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Baykar, Gazze'ye 286 Milyon Liralık Yardımı AFAD ve TDV'ye Teslim Etti - Son Dakika

Baykar, Gazze'ye 286 Milyon Liralık Yardımı AFAD ve TDV'ye Teslim Etti

15.11.2023 13:50  - Güncelleme: 13:53

Baykar, Gazze'ye yönelik gerçekleştirmeyi duyurduğu 286 milyon liralık insani yardım AFAD ve Türkiye Diyanet Vakfı'na nakdi bağış olarak teslim edildi. Yardım paketinde gıda, ilaç ve tıbbi destek ekipmanları yer alacak.

Baykar'ın, Gazze'ye yönelik gerçekleştirmeyi duyurduğu 286 milyon liralık insani yardım AFAD ve Türkiye Diyanet Vakfı'na nakdi bağış olarak teslim edildi. Yapılan bağışlarların yanında bölgeye gönderilmesi planlanan yardım paketinde gıda, ilaç ve tıbbi destek ekipmanlarını yer alacak.

20 EKİM'DE YARIM SÖZÜ VERMİŞTİ

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 20 Ekim Cuma günü sosyal medyadan Gazze'ye yardım edebilmek için harekete geçtiklerini duyurmuştu. Gazze'de yaşananların insanlık tarihinin en ağır dramlarından biri olduğuna dikkat çeken Bayraktar, "Sessiz kalmak bu katliamlara ortak olmaktır" diyerek, barışın ve adaletin acilen tesis edilmesi gerektiğinin altını çizmişti. İsrail'in sivil ve masum Filistinlilere yönelik eylemlerini kınayan Selçuk Bayraktar, uluslararası toplumu Gazze'de yaşanan katliamların durdurulması için harekete geçmeye çağırmıştı.

GIDA, İLAÇ VE TIBBİ DESTEK MALZEMELERİ ULAŞTIRILACAK

Baykar tarafından Gazze için yapılan 286 milyon liralık bağış, AFAD ve Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) teslim edildi. Gerçekleştirilen bağışla birlikte AFAD ve TDV koordinesinde Gazze'de yaşayan Filistinli mazlumlara acil olarak gıda, ilaç ve tıbbi destek ekipmanlarının yer aldığı insani yardım malzemelerinin ulaştırılması hedefleniyor.

"FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Sosyal medyadan konu hakkında bir açıklama yapan Selçuk Bayraktar, "Söz verdiğimiz gibi; Baykar olarak AFAD ve Türkiye Diyanet Vakfına Filistin'e insani yardım için 286 milyon TL bağış yaptık. Filistinli kardeşlerimizin yanındayız!" dedi.

Baykar, Gazze'ye 286 Milyon Liralık İnsani Yardım Yaptı
Kaynak: DHA

Gazze, AFAD, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Baykar, Gazze'ye 286 Milyon Liralık Yardımı AFAD ve TDV'ye Teslim Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Baykar, Gazze'ye 286 Milyon Liralık Yardımı AFAD ve TDV'ye Teslim Etti - Son Dakika
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