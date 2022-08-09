Rusya, Ukrayna'da kurulması planlanan Baykar SİHA fabrikasını vurmakla tehdit etti - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'da kurulması planlanan Baykar SİHA fabrikasını vurmakla tehdit etti

09.08.2022 20:57

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Şubat 2022'de Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği ziyaret sırasında Bayraktar TB2 SİHA'ların üretimi için Ukrayna'da bir fabrikanın inşa edilmesini öngören anlaşma imzalanmıştı. Üretimin başlama ihtimali üzerine küstah bir tehditte bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, SİHA'ların Ukrayna'da üretilmesi durumunda fabrikayı vuracaklarını belirtti.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken iki ülkenin envanterini güçlendirmek adına yaptıkları çalışmalar da sürüyor. Başta Rusya olmak üzere dünyadaki önemli güçler, SİHA üretiminde Türkiye ile birlikte çalışmak istediğini dile getirdi. Ukrayna da bu ülkelerden biri. Ancak Ukrayna'da olası bir SİHA üretimi Rusya'nın şimdiden tepkisini çekti.

BÜYÜKELÇİNİN SÖZLERİ RUSYA'YI KIZDIRDI

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, RBK-Ukrayna Haber Ajansı'na verdiği röportajda Türk şirketi Baykar Teknoloji'nin Bayraktar TB2 SİHA'ları üretecek bir fabrikanın inşası için Ukrayna'da bir arsa satın aldığını bildirerek, "Fabrikanın projesini de geliştirdiler ve onu sonuna kadar hayata geçirmeyi planlıyorlar" ifadeleri kullandı. Büyükelçinin söz konusu açıklaması ve Baykar Teknoloji'nin Ukrayna'da fabrika kurma olasılığı Moskova yönetimini kızdırdı.

"DERHAL YOK EDERİZ"

Konu ile ilgili tehditkar açıklamada bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Bayraktarları üretecek fabrikanın Ukrayna'da inşa edilmesi durumunda bu tesis derhal demilitarizasyona (yok edilme) tabi tutulacaktır" dedi.

ANLAŞMAYI ERDOĞAN İMZALAMIŞTI

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Şubat 2022'de Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği ziyaret sırasında Bayraktar TB2 SİHA'larının üretimi için Ukrayna'da bir fabrikanın inşa edilmesini öngören anlaşma imzalanmıştı. RBK-Ukrayna Haber Ajansına konuşan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasıl Bodnar, Ukrayna Bakanlar Kurulunun bir hafta önce ilgili anlaşmayı onayladığını ve oylamaya çıkarılması için parlamentoya sunulduğunu aktardı.

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Selçuk Bayraktar, Ukrayna, Rusya, SİHA, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya, Ukrayna'da kurulması planlanan Baykar SİHA fabrikasını vurmakla tehdit etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya, Ukrayna'da kurulması planlanan Baykar SİHA fabrikasını vurmakla tehdit etti - Son Dakika
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