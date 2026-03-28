Bakan Kurum, New York'ta gerçekleştirdiği temaslarını değerlendirdi

Bakan Kurum, New York\'ta gerçekleştirdiği temaslarını değerlendirdi
28.03.2026 14:20
ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde 'Sıfır Atık' projesi kapsamında yaptığı görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini belirterek, ülkelerin artık taahhütler yerine uygulamaların konuşulduğu bir sürece geçmek istediği konusunda...

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde 'Sıfır Atık' projesi kapsamında yaptığı görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini belirterek, ülkelerin artık taahhütler yerine uygulamaların konuşulduğu bir sürece geçmek istediği konusunda hemfikir olduklarını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, New York Türkevi'nde, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde gerçekleşen Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği temasları Türk basınına değerlendirdi. Söz konusu ziyaret kapsamında, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres başta olmak üzere birçok ülke temsilcisiyle görüşen Kurum, COP31 sürecine ilişkin temaslarının oldukça verimli geçtiğini kaydederek, "Yaptığımız toplantıda da şu gerçeği bir kez daha gördük ki, ülkeler artık taahhütlerin değil, uygulamaların konuşulduğu bir COP olmasını arzu ediyor" ifadelerini kullandı.

Kurum, BM yetkililerinin, Türkiye'nin alacağı tüm kararların arkasında olduklarını kendisine söylediğini aktardı ve COP başkanlığı döneminde Türkiye'nin süreci diyalog, uzlaşı ve aksiyon gibi üç temel başlık altında yürütmek istediğini yineledi. Bir sonraki toplantının kasım ayında Antalya'da olacağı bilgisini paylaşan Kurum, daha sonraki buluşma adresinin ise Pasifik ülkelerinde olacağını, bu vesileyle gelişmekte olan ve kırılgan yapıya sahip ülkelerin zorluklarını görüp değerlendirmeyi amaçladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde iklim değişikliğiyle verdiğimiz mücadelenin ne kadar önemli olduğunu, Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi ile yürütmüş olduğumuz Sıfır Atık Projesi'nin artık bir dünya markası haline geldiğini ve çok önemli bir çevre projesi olduğunu da burada tüm dünyaya paylaştık."

Bakan Kurum, 'Dirençli Şehirler' başlığının kendileri için çok kıymetli olduğunun altını çizerek, "2023'te, 'asrın felaketi' dediğimiz bir deprem yaşadık ve 11 ilimizi etkileyen, 108 bin kilometrekarelik bir alanda gerçekleşen bu depremde 53 bin canımızı yitirdik ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugün tüm dünyanın gıpta ile izlediği, tüm dünyanın hayran olduğu bir seferberlik anlayışıyla inşa süreci yürüttük" diye konuştu.

Her ülkenin kendi kendine yettiği bir dünya hayal ettiklerini söyleyen Kurum, COP31 sürecinde de 'dirençli şehirler' konusunu öne çıkarmak istediklerini belirterek, "Dirençli şehirler bağlamında biz 2 yılda 500 bin konutu depremzede kardeşlerimize teslim ettik. Buradaki bilgiyi, beceri ve tecrübeyi tüm dünyaya aktarmak istediğimizi de yine burada ifade ettik" dedi.

Kurum, çok taraflılıkla ilgili ise şunları kaydetti:

"Burada biz, çok taraflılığı savunan, kimsenin geride bırakılmadığı anlayışı yine öne çıkaran bir COP başkanlığı sürecini yürütüyor olacağız ve tüm dünyayı, aslında medeniyetlerin buluşma noktası olan Antalya'ya davet ediyoruz. 11-12 Kasım'da liderler zirvesiyle tüm dünyanın gözü Türkiye'de olacak ve biz de bugüne kadar yapılmış olan COP'ların daha iyisinin, daha güzelinin yapıldığı, somut kararların alındığı bir COP süreci olarak hayata geçirmeyi arzu ediyoruz."

Alınan kararların icraata dönüşmesi noktasında, tüm dünya ülkelerinin ortak bir beklenti içinde olduğunu söyleyen Kurum, her ne kadar dünyada savaşların ve krizlerin devam ettiği gerçeği olsa da, tüm dünyanın iklim değişikliği konularında hedeflerinden şaşmadığını ifade etti. Kurum, tüm ülkelerin Paris Anlaşması kapsamında küresel ısınmayı sanayi öncesi döneme göre 1,5 derece ile sınırlandırma hedefini yakalamak istediklerine dikkati çekerek, "Çünkü, artık geri dönülemez bir noktaya geldik. Sıfır noktasındayız. Dolayısıyla bu noktada tüm dünya hemfikir diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Tüm ülkelerin, alınan kararların artık uygulamaya geçilmesi beklentisini yineleyen Kurum, Fransa ve Almanya gibi Avrupa Birliği üyelerinin yanında Brezilya gibi ülkelerin de bu noktada Türkiye'nin tam destekçisi olduğunu vurguladı. Kurum, BM'nin de bu yöndeki olumlu tavrına atıfta bulunarak, hem Genel Sekreter Guterres hem de ekibinin bu kararların uygulamaya geçmesi noktasında da her türlü desteği Türkiye'ye vereceklerini belirttiklerini ve Türkiye'nin adil ve hakkaniyetli bir başkanlık süreci yöneteceğine olan inançlarını ifade ettiklerini söyledi.

Kaynak: DHA

Politika, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bakan Kurum, New York'ta gerçekleştirdiği temaslarını değerlendirdi - Son Dakika

SON DAKİKA: Bakan Kurum, New York'ta gerçekleştirdiği temaslarını değerlendirdi - Son Dakika
