şa'ar, Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniyye, Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Bedir, Suriye Kara ve Deniz Limanları Genel İdaresi Müdürü Kuteybe Ahmed Bedevi, STK'lar ve iş insanları ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Türkiye'ye dönmeden önce gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, Suriye'nin kanlı bir iç savaştan çıktığını söyleyerek, halkın ve direnişçilerin 8 Aralık 2024'te hürriyetlerine kavuştuklarını belirtti. Bolat, "Suriye'de yaşanan halk devriminin sonunda yönetime gelen direnişçiler milli birlik hükümeti kurdu. 29 Mart'ta göreve başlayan bu hükümet, ülkede geçiş sürecini birlikte yönetmek ve Suriye'nin yeniden istikrara kavuşması, milli birliğini korunması, ekonomisini yeniden ayağa kaldırılması için çalışmalara başladı" dedi.

'ŞİMDİ DAHA BÜYÜK BİR MÜCADELE VAR SURİYE'DE'

Türkiye'nin devlet, hükümet ve halk olarak daima, halkın hürriyet arayışının yanında yer aldığını ifade eden Bolat, "Türkiye olarak çok ciddi sayıda bir göçe maruz kaldık ve Suriyeli kardeşlerimiz katliamdan kaçarken onların sığındığı en büyük ülke biz olduk, ev sahipliğimizi ve ensar olma gereğini Türk halkı sonuna kadar yerine getirdi. Şimdi daha büyük bir mücadele var Suriye'de. Devleti, milleti yeniden kuruyorlar, ekonomilerini yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyorlar. Aradan geçen 14 yılda Suriye'nin milli gelirleri yarı yarıya düştü, ticareti aşağı yukarı beşte bire düşmüştü ama çok hızlı bir toparlanma sürecine girmeye başladılar. Biz de Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak Suriye'deki yeni yönetimin bizden istediği destekler konusunda yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Çünkü Suriye'nin istikrarı ve güçlenmesi, birliği, Türkiye'nin de istikrarı demek. Türkiye'nin de güçlü olması, terör sorununu ortadan kaldırmamız, göç sorununu büyük ölçüde ortadan kaldırmamız, Körfeze, Orta Doğu'ya direkt karayolu ile rahatça ulaşabilmemiz, karşılıklı ticaretimizin artması demek" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, Suriye'nin istediği destek konusunda, bilgilendirme, yönlendirme ve müşavirlik anlamında karşılıklı iş birliği çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

'İÇ SAVAŞIN BİTMESİYLE BİRLİKTE İLK ŞAM ZİYARETİMİZİ GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLDUK'

Yapılan ziyaretler hakkında bilgi veren Bolat, şunları söyledi: "Resmi ve özel sektör olarak karma bir heyetle Şam'a ayak bastık. İç savaşın bitmesiyle birlikte ilk Şam ziyaretimizi gerçekleştirmiş olduk. Planlandığı şekilde Suriye Ekonomi Bakanı ve kurmaylarını, Ulaştırma Bakanı ve kurmaylarını, Maliye Bakanı ve kurmaylarını ilgili bakanlıklarda ziyaret edip görüşmeler yaptık. Özel sektör mensupları da bu görüşmelere katıldılar, beklentilerini ortaya koydular, kafalarındaki soruların cevaplarını aradılar. Çok verimli, dolu dolu bir gün geçirdik. Suriye Kara ve Deniz Limanları Gümrükler Genel Müdürü Kuteybe Ahmed Bedevi'yi ziyaret ettik. Onunla da gümrüklerimiz, gümrük vergileri, geçişler, transit geçişlerin yeniden başlatılması ve taşımacılığın kolaylaştırılması gibi konu başlıklarını ele aldık."

Genel bir değerlendirme yapan Bakan Bolat, "Suriye hükümet yetkililerinin hepsi bize şunu ifade ettiler; Türk hükümetine, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına şükranlarını söylediler. 'Türkiye, kardeş, dost, komşu bir ülke olarak daima yanımızda yer aldı, Suriye halkının hürriyet mücadelesini destekledi, devrimin gerçekleştiği 8 Aralık'tan bu yana da bu desteklerine devam ediyor. Türkiye bizim için her zaman öncelikli ülke konumunda' dediler. Suriye hükümet yetkililerinin bunların yanı sıra gerek ticaretin artması, gerek ortak yatırımlar, gerek altyapının iyileştirilmesi, enerjiden ulaştırmaya, kara ve deniz yollarından demiryollarına varıncaya kadar her alanda Türkiye ile iş birliği yapmak istediklerini ifade ettiler. Türkiye'nin yönlendirmesini ve desteğini beklediklerini söylediler" dedi.

'YENİ DÖNEMDE SURİYE İLE KAPSAMLI EKONOMİK ORTAKLIK ANLAŞMASI MÜZAKERE ETMEK İSTEDİĞİMİZİ İFADE ETTİK'

Bolat, "Yeni dönemde Türkiye olarak Suriye ile kapsamlı bir Ekonomik Ortaklık Anlaşması müzakere etmek istediğimizi ve bu müzakerelere hazır olduğumuzu ifade ettik. İki ülke arasında gümrük vergilerinin tedricen düşürülmesi, ortak yatırımların teşvik edilmesi ve kalkınmanın özel sektör öncülüğünde olması, Suriye'deki hasar görmüş sanayi bölgelerinin yeniden rehabilitasyonu, altyapı konusunda ulaştırma alanında, tamire-onarıma ihtiyaç duyan yerlerin tespiti, yeni projelerin artık planlanmaya başlanması, havayolu, deniz yolu, demiryolu ve karayolu ulaşımında Türkiye ile Suriye arasındaki ulaşım ağlarının yeniden tesisi, enerji konusunda Suriye'nin ihtiyaç duyduğu eksikliklerin giderilmesi, bu konuda iki ülke arasında yapılacak iş birliği çalışmalarının başlıklarını ele aldık" diye konuştu

Sözlerine devam eden Bakan Bolat, "Yabancı yatırımların çekilmesi noktasında da Yatırımların Teşviki ve Korunması Anlaşması'nı yeniden müzakere etme konusunda iki taraf arasında görüş birliği vardı, Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması'nı müzakere etme konusunda da onlar da biz de hazır olduğumuzu karşılıklı beyan ettik. 'Ekonomik kalkınmada, ticaretin artırılmasında Türkiye bizim için her zaman en öncelikli ülke konumunda birinci sırada gelmektedir' ifadesini hep ortaya koydular" dedi.

Çok faydalı ve verimli bir gezi yaptıklarını söyleyen Bakan Bolat, "Ekonomik, yatırım, ticaret iş birliğimiz bundan sonra çok hızlı artacaktır. Ekonomik iş birliğini kolaylaştırmak için en kısa sürede bazı anlaşmaların yapılması, yenilenmesi gerekiyor. Yatırımların teşviki ve korunması, çifte vergilendirmenin önlenmesi, bankacılık iş birliği, Türk bankalarının Suriye'de açılması bunlar önemli. Ro-Ro seferlerinin başlaması, gümrüklerdeki gecikmelerin ortadan kaldırılması, ulaşım alanında yapılacak anlaşmalarla Türk ve Suriyeli taşımacılık şirketlerinin karşılıklı olarak seferlerinin başlaması gibi konularda çok hızlı şekilde yol alacağız" diye konuştu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Diplomasi, Ekonomi, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bakan Bolat: Suriye ile ekonomik, yatırım ve ticaret iş birliğimiz bundan sonra çok hızlı artacaktır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail askerleri Batı Şeria’da 2 Filistinliyi öldürdü İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü
Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğer bıçak yaralarını hatırlamıyorum Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğer bıçak yaralarını hatırlamıyorum
Antalya’da muz bahçesinde çıkan yangın 5 saatin sonunda kontrol altına alındı Antalya'da muz bahçesinde çıkan yangın 5 saatin sonunda kontrol altına alındı
Tuzla’da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi Tuzla'da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi
Şişli’de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı Şişli'de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı
Suları çekilen Porsuk Çayı’na balıklama atladı Suları çekilen Porsuk Çayı'na balıklama atladı
ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti
ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu 38 kişi hayatını kaybetti ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu! 38 kişi hayatını kaybetti
Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir
9 gollü çılgın maç Manchester United’tan tarihi geri dönüş 9 gollü çılgın maç! Manchester United'tan tarihi geri dönüş
Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatından “masumiyet karinesi“ vurgusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından "masumiyet karinesi" vurgusu

21:05 Lisede skandal olay Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi Lisede skandal olay! Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi
20:18 Ankara’da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı
19:37 Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı
19:28 İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
17:45 DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder’in durumu stabil DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder'in durumu stabil
09:25 Dünyaevine giren Aleyna Dalveren’e düğünde altın yağdı Dünyaevine giren Aleyna Dalveren'e düğünde altın yağdı
09:08 Pankart krizi sürüyor Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti Pankart krizi sürüyor! Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti
09:00 Boupendza’nın anısını hiçe saydılar Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü Boupendza'nın anısını hiçe saydılar! Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü
08:59 Bakan Yerlikaya: 6 suç örgütü üyesi 158 kişi yakalandı Bakan Yerlikaya: 6 suç örgütü üyesi 158 kişi yakalandı
08:50 Avrupa Birliği’nden Arap ülkesine vize muafiyeti Avrupa Birliği'nden Arap ülkesine vize muafiyeti
08:50 Çiftçilere 5,9 Milyar Lira Destek Ödemesi Çiftçilere 5,9 Milyar Lira Destek Ödemesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2025 21:29:18. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Bolat: Suriye ile ekonomik, yatırım ve ticaret iş birliğimiz bundan sonra çok hızlı artacaktır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement