Bakan Bolat: Suriye ile ekonomik, yatırım ve ticaret iş birliğimiz bundan sonra çok hızlı artacaktır

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, iki gün süren Suriye ziyaretinin ardından genel bir değerlendirme yaptı. Çok faydalı ve verimli bir gezi yaptıklarını söyleyen Bakan Bolat, "Ekonomik, yatırım ve ticaret iş birliğimiz bundan sonra çok hızlı artacaktır. Ekonomik iş birliğini kolaylaştırmak için en kısa sürede bazı anlaşmaların yapılması, yenilenmesi gerekiyor. Yatırımların teşviki ve korunması, çifte vergilendirmenin önlenmesi, bankacılık iş birliği, Türk bankalarının Suriye'de açılması bunlar önemli. Ro-Ro seferlerinin başlaması, gümrüklerdeki gecikmelerin ortadan kaldırılması, ulaşım alanında yapılacak anlaşmalarla Türk ve Suriyeli taşımacılık şirketlerinin karşılıklı olarak seferlerinin başlaması gibi konularda çok hızlı şekilde yol alacağız" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve beraberindeki heyet Suriye'nin başkenti Şam'a gerçekleştirdiği ziyaretlerini tamamladı. İki gün süren ziyaret kapsamında Bakan Bolat, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal eş-Şa'ar, Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniyye, Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Bedir, Suriye Kara ve Deniz Limanları Genel İdaresi Müdürü Kuteybe Ahmed Bedevi, STK'lar ve iş insanları ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Türkiye'ye dönmeden önce gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, Suriye'nin kanlı bir iç savaştan çıktığını söyleyerek, halkın ve direnişçilerin 8 Aralık 2024'te hürriyetlerine kavuştuklarını belirtti. Bolat, "Suriye'de yaşanan halk devriminin sonunda yönetime gelen direnişçiler milli birlik hükümeti kurdu. 29 Mart'ta göreve başlayan bu hükümet, ülkede geçiş sürecini birlikte yönetmek ve Suriye'nin yeniden istikrara kavuşması, milli birliğini korunması, ekonomisini yeniden ayağa kaldırılması için çalışmalara başladı" dedi.

'ŞİMDİ DAHA BÜYÜK BİR MÜCADELE VAR SURİYE'DE'

Türkiye'nin devlet, hükümet ve halk olarak daima, halkın hürriyet arayışının yanında yer aldığını ifade eden Bolat, "Türkiye olarak çok ciddi sayıda bir göçe maruz kaldık ve Suriyeli kardeşlerimiz katliamdan kaçarken onların sığındığı en büyük ülke biz olduk, ev sahipliğimizi ve ensar olma gereğini Türk halkı sonuna kadar yerine getirdi. Şimdi daha büyük bir mücadele var Suriye'de. Devleti, milleti yeniden kuruyorlar, ekonomilerini yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyorlar. Aradan geçen 14 yılda Suriye'nin milli gelirleri yarı yarıya düştü, ticareti aşağı yukarı beşte bire düşmüştü ama çok hızlı bir toparlanma sürecine girmeye başladılar. Biz de Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak Suriye'deki yeni yönetimin bizden istediği destekler konusunda yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Çünkü Suriye'nin istikrarı ve güçlenmesi, birliği, Türkiye'nin de istikrarı demek. Türkiye'nin de güçlü olması, terör sorununu ortadan kaldırmamız, göç sorununu büyük ölçüde ortadan kaldırmamız, Körfeze, Orta Doğu'ya direkt karayolu ile rahatça ulaşabilmemiz, karşılıklı ticaretimizin artması demek" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, Suriye'nin istediği destek konusunda, bilgilendirme, yönlendirme ve müşavirlik anlamında karşılıklı iş birliği çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

'İÇ SAVAŞIN BİTMESİYLE BİRLİKTE İLK ŞAM ZİYARETİMİZİ GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLDUK'

Yapılan ziyaretler hakkında bilgi veren Bolat, şunları söyledi: "Resmi ve özel sektör olarak karma bir heyetle Şam'a ayak bastık. İç savaşın bitmesiyle birlikte ilk Şam ziyaretimizi gerçekleştirmiş olduk. Planlandığı şekilde Suriye Ekonomi Bakanı ve kurmaylarını, Ulaştırma Bakanı ve kurmaylarını, Maliye Bakanı ve kurmaylarını ilgili bakanlıklarda ziyaret edip görüşmeler yaptık. Özel sektör mensupları da bu görüşmelere katıldılar, beklentilerini ortaya koydular, kafalarındaki soruların cevaplarını aradılar. Çok verimli, dolu dolu bir gün geçirdik. Suriye Kara ve Deniz Limanları Gümrükler Genel Müdürü Kuteybe Ahmed Bedevi'yi ziyaret ettik. Onunla da gümrüklerimiz, gümrük vergileri, geçişler, transit geçişlerin yeniden başlatılması ve taşımacılığın kolaylaştırılması gibi konu başlıklarını ele aldık."

Genel bir değerlendirme yapan Bakan Bolat, "Suriye hükümet yetkililerinin hepsi bize şunu ifade ettiler; Türk hükümetine, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına şükranlarını söylediler. 'Türkiye, kardeş, dost, komşu bir ülke olarak daima yanımızda yer aldı, Suriye halkının hürriyet mücadelesini destekledi, devrimin gerçekleştiği 8 Aralık'tan bu yana da bu desteklerine devam ediyor. Türkiye bizim için her zaman öncelikli ülke konumunda' dediler. Suriye hükümet yetkililerinin bunların yanı sıra gerek ticaretin artması, gerek ortak yatırımlar, gerek altyapının iyileştirilmesi, enerjiden ulaştırmaya, kara ve deniz yollarından demiryollarına varıncaya kadar her alanda Türkiye ile iş birliği yapmak istediklerini ifade ettiler. Türkiye'nin yönlendirmesini ve desteğini beklediklerini söylediler" dedi.

'YENİ DÖNEMDE SURİYE İLE KAPSAMLI EKONOMİK ORTAKLIK ANLAŞMASI MÜZAKERE ETMEK İSTEDİĞİMİZİ İFADE ETTİK'

Bolat, "Yeni dönemde Türkiye olarak Suriye ile kapsamlı bir Ekonomik Ortaklık Anlaşması müzakere etmek istediğimizi ve bu müzakerelere hazır olduğumuzu ifade ettik. İki ülke arasında gümrük vergilerinin tedricen düşürülmesi, ortak yatırımların teşvik edilmesi ve kalkınmanın özel sektör öncülüğünde olması, Suriye'deki hasar görmüş sanayi bölgelerinin yeniden rehabilitasyonu, altyapı konusunda ulaştırma alanında, tamire-onarıma ihtiyaç duyan yerlerin tespiti, yeni projelerin artık planlanmaya başlanması, havayolu, deniz yolu, demiryolu ve karayolu ulaşımında Türkiye ile Suriye arasındaki ulaşım ağlarının yeniden tesisi, enerji konusunda Suriye'nin ihtiyaç duyduğu eksikliklerin giderilmesi, bu konuda iki ülke arasında yapılacak iş birliği çalışmalarının başlıklarını ele aldık" diye konuştu

Sözlerine devam eden Bakan Bolat, "Yabancı yatırımların çekilmesi noktasında da Yatırımların Teşviki ve Korunması Anlaşması'nı yeniden müzakere etme konusunda iki taraf arasında görüş birliği vardı, Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması'nı müzakere etme konusunda da onlar da biz de hazır olduğumuzu karşılıklı beyan ettik. 'Ekonomik kalkınmada, ticaretin artırılmasında Türkiye bizim için her zaman en öncelikli ülke konumunda birinci sırada gelmektedir' ifadesini hep ortaya koydular" dedi.

Çok faydalı ve verimli bir gezi yaptıklarını söyleyen Bakan Bolat, "Ekonomik, yatırım, ticaret iş birliğimiz bundan sonra çok hızlı artacaktır. Ekonomik iş birliğini kolaylaştırmak için en kısa sürede bazı anlaşmaların yapılması, yenilenmesi gerekiyor. Yatırımların teşviki ve korunması, çifte vergilendirmenin önlenmesi, bankacılık iş birliği, Türk bankalarının Suriye'de açılması bunlar önemli. Ro-Ro seferlerinin başlaması, gümrüklerdeki gecikmelerin ortadan kaldırılması, ulaşım alanında yapılacak anlaşmalarla Türk ve Suriyeli taşımacılık şirketlerinin karşılıklı olarak seferlerinin başlaması gibi konularda çok hızlı şekilde yol alacağız" diye konuştu.